Sony Xperia XA2 és XA2 Ultra duplateszt

Bevezető, tartozékok

A Sony idén már a Las Vegas-i CES-en bemutta az XA sorozat aktuális modelljeit, amelyek még a jellegzetes, úgynevezett Loop Surface formanyelvet követik. Az Xperia XA2 és XA2 Ultra határozott vonalvezetését, markáns éleit és letisztult sík felületeit legalábbis karaktereseknek nevezhetjük, nekem meg továbbra is nagyon tetszik. Enyhén futurisztikus, valamelyest indusztriális benyomást keltenek, ami kifinomult eleganciával párosul. Szerintem. Ugyanakkor a kijelzőt körülvevő kávák minimalizálására technikailag a sokak által szintén kedvelt karakterjegyek megtartása mellett is adott a lehetőség. A Sony a csúcsszériában nem így döntött, az egységes dizájn elve alapján pedig feltesszük, a középkategóriában is alkalmazni fogják az Xperia XZ2 és XZ2 Compacttal bevezetett Ambient Flow irányvonalat.



Xperia XA2 színvariációk [+]

Az Xperia XZ2 és XZ2 Ultra viszont még a tavalyi MWC-n bemutatott elődmodellek kialakítását örökölte, rengeteg apró, és néhány jelentős technikai fejlesztés mellett. A készülékek magassága ugyan mindkét esetben csökkent, a felső és az alsó kávák továbbra is hangsúlyosak, a határozottan nagy volumenű akkumulátokapacitás-növekedésnek köszönhetően pedig a készülékek is. Súlyosak. Mármint az elődmodellekhez képest. A lapkakészlet ezúttal a Qualcomm szállította, került végre egy ujjlenyomat-olvas a hátlapra, az XA2 Ultra dupla előlapi kamerarendszerre váltott, az XA2 pedig Full HD felbontásra és kapható rózsaszínben. Mondjuk, a pink variáns nem lett volna rossz ötlet a szelfihangsúlyos XA2 Ultra esetében sem, ha már.



Sony Xperia XA2 és Xperia XA2 Ultra [+]

A doboz a szabványosított, fehér megoldás, mindössze a méretük és a doboztetőre nyomtatott típusjelzés különbözteti meg őket egymástól. A tartalom, nyilván a készülékeket leszámítva megegyezik, egy Type-C USB töltő- és adatkábel, valamint egy 1,5 amperes hálózati töltőfej. Sajnos nincs feltüntetve, hogy gyorstöltésre alkalmas-e, nem is az, noha a készülékek támogatják a Qualcomm Quick Charge 3.0-s szabványa szerinti tempót. A megfelelő adaptert Sony Quick Charger UCH12W néven lehet beszerezni a gyártótól 15299 forintért. Fülhallgatót mi nem kaptunk, bár a Sony jellemzően nem hagyja ki a kereskedelmi forgalomba szánt pakkokból.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!