Tömegtermékké a OnePlus széria ugyan még nem vált, a Nexus és a vegytiszta Android rajongói körében ugyanakkor kultikus státuszba emelkedett. Sebességközpontú hozzáállásával, sallangmentes OxygenOS felületével, gyakori frissítéseivel és kompromisszummentes összeszerelésével együtt is fél áron kapható egy-egy igazán kövéren árazott iPhone, Galaxy vagy Mate modellhez képest. Persze, ahogy azok egyre csak drágulnak, az áruk fele is több lesz, 177 ezer forinton nyitva a OnePlus 6T már nem is meri magát Flagship Killernek becézni – Unlock the Speed az új szlogen. De nem is kell, mert egy komplett csúcskészülék, a helyét 150 ezer forint alatt pedig a Pocophone F1 és a Honor Play vette át. Azt is látni kell, hogy ahogy halkan tornássza fel a gyártó az árakat, úgy nő a képernyőarány és felszereltség is. A 6T immáron 6/128 GB-on nyit, és 8/256-os variációja sem megfizethetetlen. Ha létezik a csúcskategóriának alja és teteje, a OnePlus épp a kettő közé pozicionálja magát.



Érdemes tisztázni, mi nem a tesztelés alá vetett, Snapdragon 845-ön ragadó masina: fél évvel a OnePlus 6 után például nem generációs váltás, hanem ráncfelvarrás. Továbbra is hiányzik az IP-védelem, a termékoldal csak vízlepergető burkolatról ír, a SIM-tálca pedig nincs gumiréteggel megerősítve, tehát jobb a telefont a víztől megóvni. Nincs sztereó hangszóró vagy hátul zoom és széles látószögű segédoptika, sem pedig QHD+ felbontású kijelző a másik oldalon. A vezetékmentes töltés is vágyálom marad, az USB port 2.0-n ragadt, a Type-C járat mellől pedig eltűnt a jack kimenet, ami a rajongótábort jócskán felbosszantotta. Tavasszal ugyanis épp a OnePlus szavaztatta meg a közösséget: kell-e neki a 3,5 milliméteres port, és tízből kilencen igen választ adtak. A 6T-ről mégis leradírozták, más gyártóval szemben a doboz pedig csak átalakítót kínál, a saját Bullets vagy egyéb Type-C headsetet külön kell beszerezni.



Csakhogy fölényeskedő volna a forgószékéből kiköhögött elvárások és hiányosságok alapján megítélni egy mobilt – azért van az egyhetes tesztkör, hogy a vele töltött idő mondja meg, mennyire jó telefon, és leszögezem: a 6T eléggé az. A cseppszerűre zsugorodott (de a gyakorlatban továbbra sem apró) szenzorsziget és a keskenyebb alsó sáv például sokkal előnyösebb küllemet és képernyőarányt hozott. A 157,5 x 74,8 x 8,2 milliméteres és 185 grammos házba így 6,41”-es Optic AMOLED panel fért, és a 6T semmivel sem terebélyesebb elődjénél – noha nem is tapad jobban a tenyérhez. Egynémely gyártó már tapadósabb csiszolást ad üveg hátlapjának, a 6T Gorilla Glass 6 elemei ugyanakkor rendkívül síkosak. Legyen szó mindenesetre fényes vagy matt fekete kivitelről, esetleg a lenyűgözően mutató, színátmenetes vihar lila variánsról: az újdonság szemrevaló, és kitűnően egybe lett téve.



A jack port által felszabadult helyet 3700 mAh-ra növekedett akkumulátor tölt meg, a remek optimalizálásnak és a 1080 x 2340 pixelen maradt FHD+ felbontásnak hála a 6T pedig jófajta üzemidővel hálálkodik, amiből az OxygenOS és Android 9 Pie is kiveszi a részét. Mindez olyan hasznos elemekkel megtámogatva, mint a jobb oldali, csengő/rezgő/némító kapcsoló, avagy a temérdek gesztusfunkció, szélsebes, kitartó és felhasználóbarát csúcstelefont eredményez. Kis lépés a szériának, hatalmas ugrás a gyártónak: a háttérben folyamatosan bővül a szolgáltatói lista. Az amerikai nyitás is ígéretesebb, mint jó pár kínai gyártó szárnypróbálgatása, és ki tudja: egyszer talán valamelyik hazai operátorhoz is ellátogat egy Never Settle mobil. A kérdés persze nyitott, hogy a növekvő árral a tudáslista szintben marad-e – a következő oldalakon ez is kiderül.

