Bevezető

Mate 9-et használtam eddig. Előbb egy feketét, azt okosan összetörtem, aztán egy fehéret. Azt már tokban. Úgyhogy roppantul érdekelt, hogy a Mate 10 mit fog nyújtani. Hát, kijelzőt biztos, mert a Pro változat már 18:9-es képarányt kapott, s mivel nálunk a sima Mate 10 nem lesz kapható, ezért aki a csúcs Huawei-re ácsingózik, annak ez a verzió marad. És az eltérés nem csak annyi, hogy emez nyúlánk, a másik pedig tömzsi.



Mate 10 Pro és Mate 9 egymás mellett [+]

A bemutatón ugyanis rögtön négyféle Mate 10-ről lehetett tájékozódni, van a “klasszik”, ami eléggé olyan, mint a Mate 9, legalábbis arányait tekintve, elöl van az ujjlenyomat-olvasó, IPS kijelzőt kap QHD felbontással és 16:9-es képaránnyal. A Pro változat OLED, Full HD+ a felbontás, hátulra ment a biometrikus azonosító, a Mate 10 Lite szintén nyúlánk, de hardveresen inkább középszint, illetve van a Mate 10 Prónak egy Porsche Design változata, de az igazából nekünk szintén mindegy. Itthon tehát a Mate 10 Lite és a Pro lesz kínálatban, nyilvánvalóan utóbbi a csúcsmodell.



[+]

Elég sokáig húzták a bemutatót (szeptemberre vártuk, de az IFA-n csak a chipsetet jelentették be), de sebaj, a karácsonyi szezonra épp jól időzítettek, plusz nem nyomta el egyéb csúcsmodell a Huawei üdvöskéjét. A Mate 9 pedig még bőven elég frankó volt, a P10-zel is szépen hasítottak, szóval igazából nem volt sürgős a dolog. Remélhetőleg volt idő rendesen széttesztelni minden összetevőt és egy bugmentes cuccot kapunk cserébe. Egyébként az eddigi tapasztalatok ezt majdnem igazolták is.



[+]

A Huawei úgy mellesleg feljött az értékesítési mennyiségek kapcsán világviszonylatban a második helyre (lenyomva az Apple-t), itthon is korrektek a számok (persze ezt ők sem kommunikálják tényszerűen, ahogyan senki más sem teszi), egy ideje pedig árazásban sem szívbajosak, valamivel a Samsung alá vannak lőve a szintek, de ha valaki kedvező árfekvésű csúcsmodellt keres, annak a Huawei a házon belüli testvérmárkát, a Honort fogja javasolni. A Mate 10 Pro ugyanis 260 lepedős áron nyit, ami aktuálisan drágább, mint a Galaxy S8, az Xperia XZ Premium, a Nokia 8, a HTC U11 (annak friss változata, az U11+ van ezen a szinten), tehát igen, annyiba is kerül, mint egy csúcsmodell. Olyat is kell nyújtania, ha sikeres óhajt lenni, de pont erre keressük ebben a tesztben a választ, hogy összejött-e a Huawei-nek megint az, ami a Mate 9-nél történt.

