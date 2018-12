Külső, kijelző, csomagolás

Felvetődhet a kérdés: ha egy gyártó tucatnyi modellel rohamozza meg évente a mobilpiacot, nem áldozza-e fel minőség elvét a mennyiség oltárán, és nem zavarja-e össze a vásárlót, aki azt se tudja, hova nézzen a választékrengetegben. Nyilván megvan a letisztult, kisszámú termékpalettának az előnye, ám a Xiaomi folyamatosan növekvő sikere éppen abban érhető tetten, hogy vásárlói kellően informáltak, sőt: válogatósak, így aztán nem probléma egyik modellből sem szép számmal elpasszolni. Úgy tűnik, tehát, jelenleg megéri sokféle modellt fejleszteni – így aztán akad szétcsúsztatható csúcskészülék, gamer mobil, flagship killer titulust megöröklő ár/érték bajnok, tepsimobil és egy rakás Redmi. A kavalkádban szinte elvész a vegytiszta Androidot futtató Mi A2, és a tudásban nagyjából megegyező, MIUI 10-es Mi 8 Lite, azaz tesztalanyunk.



[+]

Apropó Mi 8: a Xiaominak is van amolyan tömegeknek szánt csúcskészüléke, ám első sorban a kedvezőbb árú darabok hozzák az átütő sikereket, és errefelé is gyakrabban akad meg a tekintet a százezer forint alatti termékeken. A márka ügyesen áraz hazánkban, és a Mi 8 Lite-nak is megvan a helye: 85 ezer forintért 4/64 és 95 ezerért 6/128 GB-os kiszerelésben a Redmi Note 6 Pro és a Pocophone F1 közé ékelte be magát, passzoló tudáslistával. Egyedül azt bánhatja csak a felhasználó, hogy a mobilkavalkádból a kompakt és filléres Xiaomik kikoptak – cserében anyagminőségben és szoftvertámogatásban már nem nagyon csúszik be hiba.



A Mi 8 Lite a Huawei Mate 20 Lite mellett [+]

Aki persze vagányabb küllemet, cseppszerűre zsugorodott, vagy teljesen elpárolgott szenzorszigetet akar, a drágább telefonok között kell válogasson: a Xiaomi.hu-tól idelátogatott Mi 8 Lite bevágása ugyanis nem apró, 6,26”-es IPS paneljének keretei pedig tekintélyesek. Némi árnyékszerű hatás ráadásul észrevehető a noccs körül, és valamiért ezúttal is dupla vastagságú lett a navigációs sáv, azaz a bevágáson is túllóg. És így is nagyon kevés ikon fér oda, a navigációs gombokat elrejtő gesztussal mindenesetre bőséges felület marad a képernyőn, amit leginkább két kézzel érdemes használni. Már csak azért is, a keskeny, lekerekített vonal helyett a Mi 8 Lite inkább lapos és széles, csúszós fémkerettel és nem pontosított típusú üveglapokkal – praktikus kellék a csomagolásban mellékelt védőtok, a fogás biztosabbá válik tőle.



[+]

Sajnos fülesnek már nem jutott a dobozkában, a jack - USB-C átalakító pedig sötét fellegeket gyűjt: igen, kimaradt a 3,5 milliméteres fülhallgató-kimenet, és félő, hogy a tendencia előbb-utóbb a Redmi telefonokat is eléri. Alul így Type-C port várja a konvertert vagy a töltőkábelt, a balján funkciótlan ráccsal, a jobbján monó hangszóróval. A dupla nanoSIM, avagy nanoSIM / microSD tálca balról húzható elő a SIM tű segítségével.



[+]

Felül most lemaradt az infra, és legfeljebb azzal vigasztalódhat a vásárló, hogy jobbra a hangerőszabályzó és a bekapcsoló pont jó helyre került, és kényelmes a billentyűk lenyomása. A lapos hátlap 12 + 5 megapixeles kamerarendszer rejt, vagyis nem rejt, mert a lencserendszer kiemelkedik, a kerete meg alig, ezért nem árt a telót az érdes felületektől távol tartani. Az ujjlenyomat-olvasó már mélyebben bújt meg, és akkor is felébreszti a kijelzőt érintésre, ha védelem nincs beállítva.

Kijelző-teszt Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi A2 Huawei Mate 20 Lite Samsung Galaxy A8 Képátló 6,26 hüvelyk 5,99 hüvelyk 6,3 hüvelyk 5,6 hüvelyk Felbontás 1080 x 2280 1080 x 2160 1080 x 2340 1080 x 2220 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD Super AMOLED Fehér fényerő 410 nit 459 nit 447 nit 350/740 nit Fehér fényerő (min.) 0,9 nit 2,0 nit 1,2 nit 1,8 nit Fekete fényerő 0,30 nit 0,29 nit 0,35 nit 0 nit Kontrasztarány 1367:1 1532:1 1398:1 végtelen Színhőmérséklet 8295 / 7510 K + kézi 7759 K 7520 K + kézi 7558 / 6666 K + kézi

Hogyan mérjük a kijelzőt?

Erről az oldalról kétségtelenül mutatósabb a Mi 8 Lite, mint a noccs felől, bár ha picit kerekdedebb a kivitel, talán a fogás és a hordozás is előnyösebb. A 156,4 x 75,9 x 7,5 milliméteres és 169 grammos paraméterek mindenesetre átlagosak a phabletek között, míg a 3350 mAh-s telep kissé szűkösnek hangzik. Ha nem is apró a szenzorsziget, azért nem vészesen széles, és így is ráfért rajta a 24 megapixeles szelfikamera, a fénymérő, a közelségérzékelő, a fehér értesítési LED és a beszédhangszóró.



[+]

Akinek nem tetszik a két kijelzőfül, az állapotsáv hátterét elsötétítheti. Az 1080 x 2280 pixeles IPS megjelenítő nagyjából rendben van: napfény alatt még éppen kivehetők a tartalmai, több kalibrációs opció elégíti ki a színek oldaláról támasztott igényeket (a kijelző alapból kissé kékes), a kontrasztok és betekintési szögek elfogadhatóak (ha nem az AMOLED a mérce), éjjel pedig kellemesen elhalványul a háttérvilágítás. Az érintési érzékenység is hozza az elvárt szintet, a rezgőmotor viszont kissé náthás hangon és csak közepes intenzitással jelez.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!