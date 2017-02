Hirdetés

Bevezető

Carl Zeiss AG, Leica, Hasselblad – néhány név a fotográfia világából, amellyel az okostelefónia terepén is összefutni. Ez már csak azért sem meglepő, mivel az elmúlt években fokozatosan tolódott a hobbiszintű és a mindennapokat megörökítő fotózás az erre a célra szakosodott, kisebb-nagyobb masináktól a zsebtelefonok felé, amelyek egyre többet nyújtanak e téren. Ahogy szűkül a fotós piac, úgy válik szükségszerűvé egyik-másik szereplőjének, hogy a csúcson pörgő mobiltrendekbe beférkőzzenek. Ez persze előnyös a telefongyártóknak is, hiszen nagy névvel reklámozhatják termékeiket.



Ez sokféle együttműködést jelent az egyszerű névhasználattól kezdve a lencsék vagy egész kameramodulok szállításán át a komolyabb szoftveres részvételig, és most a legendás Eastman Kodak Company a soros, a hírnevét az okostelefonok között próbálja fényesíteni. Legalábbis komolyabban, mint ahogy pár éve próbálkozott, ezért nyugodtan lehet az Ektrára új kezdetként tekinteni.



A 1881-ben alapított, amerikai vállalkozás szebb napokat is megélt: az első digitális kamera kifejlesztője 2000-es évekre kénytelen volt megválni számos részlegétől, filmgyárainak sorát bezárta, 2012-ben pedig csődvédelemért folyamodott, amiből részben a felhasználói termékpaletta leépítésével és az üzleti szektorra koncentrálva, részben pedig a legendás szabadalmi portfólió értékesítésével sikerült kikecmeregni, némi befektetői segítséggel. Aztán jött a hír: itt a Kodak okostelefon – persze, ahogy más nagy név, a ma is szerteágazó szektorokban jelenlévő fotós legenda sem vált az egyik napról a másikra mobilgyártóvá: a CAT strapatelefonokról is ismert The Bullitt Companyval összefogva alkották meg a legendás Ektra analóg fényképezőgép kameramobilos névutódját.



A Kodak Ektra a Hasselblad kameramodullal szerelt Moto Z Play fölött pihen [+]

Az 1941-ben, majd a gyenge piaci fogadtatás után 1948-ban újra kiadott Kodak Ektra az analóg fotográfia egyik mérföldkövének számított. A 35 milliméteres filmet és több modult befogadó fényképezőkép több szempontból is újító volt, és a megalkotásában kulcsszerepet játszott a magyar születésű Mihályi József (1889-1978), aki a mai Szerbia területén lévő Apatinban született, és aki közép-kelet európai tanulmányai után 1907-ben emigrált az Egyesült Államokba. Itt már Joe Mihályi néven lett le az asztalra számos szabadalmat, fejlesztést és tervet. Az Eastman Kodakhoz a húszas években csatlakozott, és már az egyik főmérnökként segített a cserélhető objektíves Ektra megalkotásában, amely bár kommerciális mércével nem volt jelentős, mégis a Kodak történetének egyik kulcsállomása. Határozott választásnak tűnik az Ektra név egy digitális kameramobil esetében, amely remélhetőleg méltó emléket állít a 76 éves, analóg fényképezőgépnek, csupa modern funkcióval. Forrás az adatokhoz: Fotóművészet.

Az AnandTech információi szerint a márka- és terméknevet licencelő Bullitt a készülék tervezéséért, legyártásáért és lényegében a mobilos részekért felel, míg a Kodak a lencséket, a kameraszoftvert és persze a márkanevet adja ennek az öthüvelykes, kompakt digitális fényképezőket megidéző masinának. Persze, akárhogy is nézzük, a használat szempontjából még mindig elsősorban egy mobiltelefonról lehet beszélni, éppen ezért a 21. századi Ektra nem növekedett a jókora Galaxy K Zoom vagy akár a Hasselblad modullal felvértezett Moto Z Play méretére. Így viszont kiesett az optikai zoom és a szenzorméret is a mobilokból megszokott, apró maradt, úgyhogy lényegében egy hagyományos, okostelefonos kamera konfigurációról lehet beszélni. Nyári kameratesztünkből egyébként kiderült, hogy bár még mindig van fejlődés a képminőség terén, úgy kevés fény mellett, mint képfeldolgozásban, a mobilok, parányi szenzorjaikkal nem fogják az erre szakosodott fotómasinákat lepipálni. Ehelyett a könnyű hordozás, a pillanatok alatt elkészülő, megvágott és megosztott kép, a sok effekt és mód vagy az olyan érdekességek jelentik az előnyt, mint a dupla kamera kétféle látószöggel, a Dual Pixel fókusztechnológia, a hibrid zoom vagy egy színes és egy monokróm szenzor adatainak összedolgozása.



A modern Ektra tesztjében nyilvánvalóan a fotós képességek játsszák a főszerepet, ám kötelezően foglalkozni kell azzal, hogy mint mindennapos használatra szánt telefon, mire jut a Bullitt eszköze. A csúcskategóriában versenyezve elvárás a csúcssebesség, a kettős használat miatt a jófajta üzemidő, és mivel a kijelző a kereső, elvárjuk a Full HD paneltől, hogy napfény alatt is remekeljen. Persze, mindezek csak asszisztálnak a nappali és esti, illetve az álló- és mozgóképminőséghez, és ahogy a Zenfone Zoom esetében jeleztük: ebben egy fotózásra szakosodott telekommunikációs ketyere nem hibázhat, mert sok mobil lő jó fotót, méretbeli kompromisszum nélkül. A tradicionális Kodak sárga doboz a határozottan kameraformájú telefon mellett egy USB-C kábelt, egy SIM-tűt, egy adag leírást és egy 5V / 2A feliratú töltőt rejtett egy készülékre aggatható csuklópánttal egyetemben, a külön megvásárolható bőrtok vagy az ilyen csomagokban megszokott füles nélkül.

