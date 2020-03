Huawei Mate Xs - az egymillió forintos kérdés

Bevezető

Bő egy éve hajlítottuk meg a roppant suta Royole Flexpait, és tavaly még csak erősen limitált formában kukkanthattuk meg a Samsung Galaxy Fold és a Huawei Mate X prototípusát, melyekből késéssel lett megvásárolható, méregdrága végtermék. Elismerés jár a piacnak, hogy a nyögvenyelős startra gyorsan válaszolt az összecsukható telefonok második generációja, az pedig a Bálint Galéria Kávézóban sörözve konstatáltuk csapatilag, hogy az egysíkú, normál telefonokhoz képest mennyi fantázia van a hajlítható műfajban.



Variációk hajlított kijelzőre: a Mate Xs a Galaxy Fold mellett [+]

Bognak és AliceWake-nek a Fold jön be: egy kézzel kezelhető, nagy képernyő nyitva, szükség esetére egy kisebb csukva, Google szolgáltatásokkal. Szentkuti11 a mobilok hőskora és a kagylótelefonok előtt tisztelgő Galaxy Z Flipet preferálja apróbb és hordozhatóbb mivolta miatt, nekem pedig a Mate Xs jön be, kifele hajló dizájnjával telefonos-táblagépes formában egyaránt méretes panelt kínálva. Nem végeztünk még: a TCL prototípusai harmonikaszerű és kihúzható paneles zsebokost is előrevetítenek, többféle igényre és ízlésre akad tehát választék, és rég kaptam fel tesztkészüléket azzal a szánt szándékkal, hogy ismerőseimet puszta látványával sokkoljam.



Csukva [+]

A hatás egyszer se maradt el: amikor a szétnyitható mivoltát ügyesen rejtegető Mate Xs a kezemben egyszer csak kattant egyet, és a hátlap felől előbújt a képernyő másik fele, látványos effektussal 8 hüvelykre terjesztve az addig 6,6”-nyi, hosszúkás tartalmat, sokk, ámulat, arcra fagyott vigyor és pillanatnyi elmezavar következett – elsőre nem nagyon tudja az agy processzálni az elé terülő, furcsa inputot.



Nyitva [+]

A nyitva és csukva egyaránt káva-, noccs és kameralukmentes, csupa képernyő forma mellett a Fold bétás prototípusnak tűnik, kifejezetten a csúnya fajtából, határozottabb gyűrődésmintával és indokolatlanul szűkös kijelzővel becsukva. A mutatósabb Z Flip egyhüvelykes másodpanelje pedig azon humor kategóriája, amikor nem vele, hanem rajta nevet az ember. Nem mondom, hogy nincs értelme a befele csukható képernyőnek, jobban védve marad a könnyen karcolódó panel, ámde belátható, hogy a Mate Xs találta telibe igazán a műfajt, amit a legtöbben úgy képzeltek el álmaikban, hogy egyazon Foldable FullView OLED megjelenítő biztosítja a telefonos és táblagépes használatot.



A hátlap [+]

Ja, és a szelfiset, mivel a hátlapi kameranégyes mellé csukódik az egyébként 8”-es, közel négyzetes panel megmaradó fele, 6,38”-nyi képátlóval – a túloldalra 6,6” jut. Még egy ponton telibe találta a gyártó a formát: mivel a kijelző nem pont félbe hajlik, hanem az 5,4 milliméter vékony rész a 11 milliméteres kameraszekciónál pattan a helyére, és rögzül stabilan, vakon fogdosva a Mate Xs egyáltalán nem árulkodik kihajtható mivoltáról, és a zsebben sem kell attól tartani, hogy magától kinyílik, vagy valamibe beakad. Más kérdés, hogy 300 grammos tömege a nadrágot lehúzza az emberről.



A Fold kompaktabb csukva, viszont vastagabb, plusz apróbb kívülre eső kijelzője [+]

Az már hab a tortán, hogy összecsukva nincs rés a hajlékony részek között, fény se szűrődik át, a konstrukció pedig szemre elég hatékonyan védi az eszközt a kosz bejutásától, persze az IP-alapú por- és víz elleni védelem kimaradt. A Mate Xs-t meghökkentő tömege ellenére is jó fogni és egy kézzel kezelni telefonként, az S20 Ultra után a 78,5 x 161,3 x 11 milliméteres kiterjedés nekem legalábbis nem okozott sokkot, a villámgyors ujjlenyomat-olvasó jobbra pedig pont hüvelykujjra esik – csak a hangerőgomb csúszott samsungosan magasra. A hátsó, piros billentyűt lenyomva az addig gondosan rögzített képernyőrész pedig 90 fokig kirúgja magát, a vastag kamerarészre markolva pedig stabil, kényelmes a táblagépes fogás, akár egy kézzel.



Félig nyitva, az asztallapon [+]

146,2 x 160,3 x 5,4 / 11 milliméterre nyitva persze érdemes a Mate Xs működtetéséhez mindkét mancsot bevetni, ilyenkor a gépelés kifejezetten szuper műveletté válik, ám tény, hogy a Fold kompaktabb darab. Megtaláltam mindenesetre a módját az ágyban és a kanapén az egykezes nyitásnak és böködésnek, némi támaszték segítségével (ami lehet a készülék is), persze nem ez az elsődleges és kényelmes működtetés. Letehető egyébként a Mate Xs az asztalra félig nyitva, félarccal lefele, ám nem igazodik a szoftverfelület a függőleges, fent látható képernyőfélhez. Annyi baj legyen: a cucc formájába és kijelzőjébe fél perc beleszeretni, egy másodperc nyitni és csukni, és fájdalmas érzés a gyártónak visszaadni. Jut azonban fél fejezet a konstrukció árnyoldalára is.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!