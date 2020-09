Samsung Galaxy Z Fold2 - ég és Fold

Bevezető

Az első Fold ehhez képest egy bétás prototípus. Viszont ezzel az első Fold érdemeit egyáltalán nem óhajtom kisebbíteni, mégiscsak arról van szó, hogy a Huawei kicsinálása miatt a Samsung lett az első olyan cég, amely nagy tételben sorozatgyártott, összehajtható kijelzős telefont tudott piacra dobni, még ha ez nem is volt egy sima út az első darabok problémái miatti késésekkel együtt. Muszáj volt már tavaly februárban bemutatni, hogy a Huawei-jel tartsák a lépést, azon a ponton viszont még úgy tűnt, hogy a kínai változat kiforrottabb és majdnem készen van, a Foldot viszont csak vitrinben mutogatták.



A két Fold. Hátrébb a régi, előtérben az új [+]

Aztán az év végére nagyot fordultak a dolgok, a Samsung addig reszelgette és tervezte újra a masinát, míg végre a nagyon jól menő népeknél be lehetett tolni a karácsonyfa alá a 700 lepedős újdonságot, a Huawei pedig ugyan kijött a Mate XS-sel, de azon már a Google szolgáltatásokat is hiába kerestük, az ára pedig kerek 1 millió forintra ugrott fel: a Samsung megnyerte ezt az ütközetet, a Z Fold2-vel (és a menet közben piacra került Z Flippel) pedig a jelek szerint a háborút is, bár a Huawei seregeit egy harmadik ellenség időközben teljesen padlóra tette. Igen, az USA, meg a kereskedelmi csetepaté és a sok-sok embargós szívatás mellett nekik most abszolút sokadlagos szempont, hogy van-e olyan telefonjuk a kínálatban, aminek hajítható a kijelzője, kicsit fontosabb az, hogy van-e bármilyen telefonjuk.



Az egyik legfontosabb változás a külső kijelzőt érintette [+]

Persze vannak mások is, akik képesek valami hasonlóra, a Motorola RAZR szintén már a második generációval jelentkezik (csak nem nálunk), koncepció szintjén a Xiaomi és a TCL is mutogatott már ezt-azt (micsoda meglepetés: nekik közös a kijelzőgyáruk), de a Samsungnak mostanra van egy évnyi előnye a témában, ez pedig a Fold2-ben az első kihajtás pillanatától kezdve egyértelmű. Ha azon nyöszörgünk, hogy alig fejlődnek valamit évről-évre az okostelefonok (Note20 a Note10-hez képest, egyik iPhone a másikhoz képest), akkor most igazán nagy változások szemtanúi lehetünk a hajlítható irányzat kapcsán, körülbelül olyan ugrásról van szó, mint amikor a HTC Hero kijött a T-Mobile G1 után. (Oké, ez már rég volt, de a G1 volt az első androidos telefon kereskedelmi forgalomban, a Hero meg az első andoridos okostelefon Sense felülettel, amitől konkrétan ötszörösére ugrott a használhatósági faktor.)



A megnövekedett kamerasziget egyértelműen mutatja, hogy melyik az újabb Fold [+]

Az első Fold is egy nagyon izgalmas telefon (és minden ellenkező rettegés dacára a mindennapokban is használható, nem esett szét, nem tört ketté, sőt, ejtettem le aszfaltra egy bringás vészfékezés után, kapott a tok pár horpadást, de a termék stabilan üzemel), de azért kissé esetlen és bumfordi, nélkülöz minden eleganciát, látványosan bétásnak tűnik, ugyanakkor viszont drasztikusan átalakítja az ember mobilhasználati szokásait. Ezt igazolják amúgy a Samsung saját felmérései is, a Fold júzerek azóta rá sem néznek tabletekre, az általános 3%-os, okostelefonos multiablakos használathoz képest itt a tulajdonosok 30%-a használ többablakos nézetet, sokkal több időt töltenek tartalomfogyasztással és játékkal (hiszen nem egy másik eszközt vesznek elő erre a célra), tehát a Fold ilyen szempontból (is) valóban különleges. Nyilván nem hibátlan, a vékonyka és kicsike előlapi kijelző nagyon kompromisszumos, a belső notch konkrétan ocsmány, a hátul kiálló kamerák karimái pedig speciel nálam már elkoptak, de meg nem mondom, hogy ez mikor történt és hogyan, másoknál nem jellemző. Pedig a gyári tokot váltotta egy vaskosabb megoldás is.



Végre nincs notch, de amúgy is nagyobb a kijelző [+]

Szóval bőven volt tere a fejlődésnek, számítottunk is rá, hogy a Samsung a tök nyilvánvaló esetlenségeken javít (külső kijelző, notch), ahogyan arra is, hogy aktualizálja majd a hardvert és a kamerákat is, de szerencsére nem álltak meg itt és több olyan újítást is bevezettek, ami szignifikánsan javítja a használhatóságot (ilyen a Flex mód), szóval tényleg komolyan nekiültek átgondolni, hogy mit lehet kihozni ebből az egészből.

