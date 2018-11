Külső, kijelző, doboz

Egy kérdéssel indítanék Olvasóink felé: mostanra, év végére megszokták, megszoktátok a noccsot, vagyis a bevágást? 2018 kétségtelenül erről a formai megoldásról marad emlékezetes, és sokan máig értetlenül állnak az efféle esztétikarombolás előtt. A jó hír az, hogy a Mi Mix 3 és társai már azon vannak, hogy a szenzorsziget különc formai megoldásként vonuljon be a mobiltörténetbe, amiről megmosolyogva mesélünk majd unokáinknak. A rossz viszont az, hogy a középkategória a zászlóshajók lassú leképzése, úgyhogy egyhamar, errefelé nem fogunk megszabadulni a noccstól.



A Redmi sorozat legméretesebb tagja épp most vált trendi szenzorsziget fesztiválozóvá, és nem vagyok arról meggyőződve, hogy a Note 6 Pro ezzel az előnyérre változott a különösen ajánlott elődhöz képest. Képernyő dominanciában persze igen: a lényegében megegyező, 157,9 x 76,4 x 8,26 milliméteres és 182 grammos ház a 4000 mAh-s telep megtartása mellett 6,26”-esre növelte IPS panel képátlóját, amihez tűéles, 1080 x 2280 pixel tartozik, keskenyebb alsó kávával. Felül viszont nem sok hely maradt a bevágás két képernyőfülén, hiszen a szigetre a fénymérő, a közelségérzékelő, a fehér értesítő LED és a beszédhangszóró mellett 20 + 2 megapixeles kamera kettős került, portrémóddal.



Ennél is zavaróbb, hogy az eleve kevés ikont megjelenítő állapotsáv valamiért még a bevágás alá is túlnyúlik, annyi helyet kihasítva az egy kézzel, fogásváltás nélkül már át nem érhető panelből, hogy nem vagyok meggyőződve, valóban előrelépett-e a hasznos képernyőtartalom. Ott vannak aztán a jókora sarokívek, még alul is, ahol kevésbé indokolt, plusz egyébként sem vékonyak a kávák – a Note 6 Pro így mindennek mondható, csak szépnek nem. És itt nagyjából vége a kritikai résznek, mert egyébként a fémvázas és hátlapos, bár oldalt és a hátlap alsó-felső tájékán műanyag phabletet újfent remekül egybecsomagolták. Nem recseg, nincsenek illesztési hibái, az ársávban az IP-védelem hiányát pedig nem fogom felróni.



A microUSB portért viszont már jár a körmös, 2019 közeledtével ideje volna Type-C-re váltani, de legalább a jack kimenet és az infra megmaradt felül. A multimédiás hangok az USB port jobbján hallatják magukat, alul. Szerencsére a Xiaomi nem csúsztatta túl magasra sem a hangerőgombokat, sem a bekapcsolót jobbra, és vannak az egykezes használathoz is trükkök, amelyek már csak a kivételesen csúszós kivitel miatt is jól jönnek. De azért az az igazi, ha a kissé bő szabású, áttetsző szilikon tokot feloperálja rá az ember, elvégre ezért került a csomagolásba, és a fogásbiztonság mellett még némi védelmet is nyújt.

Kijelző-teszt Xiaomi Redmi Note 6 Pro Xiaomi Mi A2 Huawei P20 Lite Samsung Galaxy A8 Képátló 6,26 hüvelyk 5,99 hüvelyk 5,84 hüvelyk 5,6 hüvelyk Felbontás 1080 x 2280 1080 x 2160 1080 x 2280 1080 x 2220 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD Super AMOLED Fehér fényerő 499 nit 459 nit 430 nit 350/740 nit Fehér fényerő (min.) 1,3 nit 2,0 nit 2,2 nit 1,8 nit Fekete fényerő 0,28 nit 0,29 nit 0,28 nit 0 nit Kontrasztarány 1781:1 1532:1 1539:1 végtelen Színhőmérséklet 8093 / 6319 K + kézi 7759 K 8110 K + kézi 7558 / 6666 K + kézi

Hogyan mérjük a kijelzőt?

A Xiaomi.hu-tól érkezett dobozka mellette SIM tűt, 5V / 2A-es töltőfejet, microUSB kábelt és leírásokat tartalmaz. A csupa feketébe öltözött tesztkészülék bal oldalélén lökhető ki a dupla nanoSIM vagy nanoSIM/microSD elrendezésű tálca. A nem pontosított típusú, Gorilla Glass védőüveg a széleken némi lekerekítést és műanyag védősávot kapott. A panelen az érintési érzékenység megfelelő, a rezgőmotor erőssége viszont csak átlagos. Az IPS megjelenítőre nem lehet panasz, ha karakterrajzolatról van szó. A fényerő átlag feletti, és napfény alatt többé-kevésbé jól látható minden, este pedig kellően elsötétedik. A kalibráció újfent kékes lett, de legalább van hideg és meleg színséma, megnövelt kontraszt, kézi állítgatás és olvasási mód.



Jók a betekintési szögek is, a szenzorsziget és a négy sarokív környékén ellenben kissé egyenetlen a háttérvilágítás – gyanítom, hogy ezt csak a rutinos szem veszi észre, ám itt egy újabb érv az jól bejáratott elődmodell mellett. Azért történtek előrelépések, hiszen segédkamerát kapott a szelfimodul a portréképekhez, a függőleges, hátlapi kameraduó főeleme pedig méretesebb szenzort. Maradt ugyan a 12 megapixel felbontás, viszont 1,4 mikronosak a pixelek és f/1,9-es rekeszértékű az optika. A másodszenzor 5 megapixeles 1,12 mikronos pixelmérettel és f/2,2-es lencsével, háttérelmosási feladatokkal. Adott a dual pixel autofókusz és a dupla LED villanó, a lencsék kerete viszont lehetne kissé magasabb, hogy érdes felületen ne találkozzon a védőüveg potenciálisan karcolást okozó elemekkel.



A Redmi Note 6 Pro kétféle biometrikus védelmet biztosít. A hátlapi ujjlenyomat-olvasó pont mutatóujjra esik, és ideje a képernyőbe épített riválisok lelkébe gázolni: az itt prezentált variáció gyorsabb, megbízhatóbb és vakon rátalál az ember. Néha a régi a jobb. Az előlapon 2D-s arcazonosítás vethető be, csak nem hazai régiót, hanem mondjuk Hong Kongot választva (a rendszernyelv maradhat magyar). A regisztráció és a feloldás is egy másodperc alatt megvan, legalábbis nappal. Sötétben mindenképpen szükséges a képernyő felvillantása, ám így sem olyan hatékony a dolog, az előlapi kamera korlátai miatt.



Hiába praktikus a kétféle feloldás egyidejű használata, ha a Xiaomi alá tartozó Pocophone F1-et szentkuti11 kolléga egy pillantással feloldotta, pedig az én arcomat regisztráltam, nem az övét. Éppen ezért én csak az ujjlenyomat-olvasó használatát ajánlanám biometrikus védvonalon. A kijelző alján a virtuális kezelősáv alul elrejthető, a szokásos, Xiaomi-féle gesztusvariációval: felpöccintve a főoldalra, felsimítva és a képernyőn hagyva az ujjat az alkalmazásváltóba, a hosszanti széleken befelé simítva pedig visszalépni tudunk. Kár, hogy az egykezes nézethez ilyenkor nincs opció, az ugyanis a virtuális kezelősáv végigsimításával érhető el.

