Bevezető

Prémiumkategóriás mobilt venni ma pénzügyi befektetés: akad félmillió forintnál is drágább darab, és már akkor fellélegezhet az ember, ha egy pöpecül összerakott zászlóshajó ára megáll 200 ezer forint alatt. Errefelé ez évek óta a Honor és a OnePlus csúcsmobilok territóriuma, egy-egy beeső Xiaomival, és bár az árcédula generációról generációra nő, a fejlődés elvitathatatlan. A plasztik OnePlus One mellett a Gorilla Glass 5 üvegszendvicsbe foglalt, fémvázas OnePlus 6 olyan, mint egy finoman megmunkált drágakő. Egy rakás, modern processzormaggal és memóriával pedig úgy hagyja faképnél a gyártó indulókészülékét, mintha egy Falcon 9 rakéta a világ leggyorsabb futóját.



[+]

Ám nemcsak hat számjegyű összegért süvítenek ma a mobilok: egy Redmi Note 5 töredékáron is szinte zavartalan működést kínál, úgyhogy érthető, miért kopott ki a 100 és 150 ezer forint közötti zászlóshajó a palettából. A magas fejlesztési, gyártási és szállítási költségek, illetve a helyi extra terhek mellett ennyiért ugyanis csak komoly kompromisszumok megkötésével lehetne csúcstelefont kínálni, és akkor már komoly alternatíva volna a felső-középkategória. Ehelyett a Honor 10 és a OnePlus 6 inkább felfelé mozog az árban és minőségben, az abszolút elit tulajdonságait megismételve. Ilyen például a híres/hírhedt notch, vagyis a képernyőbe lógó szenzorsziget, ami persze mindennél nagyobb képernyődominanciát tesz lehetővé, csak hát lehet nélküle is próbálkozni, lásd a Vivo Apex példáját.



Üveg hátlapra váltott a OnePlus 6 [+]

Pár nap használattal a bevágás persze megszokható, ez a notch pedig az RGB LED-del, a fénymérővel, a közelségérzékelővel, a beszélgetési hangszóróval és a 16 megapixeles szelfikamerával együtt is kisebb, mint az inspirációt jelentő iPhone X-é. Ám ettől még elölről egy Galaxy S9 mutatósabb, még ha drágább is. Én csak azt nem értem egyébként, hogy miért ne kerülhetne alulra minden előlapi elem, és akkor nem kell bevágás felülre, mindenesetre a OnePlus 6 alsó kávája annyira vékony, hogy ezen az oldalon tényleg szinte mindent a 6,28"-es Optic AMOLED panel borít be. Az a sáv pedig, ami alul megmaradt, éppenséggel hasznos az iPhone X-féle vissza, kezdőoldal és alkalmazásváltó ujjmozdulatok bevitelekor, főleg, ha a phablet tokban pihen.



A OnePlus 6 (jobbra) lényegesen kevesebb kávát hagy az előlapon, mint közvetlen elődje [+]

A kávamentesítés OnePlus-féle variációja tehát kompromisszumok mellett elfogadható, az pedig abszolút üdvözölendő, hogy az 5T-hez képest a méretek alig változtak (155,7 x 75,4 x 7,75 mm), miközben több kijelző és pixel jut a kezeknek (1080 x 2280 képpont egész pontosan). A kellemesen ívelt, 177 grammos ketyere hátulról ráadásul már a legszebb mobilok között is helytáll, legyen szó a fényes fekete, a matt fekete vagy a matt fehér kivitelről. A OnePlus 6 tehát ízig-vérig prémium eszköz lett, amit a csúszós kivitel ellenére is jó érzés fogni és másoknak mutogatni. Csak azért kár, hogy a két üveglap közé vezetékmentes töltés nem fért, illetve az a kritika is jogos, hogy két üveglap könnyebben törik, mint egy, legyen bármennyire is karcálló.



Két mutatós, üvegházas phablet: a OnePlus 6 (jobbra) a Porsche Design Huawei Mate RS társaságában [+]

A OnePlus 6 a Mate RS-re hasonlít szimmetrikus kameraelrendezésével (16 + 20 megapixel), és ez mégiscsak elegánsabb, mint az Apple- (és utánzói)-féle, sarokba állított, függőleges megoldás. A lencséket fémkeret védi a karcoktól, alatta pedig dupla LED villanó és oválisra változott ujjlenyomat-olvasó pillantható meg. Azt nem tudom, mi volt a baj a régi, kör alakúval, mert bár az új is tökéletes helyen van, keskenysége miatt elvesztette a szenzor végighúzásával legördülő értesítőpanel funkciót. Errefelé máskülönben csak a gyártói logó és némi tervezte ő, gyártották itt felirat fedezhető fel – minden elemet az üveglap belső oldalára festettek.

