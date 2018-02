Már sejteni lehetett, hogy a HTC számára nem ért véget az év, legalábbis új készülékek szempontjából. Két telefont rántottak elő, a kifejezetten jól sikerült U11 kapott egy komoly frissítést, illetve készült egy középkategóriás variáns is U11 life néven. Ez utóbbi már novemberben itthon is elérhető lesz, az U11+ viszont decemberre érhet hazánkba.



HTC U11+ és U11 life egymás mellett. Egyértelmű, hogy melyik melyik. [+]

Az U11+ találó nevet kapott, alapvetően az U11 hardverét kapta meg (Snapdragon 835), de a magyarországi változatokban is 6 GB RAM lesz, a belső tárhely pedig 128 GB-ra hízik. A kamerát is megpiszkálták, állítólag az U11 egyébként is kifejezetten jó modulját tovább tudták reszelgetni, ami valószínűleg most is elég potens versenyző lehet ezen a területen. A hátlapi kamera 12 megapixeles, négy tengelyes optikai stabilizátort kapott, elöl pedig 8 megapixeles a felbontás 85 fokos látószög mellett.



6 hüvelyken QHD - a panel IPS, a gyártó szerint a legjobb a piacon [+]

A külső egyértelműen más, aminek elsődlegesen az az oka, hogy a HTC is felült a 18:9-es képarányú kijelzők vonatára, szerintük a piac legjobb IPS panelje lesz a csúcsgépben, ami 6 inchen terül el és QHD felbontást nyújt. A 82% kijelző-előlap arány elég korrekt, a HDR10-et is támogató megjelenítő mérete miatt viszont az ujjlenyomat-olvasó a hátlapra költözött át.



Kicsit vaskosabb, mint megszokhattuk, ennek a nagy akkumulátor az oka [+]

A hátlap pedig megint izgalmas, most is üvegből készül, de félig áttetsző, ami mindenképpen egy egyedi vonása az újdonságnak. Szintén fontos előrelépés történt az akkumulátor frontján, 3930 mAh-s telepet raktak ide a tajvani mérnökök, ami viszont kissé vaskosabb készülékházat eredményezett. A rendszer természetesen Android 8.0 köré épül, továbbra is a Sense felületet fogjuk megtalálni, az U11-nél bemutatott, nyomásérzékeny oldalsó élek (Edge Sense) pedig nem csak megmaradtak, de kitaláltak egyéb trükköket is. Egyrészt kontextuális a dolog, vagyis nem csak általánosságban lehet meghatározni, hogy hosszas és rövidebb nyomásra mi történjen, hanem az egyes appokon belül is lehet különböző funkciókat beállítani. Plusz kapott még egy extrát, ha akarjuk, akkor hosszas megnyomásra a főképernyőn oldalt felbukkan egy görgethető tárcsa, amire bármilyen ikonokat kitehetünk és a HTC szerint pont úgy esik kézre, hogy a megszorítás után a hüvelykujjunkkal el tudjuk érni.



Félig áttetsző hátlap - továbbra is üvegből készül [+]

Továbbra is nélkülöznünk kell a 3,5 mm-es jack csatlakozót, viszont most is megkapjuk a spéci fülest (USonic), ami már az U11-nél is bizonyított, plusz akad a csomagban egy adapter is, ha mégis inkább a saját, jackes tartozékunkat szeretnénk használni. A telefon két SIM-et tud befogadni, illetve az egyik helyett egy microSD is betolható, adatkommunikációs fronton szinte mindent tud (5.0-s Bluetooth, NFC, kétcsatornás Wi-Fi, LTE), de nincs vezeték nélküli töltés. Viszont állítólag 30%-kal hangosabb a Boomsound rendszer, ami a telefon kihangosított produkciójáért felelős. A gép előreláthatólag 265 ezer forintos bruttó áron startol itthon decemberben.



U11+ elölről és hátulról [+]

Az U11 life sokkal inkább középkategóriás termék, ez már ránézésre is egyértelmű, szó nincs formabontó külsőről, igazából meglehetősen vaskos kávák veszik körbe az 5,2 hüvelykes, Full HD felbontású kijelzőt. Viszont elfért az ujjlenyomat-olvasó elöl, plusz IP67-es védettséget is kapott a telefon, amiben egy Qualcomm Snapdragon 630-as chipset dolgozik 3 GB RAM és 32 GB belső tárhely mellett.



Egyszerűbb formaterv, Android One [+]

Az U11 life viszont ettől még nem különösebben tűnik izgalmasnak, de ha hozzátesszük, hogy az Android One program részeként szinte vegytiszta Oreo van rajta, amire két főverziónyi frissítést garantál a HTC, akkor már érdekesebb a dolog, plusz mindettől függetlenül a nyomásérzékeny Edge Sense funkció is megmaradt. Elöl-hátul 16 megapixeles felbontású kamerát nyújt (bár nem ugyanaz a szenzor, mint az U11-nél), akril üvegből rakják össze, hogy ellenállóbb legyen, ebben is van 5.0-s Bluetooth, VoLTE és Cat.11-es 4G.



A két újdonság hátulnézetből [+]

Plusz itt is megkapjuk a USonic fülest, mert a 3,5 mm-es jack csatlakozót ez a telefon sem hordja magán. A hátlap alá 2600 mAh-s akkumulátor került, ami inkább csak átlagos, fekete és kék színben érkezik Magyarországra novemberben, az ára pedig 130 ezer forint lesz.