Amazfit GTR 47 mm - egyszerűen kitartó

Külső, kijelző, csomagolás

Sokféleképpen lehet a karra szerelhető elektronikus kütyüket csoportosítani: van filléres és méregdrága, fapados aktivitáskövető és mindenes mobilkiegészítő vagy csak sport centrikus. És persze akad funkcionális dizájnt követő, egyszerű darab, illetve kifejezetten gyönyörű és magamutogató. Nos, mondanék még egy szempontot: létezik óra, amelyiket naponta, de legalábbis 2-3 24 órás egységenként tölteni kell, ám szerencsére egyre több az olyan, amelyik ezeket a számokat hetekre levetítve hozza. A Huawei Watch GT széria éppen ezzel tetszeleg, a kitartásért cserébe kihúzva a talajt az adatkommunikáció (nincs WiFi, eSIM, hívásfogadás), a bővíthetőség (nem telepíthetők alkalmazások) vagy a multimédia lába alól (nem tárol zenét, nem irányítja a telefon lejátszóját).



A Huawei Watch GT és az Amazfit GTR (jobbra) egymás társaságában [+]

Cserébe viszont tényleg elfut két hetet, kibír 24 órás teljesítménytúrát GPS követéssel és szép – na éppen erre kíván rálicitálni a Mi Bandekért felelős Huami az Amazfit GTR-rel, 24 napos működést ígérve 410 mAh-s telepével. Ez ráadásul konzervatív érték, mert én kerek egyhetes használattal, folyamatos pulzusméréssel és értesítéskijelzéssel és némi babrálással, illetve két GPS-es futással 73%-ig tudtam lemeríteni, azaz 26 napra kalkulálható egy töltésciklusom, ami ugye közel egy hónap. Ez pedig egy méretes órapanellel döbbenetesen jó érték, úgyhogy máris felmentem a Huamit, amiért a GTR mágneses POGO töltőbölcsővel etethető, nem mondjuk az érkező Mi 9 Pro 5G fordított töltését kihasználó Qi technológiával. Egyszerűen olyan ritkán nyúl az ember a kábelért, hogy pont nem hatja meg, amikor az órát egy órára a bölcsőre kell helyezni:



[+]

Az egyszerűségében nagyszerű, 47,2 x 47,2 x 10,75 milliméteres cucc továbbá 40 órát bír folyamatos GPS használattal vagy 74 napot szimpla aktivitáskövetőként pulzusméréssel, telefonos Bluetooth kapcsolat nélkül – igen, két és fél hónapot, és bár ezt nem tudtam tesztelni, az eddigiek alapján nincs okom benne kételkedni. Csak azt sajnálom, hogy a Xiaomi.hu a 42 milliméteres, kisebb kiszerelést várhatóan nem hozza be, az ugyanis jobban illik a vékony csuklóra, a 47 mm-es egyszerűen túl nagy darab a hölgy érdeklődőknek és azoknak az uraknak, akik kisebb, Galaxy Watch Active 2-féle ketyerével is megelégszenek.



[+]

A színválasztékból is csak az alumíniumötvözet vázas, 36 grammos sötétszürke érhető el, az viszont szerintem gyönyörű, vékony bőr + szilikon szíjjal kompletté téve az eleganciát. A pánt 22 milliméteres szabvány szerint könnyen cserélhető, amire zuhanyzás közben vagy sekély vizes úszás esetében szükség is lesz, hiszen az efféle mókát a bőr nem tűri jól. A külső behatásokat a GTR viszont igen: adott az 5 ATM / 50 m vízállósági ráta, a Gorilla Glass kijelzővédelem és a megerősített polimerből készült hátlap, ami kényelmesen foglal helyet a csuklón. A pánt belső redőzése ráadásul extra szellőzést biztosít, így ha a méretekkel megbarátkozik az ember, a kényelemre nem lesz panasz.



[+]

Hátul pislákol zöldellő szemeivel az optikai pulzusmérő, és ide cuppanhat a mágneses töltőegység is, ami sokkal praktikusabb, mint az Amazfit Stratos bepattintós izéje. A doboz az USB-A portra vágyó töltőn és a GTR-en kívül csak a leírást tartalmazza, de hát nem is a csomagolás, hanem az óra prezentációja a lényeg, ami épp csak kicsit bonyolultabb a tökéletesen letisztult Moto 360 dizájnjához képest. Nekem ez a forma minden szempontból tetszik, de aki mégis téglalapos, Apple Watch-féle órára vágyik, annak az Amazfit a GTS-t ajánlja (ez is kapható lesz Magyarországon), aki pedig komolyabb sportfunkciókat és transzflektív kijelzőt lát szívesen (de nem fizetne ezért több százezret), annak a 70 óra GPS használatot biztosító Stratos 3 lehet a favoritja (bár hazai felbukkanása kérdéses).



Az Amazfit GTS (forrás: Xiaomi4Mi) [+]

A GTR 1,39”-es, 454 pixel átmérőjű AMOLED panelt kínál tökéletes feketékkel és kellően élénk színekkel, a szöveg rajta csuklótávolságból pedig tűélesnek hat. Nincs ráadásul hely megszakítva a fénymérőnek, az ugyanis az érintőpanel mögül operál jó hatékonysággal. Az óra csuklóemelésre vagy dupla koppos felébresztésre kint kellően kivilágosodik, este pedig kellemesen elsötétedik. Érdemes ugyanakkor aláhúzni: akárcsak a GTS vagy a Watch GT, a GTR sem igazi okosóra : nincsenek telepíthető alkalmazások, sem tárhely a zenetároláshoz, hiányzik az NFC vagy MST bármilyen mobilfizetéshez, mikrofon és hangszóró híján beszélgetni sem fogunk vele. Végül a WiFi és a hálózati modem is kimaradt, cserébe a kommunikáció friss, 5.0-s Bluetooth kapcsolaton zajlik legalább 9.0-s iOS-es vagy 5.0-s androidos eszközzel.



[+]

A rendszer pont olyan pofonegyszerű, mint az óra külleme: a GTR a felső gombbal kapcsol be és hosszan nyomva kapcsol ki – ugyanez a billentyű felel a főoldalra visszalépésért. Az alsó gomb mindössze az alábbi lehetőségek egyikét kínálja választás szerint: mozgásadatok megjelenítése, pulzus, edzés, időjárás, értesítések, emlékeztetők, ébresztő, iránytű, visszaszámláló, zene (telefon irányítása) és a mobil megkeresése. Legalább hosszú lenyomáshoz jó lett volna társítani még egy lehetőséget.



[+]

Az óralap természetesen érintéssel is kezelhető, és felülről gördül le a kapcsolópanel, alulról pedig a telepített alkalmazások listája. Jobbra húzva lehet visszalépni, illetve az óralapon a napi mozgásadatok és a pulzus widgetjét megtekinteni – kár, hogy ezekből mindössze ennyi van. Az érintési érzékenység közepes, a reakcióidő néha pedig ráérős, ha az Apple Watch vagy a Watch Active 2 a referencia. A rezgőmotor lehetne határozottan erélyesebb, mert bár megérzi az ember az értesítéseket, felkelni a néma ébresztésre biztos nem fog.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!