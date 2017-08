Hirdetés

Minden a legnagyobb rendben – gondolhatná a világról a vásároló, aki mobiltörténelmet nem követve ugyanúgy belefut a Nokia márkanévbe valamely boltban, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Fogyasztói szemszögből a finnek készülékei bójaként ringatózhatnak a mobiltelefónia fősodrában, hiszen ma is kaphatók a hagyományos Nokia telefonok, és periodikusan ugyan, de a drágább, okosabb társak is ott pihennek a polcokon. Pedig mi sem lehetne ellentmondásosabb, ha a dolgok mögé nézünk. Az okostelefóniára rossz ütemben ráérző egykori cellulóz-feldolgozó a Symbiannal és a MeeGóval nem tudott az új piacon megkapaszkodni, aztán a Windows Phone-nal egy időre határozottan igen, összefonódva a Microsoft mobilrendszerével.



A PureView 808 Symbiant futtatott [+]

Elég csak annyit mondani: Lumia, és máris szívek dobbannak meg, a Lumia 1020 / PureView betűsor pedig egész biztosan sokakban szabadít fel boldogsághormont. Pár évre tényezővé vált a Nokia az okostelefonok között, és ezt tulajdonképpen nem is a csúcsajánlatoknak, hanem az olyan olcsó, mégis remekül egyberakott és az alacsony hardverigény miatt jó sebességű ajánlatokkal érte el, mint a méltán népszerű Lumia 520, vagy mondjuk a 630. Aztán mégis bukás lett a vége, lassú zuhanással. A hardverek felfejlődésével a legendásan lóerőgyilkos Android is tudott olcsón vállalható gyorsaságot biztosítani, a Windows Phone fejlesztési dinamikája pedig jócskán alábbhagyott, aminek a jó szándékú bughalmaz, a Windows 10 Mobile, majd a fejlesztők elfordulása lett a vége.



Kamerában még mindig a Lumia 1020 az etalon [+]

A Nokia persze már korábban elkötelezte magát a platform mellett, mintha Stephen Elop vezérigazgatóságának más célja nem is lett volna, mint a finn telekommunikációs óriás mobilrészlegét átjátszani az ablakosoknak. A Microsoft márkájú Lumiák viszont csak halovány reménysugarat jelentettek, a Windows 10 zsebméretben pedig nem aratott sikert, és hiába dobják be ma is Surface telefon nevet a pletykatengerbe, 0,1%-kon a platform lényegében halott. Akkor mégis hogyhogy belefutni nokiás dobozkákba (és most az olyanokra gondolunk, amelyekben telefon van)? Bár a mobilrészleg és több száz szabadalom annak idején a Microsofthoz került, az okostelefonos vonalat a redmondiak pedig teljesen leépítették, a szintén alájuk vándorolt, hagyományos telefonok továbbra is piacra kerültek.



Az N1 még a Nokia Technologies égisze alatt született, majd megalapították a HMD Globalt [+]

Aztán, ahogy a Lumiák korszaka leáldozott és a névhasználati jogok felszabadultak, a Nokia Corporation úgy kapcsolt: más formában, de feléleszthető a márka az okostelefóniában. Előbb jött a Nokia Technologies részleg „saját fejlesztésű” táblagépe, a Foxconn által gyártott N1, majd létrehozta több korábbi munkatárs a HMD Globay Oy nevű vállalkozást Arto Nummela vezetésével. Ide került a Nokia mobilok névhasználati joga, ők szerződtek le a Foxconn alá tartozó FIH Mobile Limiteddel a gyártásra, és tulajdonképpen az utóbbi vette át a Microsofttól a továbbra is futó, hagyományos mobilok előállítását. Ennek az eddig leglátványosabb eredménye mondjuk félrement: a 3310-et, ilyen formában és árral talán mégsem kellett volna koporsójából feltámasztani. A tekintetek mégsem erre, hanem a Nokia 3, 5 és 6 androidos okostelefonokra szegeződtek.



A Nokia 5 (balra) és a Nokia 3 (jobbra) tesztasztalunkon [+]

Elég nehéz kihámozni, mennyire a Nokia Corp. ketyeréi ezek, hiszen bár képviseli magát a finn óriás a HMD igazgatótanácsában, a Technologies pedig továbbra is gyárt termékeket, lásd az Ozo VR-kamerát, plusz hozzájuk került a Withings, magyarán akad hardverrészlegük. Van viszont, aki egyenesen Foxconn telefonnak csúfolja az új jövevényeket, a gyeplő pedig leginkább a HMD kezében van, ezért a legcélszerűbb mostantól HMD korszakról beszélni. A Nokia Corp. persze félreteszi a maga jussát a licenc- és branding díjak után, és valamekkora befolyása csak van, hogy milyen irányba fejlődjenek a saját nevét viselő mobiltermékek, hiszen egyértelmű tervvel váltak ki és alapították meg a HMD-t a korábbi munkatársak. Aztán persze, ha mégsem jön meg az androidos kaland, esetleg más nyakába lehet varrni a zakót, de ne legyünk rosszmájúak, ez még csak a kezdet. Mindezt mindenesetre érdemes volt tisztázni, már csak azért is, mert az előttem pihenő Nokia 3 doboza a maga négyzetes formájával és fiókszerűen előhúzható belsejével azt sugalmazza az egyszeri vásárlónak: a megszokott minőséget kapja a Nokia logótól, de ugye a 3310 példázza, hogy nem feltétlenül.



A négyzetes dobozka ismerős lehet, ám azt nem a régi csapat alkotta [+]

Egyre nokiásabb lehet a Nokia: úgy hírlik, számos Microsoftnál maradt szabadalom, formatervezési minta és névhasználati jog jutott nemrég a HMD Global birtokába. Így például a hírek szerint visszatérhet a Lumia Camera és legendás szoftverfelülete. A HDM és a Carl Zeiss AG is megegyezésre jutott, a Nokia 8 állítólag már az utóbbi lencséit használhatja. Egyelőre kérdéses, hogy a PureView-val mi lesz, mivel az továbbra is a Microsoft portfólióját képezi, szívesen látnánk viszont mi is egy új csúcsmobilban. A HMD mindenesetre igyekszik minél inkább azt sugallani: minden visszatért a régi, sikerekkel teli kerékvágásba.

Az biztosan kijelenthető, hogy még mindig komoly a Nokia név vonzereje, a kedvező árú androidos mobilok tengerében ugyanakkor nagyon egyben kell lennie ezeknek az ajánlatoknak, hogy ne tűnjön az egész a nosztalgiafaktor kapitalista meglovagolásának, mert akkor a reményteli, új korszak a Symbian és a Windows Phone éránál is rövidebb lehet. Az árazás is kritikus kérdés (nem nyitott a Nokia 3 olcsón), plusz a márkafanatikusok is készek ugrani minden apró hibára. Magyarán teljesítménykényszer van. Az előjelek mindenesetre előnyösek, és hamarosan érkezik a csúcsajánlat a Nokia 8 személyében. Addig viszont szépen kiderül, milyen szájízzel indul az egész androidos móka (most a Nokia XL-t tegyük félre): előbb a Nokia 3-on zongorázunk végig, majd jön a drágább Nokia 5 tesztje. Az említett, sérülékeny papírszerkezet egy hagyományos kialakítású mikrofonos fülessel, egy microUSB kábellel, egy 5V / 1A-es töltőfejjel, egy SIM-tűvel és némi leírással tesz hozzá a tartozékok részéről. A benne lakozó, fémkeretes Nokia 3 fekete, ezüst, acélkék vagy réz színben pompázhat, választás vagy készlet szerint.

