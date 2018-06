Kialakítás, megjelenítő

A Xiaomi Mi Mixet nem véletlenül aposztrofálták koncepciókészülékként, Philippe Starck formaterve és anyagválasztása valóban egyedinek bizonyult, ahogy a forma által kikényszerített technikai megoldások is, amelyek azért hagytak kívánni valót maguk után a megvalósítás tekintetében, noha a piezoelektromos hangkeltés egyáltalán nem volt rossz ötlet, csak kevésbé praktikus. Az ultrahang alapú közelségérzékelő viszont maradt. Mint koncepció viszont figyelmen kívül hagyhatatlannak bizonyult, még a B20 sáv hiánya mellett is. A Mi Mix 2 azonban tökéletesen ötvözte a művészi mérnöki és tervezői teljesítményt a felhasználhatósággal, ami nem csak az ergonomikus formatervet, de a teljes hálózati kompatibilitást is magában foglalja.



A Mi Mix 2 lényegesen kisebb és kezelhetőbb lett, visszatértek a hagyományos technológiákhoz, a káprázatos kivitel és anyaghasználat viszont megmaradt, ami kiemelte a készüléket a szintén csúcskategóriás konkurensek közül is. Mellesleg az ár továbbra sem okoz kimaradást az EKG görbén. A Mi Mix 2s pedig ennek hibátlanul modernizált verziója, erősebb hardverrel, még kompaktabb kivitelben, tökéletesített formatervvel, valamint a felső kategória majdnem minden passzióját kielégítve. Mert mondjuk IP védettség nincs, két kamera van. A jack csatlakozó léte, vagy ez esetben nem léte pedig kényes kérdés, de általában hiányzik.



A panel mérete nem csökkent, az előlap 81,9%-át továbbra is egy kiváló minőségű, 18:9-es képarányú IPS megjelenítő dominálja, a készülék összmérete és a kijelző körüli kávák viszont kisebbek lettek, anélkül, hogy bármiféle betüremkedés kelletlenkedne a felületen. A tényleg minimális felső keretre így mindössze egy hagyományos beszédhangszóró fért, az hangsúlyosabb alsó területre viszont minden szükséges izét és miegymást odapakoltak, például középre egy apró, pontszerű monokróm értesítési LED-et. Tőle balra, a megszokott helyen az 5 megapixeles szelfikamera látható, jobbra pedig a fényérzékelő nem látható, de ott van, a közelségérzékelő meg végképp láthatatlan, tekintve, hogy ismét a kijelzőbe integrált, ultrahang-alapú megoldást választották.



Kijelző-teszt (a táblázat szétnyitható) Mérés Xiaomi Mi Mix 2s Samsung Galaxy S9+ LG V30 Huawei P20 Pro Honor View 10 Képátló 5,99 hüvelyk 6,2 hüvelyk 6,0 hüvelyk 6,1 hüvelyk 5,9 hüvelyk Képernyőfelület 92,6 cm2 98,3 cm2 92,9 cm2 93,8 cm2 92,6 cm2 Felbontás 1080 x 2160 1440 x 2960 1440 x 2880 1080 x 2244 1080 x 2160 Technológia IPS LCD Super AMOLED P-OLED AMOLED LTPS LCD Fehér fényerő 470 nit 340 / 646 / 1000 nit 404 / 523 / 670 nit 490 / 722 nit 482 / 526 nit Fehér fényerő (min.) 0,9 nit 1,6 nit 2,9 nit 3,7 nit 1,9 nit Fekete fényerő 0,45 nit 0 nit 0 nit 0 nit 0,37 nit Kontrasztarány 1044:1 végtelen végtelen végtelen 1305:1 Színhőmérséklet 7098 K + kézi 7592 / 6414 K + kézi 7850 K + kézi 7557 K + kézi 7691 K + kézi

A megjelenítési minőség számszakilag nem lenyűgöző az összhatás viszont kifogástalan. A 150,9 x 74,9 x 8,1 milliméteres házba foglalt 5,99 hüvelykes, HDR támogatással bíró FHD+ felbontású kijelző fényereje nagyjából minden helyzetben kielégítő, tükröződés ugyan érzékelhető, de nem zavaró, a betekintési szögek pedig az organikus panelekkel megegyező szélességűek. Nem nagyon lehet rossz szögből nézni a készülékre. A kalibráción lehet segíteni, van olvasó mód, aka kékfény-szűrő, az automatika viszont biztosíthatna egy kis tartalékot a strandra, bár hiányát tényleg nem éreztük, pedig a max 470 nit papíron nem tűnt ígéretesnek.



A mattított rozsdamentes acél kerethez tökéletesen illeszkedő mikrokristályos cirkónium alapú kerámia hátlap továbbra is káprázatos, plusz kiválóan beválik sminktükörként is. Még összetapogatva is lenyűgözően reflektív, a szögletes, mindössze saroknál tompított formaterv pedig elképesztően elegáns és letisztult. A Mi Mix Designed by Xiaomi felirat ezúttal arany színű, ahogy a bal sarokba vertikálisan rendezett dupla LED villanóval ellátott, dupla kamerarendszer szegélye is. Ami az eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg most is 18 karátos arany.



Az ujjlenyomat-olvasó maradt a megszokott, bevált helyen, kiváló magasságban, tökéletes funkcionalitással. Egyebet mondjuk nem tudunk csinálni vele, maximum exponálni, ami szelfinél azért kissé kényelmetlen a fordított készülékállás miatt. A 3,5 milliméteres jack csatlakozót tavaly elhagyták, azóta se lett meg, így a felső élen csak a másodlagos zajszűrő mikrofon látható a diszkrét antennakilépéseken kívül. Alul szintén egy mikrofon nyitja a sort, amit Type-C USB port és multimédiás hangszóró követ. A fizikai kezelőgombok jobbra, míg a két nanoSIM-et befogadó tálca balra került.



Az Eustock.eu-tól érkezett csomagolás még mindig prémium érzetű, a négyzetes, lapos, matt fekete dobozon csak egy arany színű Mix felirat látható, kinyitva pedig előbb Lei Jun gondolatain és aranyba metszett szignóján kell átvágni magunkat, hogy megpillanthassuk a bal oldali készüléktálcában fekvő készüléket. Jobbról a gondosan rendezett Type-C kábelt és az európai szabványnak megfelelő, 5 amperes hálózati gyorstöltőfejet lehet előszedni. A készülék alatti dobozkába nem csak egy kevés papír került, de egy matt, műanyag tok is, illetve a SIM-tűt és a Type-C USB – jack átalakítót rögzítő karton is.

