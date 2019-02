Bevezető, kialakítás

A HMD-féle Nokia márkanév elég egyszerűen és logikusan kezdte második nekifutását a mobilpiacnak. Kezdetben vala a Nokia 3, 5 és 6. Aztán (sajnos) lett Nokia 2 és 1 Android Go, ami még mindig elég követhető, majd 8, viszont Nokia 7 itthon nem is volt, az Kína-exkluzív, és ekkor kezdődött a kavarás a Plus és .1-es verziókkal (a hetesből mindkettő jutott ide is, a 7 Plus például jól is sikerült), a nagyon sok kamerás Nokia 9-et vagy Nokia 9 PureViewt meg azóta is várjuk. Bár elvileg már nem sokáig.



A tényleg használhatatlan konstruckiókat leszámítva az új Nokia modelljei vagy nem kielégítőek (hardver, felhasználói élmény, multimédia etc.) az értük elkért összeghez képest, vagy csak simán ingerszegények, vagy hogy mondjam, van a felhasználóknak egy „vótmá. Meg uncsiiii” (sic!) érzése. Noha a készülékekkel fizikailag sosem volt probléma, sőt. Az anyaghasználat és a megmunkálás minősége példás. De, ahogy már egyszer igen érzékletesen sikerült megfogalmazni, „ettől még a cucc nem lesz szexi”. (szintén sic!) Valószínűleg egyébként ez a Nokia legnagyobb problémája jelenleg. Nem szexi.



A kínai piacra szánt Nokia X7 esetében nem dugdossák a szenzorszigetet. Egyébként ugyanaz a készülék.

Az ember nem azért választja a Nokiát, mert ellenállhatatlan vágya támad adott készülék láttán a puszta birtoklására, esetleg valami egyedi funkcióra vagy megoldásra vágyik, amit a gyártó kínál, hanem mert kulturált megjelenésű, korrekt minőségű és rá van írva, hogy Nokia, amiről mint brand, nagyjából mindenkinek van némi fogalma. Ha ehhez még a gyakran túlzó kezdőára is konszolidálódik, akkor pláne miért is ne kategória. Régen pedig, ha úgy általában nem is minden, de a Nokia majdnem minden konkurensnél jobb volt. Most meg legjobb esetben is csak egyáltalán nem rossz.



A Kínában eredetileg Nokia X7-ként bemutatott, a Nokia 7 Plus utódjának szánt (tehát nem a Nokia 8-cal és pláne nem a Nokia 8 Siroccóval rokon) Nokia 8.1 pont ilyen. Egyáltalán nem rossz, sőt teljesen jó, csak nem szexi. Pedig a hardver aktuális, van gyorstöltés és NFC, két év, általában tempós szoftvertámogatás, a kamerarendszert a Zeiss ellenjegyezte, a megjelenés végül is szép, de legalábbis korszerű, az anyaghasználat és megmunkálás pedig ismét példás minőségű. És egyébként sem volt vele semmi problémánk. Csak ennyi pénzért nem egy Snapdragon 845-ös konstrukció választható. De a kamera tényleg jó.



Amit viszont mindig imádok a Nokia készülékeiben, függetlenül attól, hogy egy giga RAM, vagy hat és Zeiss optika van-e benne, az a doboz, ami annyira igazi-nokiás, hogy könnybe lábad az ember szeme. Egyszerűen ömlik a nosztalgia. A Connecting People szlogen már csak emlék, de annyira jó érzékkel köti össze a dizájn a múltat és a jelent, hogy tanítani kéne. A dobozban egyébként SIM-tű, egy 18 wattos hálózati gyorstöltőfej, Type-C töltő- és adatkábel, sztereó headset, három pár gumiharang és némi dokumentáció található.

