A Xiaomi letámadja a világpiacot

A Xiaomi eddig is a jó minőségű, aktuális és néha ijesztően agresszív árazású készülékekről volt híres, a Pocophone F1 után meg talán már hírhedt is lesz. Attól eltekintve, hogy a magyar közvélekedés szerint a piac egyik legidétlenebb márkanevét sikerült összehozniuk, 115 ezer forintért a Snapdragon 845, a 8 GB operatív memória és 256 GB belső tárhely ellen egyszerűen nem lehet észérveket felsorakoztatni. A termék nem prémium kategóriás, a képességeket, mondjuk a multimédiás performanszt ennek fényében érdemes majd vizsgálni, de nem valószínű, hogy nagy baj lenne a nyers számítási kapacitáson túlmutató funkciókkal sem.



A Redmi széria évek óta rendre evidens választás a belépő szinten és a középkategória alsó szegmensében, amit az esetleges kompromisszumok optimális mértéke és a szerényebb hardverkörnyezet mellett is kimagaslóan optimalizált szoftver eredményez. A Mi Mix minden hiányossága ellenére formabontó volt, a Mi Mix 2 és Mi Mix 2s viszont adott árszinten érvényes ajánlat a prémium kategóriában. A gyártó egyre több készülék esetében biztosította a Kína határain kívül támasztott igényeknek is megfelelő szoftverkörnyezetet és hálózati kompatibilitást, majd egyértelműen nyitott a nemzetközi piacok felé.



A tavalyi Mi A1 például pont a globális piacra készült B20-as támogatással és tiszta Android One szoftverrel, amennyiben a MIUI mégsem jön be annyira valakinek, annak ellenére, hogy kiválóan testreszabható, rengeteg és viszonylag egyedi kényelmi megoldással felszerelve. Mi Store is nyílt Európában, elsőként Spanyolországban, itthon pedig augusztus 25-től vásárolhatunk fizikailag, ha úgy tetszik jobban. Akár Xiaomi Mi A2 Lite-ot is. A garanciális feltételek és szervizszolgáltatások eddig is helyben adottak voltak, most lesz egy asztal is hozzá, amin egyrészt ki van állítva a készülék, másrészt szükség esetén csapkodhatunk.



A világ legnagyobb mobilpiacán, illetve Indiában idén komoly erősödést tud felmutatni a Xiaomi, Európában pedig statisztikailag szinte felfoghatatlan mértékű expanziót jegyeztek az elemzők. Az európai régió, főleg a nyugati piac érdeklődésének csökkenése miatt összességében 6,3%-os visszaeséssel nyitott az első negyedévben, azzal együtt, hogy Kelet-Európa 12,3%-kal több készüléket vett fel, mint tavaly év elején. A Xioami több, mint 999%-kal javított a leszállított készülékek számadatain, 2018 Q1-ben a negyedik legnagyobb beszállító Európában. Feltehetően a fizikai jelenlét ezen tovább javít majd.

A kínai piac szintén visszaesést mutat 2018 első félévében, a gyártó ott is a negyedik helyen stabilizálta magát, Indiában viszont, ami volumen és forgalom tekintetében a világ második legjelentősebb régiója az iparág szempontjából, magasan vezetnek, megtörve a globális összehasonlításban világelső Samsung dominanciáját. A kínai készülékekkel szemben gyakran, nem mellesleg teljesen jogos kifogás a hiányos nyelvi és szoftverlokalizáció, a garancia kérdése, a hálózati kompatibilitás hiányosságai, viszont egyre több gyártó, például a Meizu is igyekszik kielégíteni a világpiaci igényeket, aminek egyrészt erősödő jelenlét és beágyazottság, másrészt ennek köszönhetően a trendek és erőviszonyok átrendeződése lehet az eredménye. Méghozzá aránylag gyorsan.

A Xiaomi Mi A2 és Mi A2 Lite szintén nemzetközi forgalomra optimalizált eszközök, a Mi A2 Lite konkrétan egy Xiaomi Redmi 6 Pro MIUI 9 helyett tiszta Android 8.1-es rendszerrel. A nyugati nyitás – és akkor az Egyesült Államok bevételéről szövögetett tervekről szó sem volt, pedig eléggé rajta vannak a témán Pekingben – hivatalosan az elődmodellel történt meg, amelynek a Mi A2 lite verziója például megtartotta a hardverét, a formatervet viszont modernizálták, az akkumulátor kapacitását pedig növelték. Ami így elég jól hangzik, nem mellesleg megmaradt a tavalyi árszint.



A csomagolás sem változott, csak ezúttal microUSB kábelt találunk a pakkban a Quick Charge 3.0-s szabványú, erurópai aljazattal kompatibilis gyorstöltőfej mellé. Nem tévedésből, sajnos a Mi A2 Lite maradt a régebbi csatlakozótípusnál. A kiváló minőségű, füstszínű, áttetsző szilikon tok viszont idén sem maradt ki. Nem árt használatba is venni, mert a készülék kerete sérülékenynek tűnik. De erre még visszatérünk. Egyébként a SIM-tűn és minimális papíranyagon kívül csak a jellegzetes távol-keleti ragasztó szag van az egyszerű kartondobozkában. Utóbbi viszonylag hamar kiszellőzik.

