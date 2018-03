Bevezető

A OnePlus alapítása mindössze negyedik évfordulóját ünnepli, és csak három és fél esztendeje vannak mobiljai. Az 5T sorban a hetedik, hardvergenerációban pedig a negyedik, úgyhogy még mindig feltörekvő márkának mondható, mégis tetemes ismertségre és lojális vásárlóbázisra tett szert. Az utóbbi a legnehezebb: eladni valamit hangzatos szavakkal, előnyös specifikációval, mutatós küllemmel és csalogató árcédulával még csak-csak megy, a felhasználót megtartani viszont sokkal körülményesebb. Ehhez ténylegesen remek eszközök kellenek, kevés hibával és megfelelő támogatással, hogy ha eljön az idő a váltásra, ne „ettől a márkától többé soha” legyen a konklúzió, és nem is az.



A legtöbb kávától megszabadult a OnePlus 5T, a maradékkal pedig együtt lehet élni [+]

Persze a OnePlus útja is rögösen indult, problémás meghívásos rendszerrel, vitatható reklámfogásokkal és szoftveres bugokkal, ám Pete Lau és Carl Pei vállalata pár év alatt simán lelépte az Elefone, UleFone, UMi, Doogee és hasonló márkákat, amelyek inkább árban, semmint összképben találnak maguknak vevőt. A két egykori Oppo munkatárs nyilván sok tapasztalattal és kapcsolati tőkével fogott bele a OnePlus projectbe, a BBK Electronics szárnyai alatt pedig a gyártás és a minőségi alkatrészek beszerzése is adott. Néha pedig annyi a hasonlóság a társmárkákkal (a Vivo is idetartozik), hogy valamiféle kapcsolat biztos van közöttük, a Dash Charge például az Oppo VOOC gyorstöltéséhez hasonlatos.



Ismerős, elegáns küllem: a OnePlus 5T-nek a Huawei Mate 10 Pro mellett sem kell szégyenkeznie [+]

A felhasználónak persze sokkal fontosabb az, ami a színfalak előtt van: egy itthon is megvásárolható, minőségi széria, amely generációról generációra fejlődik, és a féléves ciklusokban érkező OnePlus phabletek szerencsére ebbe a kategóriába tartoznak. Igaz, hogy a OnePlus One 100 ezer forint körül nyitott, amiből a OnePlus 5-re már 155 ezer lett, ám az árral feljebb kúszott az anyagminőség, a RAM és a tároló, idővel pedig megjelent, mára pedig az egyik legügyesebb Android variációvá lépett elő az OxygenOS. A telefonokat a külső vonások, a belső paraméterek és az ügyes újítások adják el, a vásárlót végső soron mégis a szoftveres oldal tartja házon belül, és folyamatosan pörgő fórumtémáink bizonyítják: Lauék valamit elég jól csinálnak.



Sokkal kevesebb káva maradt a OnePlus 3T-vel összevetve, mégis minimális az 5T méretnövekedése [+]

Oké: a folyamatosan tatarozott felület javításai mellé néha be-becsúszik egy-egy baki, mostanában épp’ a OnePlus 3/3T Android 8.0-s frissítése okoz fejfájásokat. Talán nem is gond, hogy egy kiforrott oreós verzióig az 5T Android 7.1.1-en marad. Egyelőre elkerüli a gyártó a por- és vízállóság témakorét is a hivatalos specifikáció szerint, akárcsak a QHD-s képfelbontást és a vezetékmentes töltést. Viszont nem ül fel olyan trendeknek, mint a jack port elhagyása, vagy a mutatós, de sérülékenyebb üveg hátlap használata. Mindezt ügyes árazás koronázza meg, így nőnek folyamatosan az eladások az évek alatt, míg ugyanezen időszakban a LeEco berobbant a mobilvilágba, aztán hatalmas pofonnal távozott.



A OnePlus 5T kivitele csúszós, a megvásárolható, smirgliszerű védőtok viszont remekül tapad [+]

A nyáron mondjuk a OnePlusnál vakációzni mentek: az 5 tök jól sikerült, viszont az elszaporodó kávamentes mobilok mellett ódivatúnak hatottak képernyőkeretei, a zoomkamera nem volt az igazi, a forma pedig a sajátos 3T után máshonnan volt ismerős. Egy lélegzetvételnyi pihenő elég volt, hogy az emberben a korábbiaknál is drágább OnePlus mobil hagyjon némi űrt: több is beleférhetett volna, és most erre csattanós válasz az 5T. Képátlója ugyanis úgy nyúlt meg 6,01”-re, hogy a fémház különösebben nem terebélyesedett. Az ujjlenyomat-olvasó ugyan hátrakerült, ám pont jó helyen van, elől pedig villámgyors arcazonosítás segít be. Az ár pedig ezúttal nem változott, mert lehet 18:9-es képarányra váltani többletköltség nélkül – íme, az igazi 2017-es Never Settle telefon!

