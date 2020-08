Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele

Bevezető

Az S-Pen adja el a Note telefonokat, ezt a Samsung is tudja. Nem véletlen, hogy a Note20 Ultra dobozán nem maga a készülék látszik, csak a toll, amely egy N20 felirat előtt látható. Akik Note-ot vesznek, azoknak a ceruzával kapcsolatos funkcióhalmazra van szükségük, használják évek óta, tudják, hogy iszonyú produktív, ráadásul tényleg minden évben apró, de fontos fejlesztések kerülnek bele a Note-ok emblematikus tartozékába. Ettől függetlenül persze az aktuális Note mindig egy aktuális csúcsmodell is.



[+]

A Samsung alapvetően egyedül maradt ezzel a tollas dologgal, mert persze annak idején mások is próbálkoztak ilyesmivel (például az LG), de úgy néz ki, hogy mivel a Samsung kitartott az S-Pen mellett és mindig fejlesztegették hardveresen és szoftveresen is, ezért most már a nullából elég komoly kihívás lenne bárki másnak erre a szintre katapultálnia. Nyilván lehet kapni egyes Huawei tabletekhez, meg iPadekhez is tollat, de telefonba épített megoldása nincs másnak, ebben pedig kétségtelenül egyedülálló a Galaxy Note. A 20-as is, amely rögtön két tagot számlál, az Ultra utónevű termékkel foglalkozunk most.



[+]

Az Ultra ultradrága. 485 ezer forintos áron nyit, ami világrekord a Note-ok történetében (tavaly a Note 10+ 435 ezer forinton indult), a majdnem félmillás árcédula láttán pedig többen kihordtak lábon egy infarktust, ennyiért már tényleg veszek használt autót is. Vagy szántót. Vagy szemműtétet. Vagy hajbeültetést. Jó, azt nem mondom, hogy a Samsung oda árazza a cuccot, ahova csak óhajtja a toll miatt, de tény, hogy valamelyest lehetnek pofátlanok, ráadásul a sima Note20-szal ellentétben az Ultra szerencsére nem csak annyi, hogy az aktuális S20-ba belenyomtak egy tollat, hanem más előrelépések is történtek. Ez most a maximum, amire a Samsung képes (ha a hajlítható kijelzős vonallal nem számolunk), a kérdés nem okvetlenül az, hogy megér-e 485 ezer forintot, hanem az, hogy a Note10-et érdemes-e lecserélni, vagy az, hogy van-e olyan produktív a termék, ami munkaeszközként adott esetben behozza az árát.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!