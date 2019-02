Amazfit Verge - pont középre

Külső, kialakítás, szenzorok

A Xiaomi/Huami nevéhez fűződő Amazfit órákat elsődlegesen sportoláshoz találták ki, az csak a túlzott precizitás hatása volt, hogy a korábban nálunk járt Stratos külseje annyira jól sikerült, hogy simán bármelyik okosóra mellé oda lehetett rakni, és ha eltekintünk attól, hogy a transzflektív LCD kijelző háttérvilágítása beltérben nem brillírozik, nem is maradt alul azokhoz képest a külcsín. A Verge esetén ezt már nem mondhatjuk el: persze, ez nem is egy 60 000 forintos eszköz, hanem egy kerek harmaddal olcsóbb, mindössze 40 000 forintot kérnek érte, de tényleg nem is néz ki többnek annál.



Egy sportóránál gond nélkül belefér a műanyag tokozás és a szilikon szíj, viszont előbbi indokolatlanul vastagnak tűnik (12,6 milliméteres egyébként), a szürke és fekete plasztik elválasztásánál pedig markáns peremet lehet kitapintani, ami szintén nem emeli a minőségérzetet. Egyetlen gomb került rá, ami a narancssárga színével eltéveszthetetlenül megtalálható, viszont aránylag kieső helyen, egy átlagos óra koronájához képest jóval hátrébb került elhelyezésre, és bár megszokható, igazán kényelmesnek nem mondható. A 22 milliméteres szíj cserélhető, és ha tartósabban lenne nálam, ez rövid időn belül meg is történne: a tokhoz közeli végpontjain annyira rugalmatlan, hogy ha letesszük az órát asztalra, magától 2 centimétert kiemelkedik onnan. Ebből következik, hogy igazán jól nem állt egyik csuklón sem, hiszen ha nem szorítjuk fájdalomküszöbig, ugyanúgy elemelkedik a kézről, ahogy az asztallapról.



A szíj mellett szól, hogy rendkívül apró lépcsőkkel, de annál tágabb tartományban állítható, és mivel jelentősen kisebb, 43 milliméter lett a tok átmérője, bizonyos női kezeken is jól tud kinézni, a 46 grammos tömegével pedig nehéznek sem mondható. Víz- és porállóságra kizárólag IP68-as referencia szolgál, de az 5ATM-ről le kell mondani, éppen ezért nem is vállalták be az úszáskövetést, illetve semmi egyéb vízisportot.



Remek lett a kijelző: 1,3 hüvelykes OLED panel 360 x 360 pixeles felbontással, Gorilla Glass 3-védettséggel, és az ujjlenyomatoktól csak mérsékelten zsírosodó felülettel. A fekete hátterek értelemszerűen tökéletesen jelennek meg, az érintésérzékelés makulátlan lett, és a napfény alatti korrekt láthatóság mellé szép beltéri megjelenítést is hozott a méltán kedvelt technológia. Nem maradt el az always-on lehetőség, aktivitáson kívül kizárólag az időt láthatjuk magunk előtt, sportolás közben pedig az aktivitás kezdőoldalát (jellemzően eltelt idő, mozdulatok, megtett táv) jeleníti meg, de tényleg annyira halványan, hogy napfény alatt olyan, mintha nem is lenne. Cserébe alig okoz többletfogyasztást.



A szenzoros felhozatal javarészt ismerős lesz a korábbi szériákból, adott egyrészt egy beépített, PPG-s (optikai) pulzusmérő, ami folyamatosan vagy alkalomszerűen tudja felügyelni a szívritmust, másrészt a szokásos gyorsulásmérő, giroszkóp, mágneses érzékelő, légnyomásmérő és fényérzékelő kombináció, amik segítségével magától tudja állítani a fényerőt, és felvillantja a kijelzőt, ha épp ennek megfelelően mozdítjuk a kezünket. Ez utóbbi egyébként a tesztidőszakban elég pontosan, 10-ből 9-szer jól tette a dolgát, nem voltak véletlenszerű felvillanások se, kizárólag értesítés beérkezésére reagált még a megjelenítő. Beépített GPS/GLONASS vevőjének köszönhetően önálló aktivitáskövetésre képes, és nem maradt el a 2,4 GHz-es WiFi, illetve a 4.2-es Bluetooth sem. A telefonálási lehetőség beépített mikrofonnal és hangszóróval valósul meg.

