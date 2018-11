Csomagolás, külső

Igen, ez tényleg egy fogkefe tesztje itt a Mobilarenán. Aki most ellenállhatatlan késztetést érez, hogy a cikk megjelenésének szentségtörő jellegére felhívja a figyelmünket, azt arra kérjük, hogy egy kicsit olvasson még tovább! Egyrészt mert ezúton megígérjük, hogy nem megyünk el ebbe az irányba, a jövőben is maradunk majd a különféle okostelefonoknál, azok kiegészítőinél, illetve az alternatív hajtású közlekedési eszközöknél, másrészt elmeséljük, hogy pont egy ilyen miatt láttuk meg a bizonyos helyeken Smart Sonic névre hallgató eszközt, amit eleinte csak ki akartunk próbálni, de végül úgy döntöttünk, hogy leteszteljük. Mi ugyanis csak a Mi roller tesztpéldányáért mentünk a hivatalos magyar Xiaomi kereskedésbe, ahol megkérdezték tőlünk, hogy mást nem akarunk-e kipróbálni. Így jött a fogkefe, a fogápolás pedig sok felmérés szerint egy méltatlanul elhanyagolt, ám annál fontosabb téma, úgyhogy kicsit kiokosítottuk belőle saját magunkat, hogy a tudásunkat az olvasóinknak is átadhassuk ezen okos fogkefe tesztjén keresztül.



A Xiaomi terméke ugyanis egy okos fogkefe, ami a gyakorlatban kb. annyit jelent, hogy van benne Bluetooth és képes kommunikálni a bármilyen készülékre feltelepíthető Mi Home alkalmazással, ami egyébként a cég kameráit, világítótesteit, légszűrőit, konyhai kiegészítőit, robotporszívóit, valamint a korábban említett rollert is kezelik. Erre még nyilván vissza is fogunk térni, de elsőre még nem ezzel a felülettel találkozik a vásárló, hanem magával a dobozzal, amely a cég stílusához illeszkedő, fehér színű, nincs agyoncicomázva, a kívül olvasható feliratok pedig jórészt kínaiak, szóval érdemes is áttérni a beltartalomra. Az eszköz teste kicsit nagyobb, mint a klasszikus elektromos fogkeféké, a dizájn pedig nem kimondottan meggyőző, meglehetősen puritán, de a célnak megfelel, illetve tudni kell, hogy Soocas X3 személyében a cégnek van egy kvázi prémium fogkeféje is, tesztünk tárgya a mainstream modell.



A fej nélkül 114, azzal együtt 119 grammos eszközön egyetlen egy darab gomb található, ezzel kapcsolhatjuk be- és ki a gépet, illetve ezzel válthatunk a háromféle mód között is. A töltés és a töltöttség visszajelzésére egy darab LED-et építettek be, amely különféle színekben világít vagy villog annak fényében, hogy hogy áll az akkumulátor, de ennek legfeljebb az utazások során lesz bármilyen jelentősége, mert elég sokat lehet vele fogat mosni egy töltéssel, plusz otthon úgyis a csomagban lévő, vezeték nélküli töltőpadon lesz tárolva, szóval sosem fog lemerülni. Maga a töltőpad amúgy nem szimmetrikus és USB csatlakozója van, ami elsőre furcsa lehet, de a legtöbb háztartásban valószínűleg akad egy ezer éves USB-s hálózati csatlakozó, ami bőségesen elegendő a fogkefe töltőjének áramigényéhez. Az anyaghasználat amúgy kellemes, a hengeres test hátsó része enyhén bordázott, hogy vizes kézzel is lehessen használni, az eszköz pedig teljes mértékben vízálló, zuhanyzás közben is lehet használni.

