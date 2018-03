Bevezető (Bone123)

A Galaxy S9 páros bejelentésének helyszínét, a barcelonai MWC csarnokait bejárva az az általános érzés fogott el bennünket, hogy a tavalyi év trendmeghatározóitól hamar eljutottunk az idei év megfáradt mobilos divatjáig. Bár nem az Apple-é vagy a Samsungé az elsőség, nem véletlen, hogy az ő készülékeik formavilága köszön vissza a random képernyőbe betüremkedő kamerás iPhone X vagy szimmetrikusan kávamentesített Galaxy S8 klónban. Olyannyira kétszereplőssé vált a dizájnlogika, hogy az összehajtogatható mobilok vagy a Vivo Apex-féle, tényleg kávamentes koncepciókészülékek piacra jutásáig nem is érdemes radikális formaváltozással számolni.



A Galaxy S9 páros [+]

Persze, tavaly az S8 és a Note8 eljutott a szimmetrikus képernyőkeret-csökkentés esztétikai mennyországába, így érthető, miért nem adnak le belőle, nem is nagyon volt szebb mobilkészülék, és akár ez idén is így maradhat. A változások ugyanis most kevésbé a külsőt illetik, viszont azoknak csak a fele pozitív előjelű. Variálható apertúrájával igazán különlegeset hoz a mobilpiacra az új, 12 megapixeles hátlapi főkamera, viszont máris jár a megrovás, amiért csak a nagyobbik S9 kapott mellé másodlagos zoomkamerát. Továbbra sem rajong mindenki egy akkora tepsiért, 300 ezer forintot alulról súrolva pedig a kicsi is igazán dupla kamerás lehetne. Az európai Galaxykban megbújó Exynos 9810 mindenesetre az utóbbi évek legkomolyabb teljesítményugrását hozza androidos vonalon, az új páros pedig süvít, mint Elon Musk Teslája a világűrben.



A Galaxy S9 a kézben [+]

Mindezeknek azonban megvan a böjtje: valamiért egyre csak nő a csúcstelefonok tömege, miközben szó sincs akkumulátorkapacitásuk hízásáról. Ráadásul, míg az egyik nadrágzseb vastagodik, a másik rendre csak szabadul a benne felgyülemlett papírtól: megint többet kérnek el az aktuális Galaxy csúcsmodellekért, ha nem is sokkal. Lehet az alkatrészárakra és a gazdasági folyamatokra mutogatni, valamint elsütni, hogy az újabb innovációk megkövetelik az áremelkedést, csakhogy tavaly, tavalyelőtt meg azelőtt is pont ugyanez volt az érv. A vásárló jogosan kérdezheti: most akkor azért volt olcsóbb a korábbi néhány generáció, mert mégse tettek bele minden aktuális újítást, vagy az az igazság, hogy kifogyott a mobilpiac lendülete, és a vállalati profitokat valahol be kell hajtani? Vagy csak simán arról van szó, hogy ha tavaly is megvették rengetegen ennyiért, akkor idén is meg fogják picit többért, és majd akkor változtatnak az árstratégián, ha csökken a vevők száma.



Az S9+ és dupla hátlapi kamerája, a jobb helyre került ujjlenyomat-olvasóval [+]

A Galaxy S készülékek árváltozása Samsung Galaxy S6: 230 ezer forint Samsung Galaxy S6 edge: 250 ezer forint Samsung Galaxy S7: 240 ezer forint Samsung Galaxy S7 edge: 270 ezer forint Samsung Galaxy S8: 275 ezer forint Samsung Galaxy S8+: 300 ezer forint Samsung Galaxy S9: 280 ezer forint Samsung Galaxy S9+: 310 ezer forint



A Galaxy S9+ a tenyérben [+]

Jócskán szétvált a használható középkategória a mindent-bele elittől, és az tűnik a Samsung stratégiájának, hogy a lassuló piaci növekedés és a ritkuló vásárlói telefoncsere mellett éppen az a néhány extrája emelje ki aktuális csúcsajánlatait a többi közül, ami miatt a vásárló hajlandó inkább picit gyűjteni, és a megbízható mindenest választani. A taktika sikerét komoly eladási mutatók igazolják, és mára a mobilos elit lényegében a Samsung, az Apple és újabban a Huawei kizárólagos játszótere lett, atombiztos szolgáltatói kapcsolatokkal és komoly marketingháttérrel. Ketté is vált a piac: vannak ők, meg az olcsó, kártyafüggetlen szegmensben taroló ár/érték harcosok, a kettő között pedig hoppon maradt az LG, a HTC vagy éppen a Sony, hiába van néhány egészen kitűnő ajánlatuk.



A két S9, egymás társaságában [+]

Hiszen, amikor a csapból is a Galaxy S9+, az iPhone X meg a Mate 10 Pro folyik, és tényleg baromi jó készülékek kevés kompromisszummal, akkor a legtöbben megelégednek a legkényelmesebb választással: a szakma is elismeri és mások is ezt veszik, jó lesz nekem is. Nem lehet ezt azonban túlhúzni, mert ha még egy kicsit tolják a csúcsgépek árát a most épp ismert és jól prosperáló gyártók, akkor egyre többen néznek kis megerőltetéssel más alternatíva után, pont ezt a trendet lovagolja meg a OnePlus, és az Asus is felismerte a lehetőséget az igen jól árazott Zenfone 5z-vel, ami persze egy ideig még nem lesz piacon. És akkor mi lesz az árakkal, ha a tökéletes kávamentesítés vagy az összehajtogatható forma felárát elkérik? Ez még nyitott kérdés, az is lehet, hogy az eladási számok megtartása érdekében csökkentik az egy készülékre eső profitot és nem tolják fel az árakat, az is lehet, hogy párhuzamosan lesznek majd elérhetőek az eddigi formatervre épülő és a megújított modellek más áron, egyelőre maximum spekulálni tudunk.

