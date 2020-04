Apple iPad Pro 12.9 (2020) - laptop helyett?

Cupertinóban egyre inkább be akarják bizonyítani, hogy nincs szükség a mindennapokban asztali operációs rendszerre: Magic Trackpaddel és egyéb asztali kiegészítőkkel próbáltuk ki a legnagyobb új iPadet!

Bevezető, előzmények, tartozékok

Csodálatos játékszer - majdnem pontosan tíz éve hivatkoztunk így a legelső Apple iPadre, ami annak idején újra elővette a táblagép, tablet fogalmát, és kinyitott egy új piacot. Az első iPad a maga módján tényleg lenyűgöző volt, a 3,5"-4"-os kijelzőjű okostelefonok mellett pedig abszolút volt relevanciája, még az sem jelentett problémát, hogy abban az értelemben tényleg csak egy játékszernek lehetett hívni, hiszen az operációs rendszere nem tudott többet az akkor még elég zárt világot jelentő iOS-énél, ami bármelyik iPhone-on vagy iPod Touchon futott.



Az első iPad megjelenésekor még a 3Gs volt az aktuális iPhone - 10 év telt el azóta [+]

Persze az Androidra építő gyártók is szépen előjöttek a saját tabletjekkel, és az egészből tényleg nagyon gyorsan kinőtt egy szegmens, amiben a nagyon sikeres iPad jelentette a kicsit szűkös kereteket adó, de mindig működő, villámgyors, kényelmes alternatívát, az androidosok pedig a nyílt világgal jóval szabadabb működést biztosítottak (főleg fájlmozgatás terén), akár munkára is használhatók voltak, de működésük jóval kevésbé volt intuitív és stabil, mint az Apple logós konkurenseké.

Az Apple lényegében az iPad megjelenése óta vezeti a tabletes piacot, ám ez évről évre egyre kisebb büszkeséget jelenthet eladott darabszámok terén, hiszen a piac egyre inkább szűkül, a kávamentesített, hatalmas kijelzős mobilok érezhetően nyomják el a tabletek létjogosultságát, és persze a mobilokkal párhuzamosan táblagépekre is igaz, hogy alap feladatokra a mai napig remekül tud működni egy 2-3 éves gép, egyre kevésbé tudják megadni a gyártók azt az impulzust, amitől a felhasználó mindenképpen cserélni akar.



(forrás: Statista.com)

Ha a mobilok piacáról már nem csípi le a maga szeleteit a tablet, akkor egy másik termékkategóriára kell jó alternatívát nyújtania, és most az Apple az asztali operációs rendszerű laptopokat választotta. Már a Pro név is erre utal, a közel 13 colos méret pedig egyértelművé teszi: ez a gép bár egy mobil operációs rendszert futtató, alapvetően érintőképernyős kezelőfelületre építő eszköz, valójában a gyengébb MacBookok kiváltására szánt kütyü, ami átlagfelhasználók elsődleges gépe akar lenni, és némi munkára is befogható.



[+]

Mai cikkünk éppen ezért nem egy teljesen hagyományos tabletteszt - kipróbáltuk, milyen az élet asztali operációs rendszer nélkül, hogy lehet dolgozni a legfrissebb és legdrágább Apple tablettel, amihez tartozik Magic Trackpad, USB-C-átalakító és billentyűzet is. A csomagot az iStyle adta kölcsön a teszt erejéig, amit ezúton is köszönünk. A kizárólag Wi-Fi-s készülék dobozában érdemi tartozékként csak mindkét végén USB-C-s töltőkábelt és egy 18W teljesítményű adaptert talál a felhasználó.

