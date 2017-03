Bevezető

Bocha pár hónapja egy iPhone-nal próbálta ki az Insta360 Apple cuccokhoz csatlakoztatható gömbkameráját. Vegyes tapasztalatai voltak, mert bár tényleg lehetett a masinával egész jópofa fotókat lőni, de aztán azokat elég nehézkes volt bármi másra felhasználni azon túl, hogy a telefonon tekergethette ide-oda a panorámát. Videót pedig kemény 5 másodpercig engedélyezett a szoftver, ami körülbelül semmire sem elég, magyarán az Insta360 nano egy jópofa játékszernél nem tudott értékelhetőbb lenni, ahhoz viszont kissé drága.



[+]

De már amikor tavaly a berlini IFA kiállításon találkoztam a kínai gyártóval, akkor is lelkesen ígérgették, hogy jön majd Android rendszerű telefonokhoz is hasonló ketyere, de az ilyen ígéretekkel tele van a padlás (pláne Kínából), úgyhogy magamban legyintettem csak, de azért mondtam nekik, hogy szóljanak, ha készen lesznek. Végül nem ők szóltak, hanem a Speedshop, akik már forgalmazzák is a terméket, úgyhogy némi szkepticizmussal ugyan, de elhoztam a majdnem kocka alakú dobozt, hogy majd az MWC-n kipróbálom.



Type-C USB-hez átalakítóra lesz szükség [+]

Nyilván az MWC az utolsó hely, ahol az embernek egyáltalán van arra ideje, hogy az eszébe jusson, hogy van a táskámban egy 360 fokos kamera, de a kiállítás után felpattintottam egy Huawei Mate 9 aljára. Azaz felpattintottam volna, ha az Insta360 Air nem microUSB csatlakozóval jött volna, ám egy rendíthetetlen tesztelő felkészül az ilyesmire akaratlanul is, a nálam levő Type-C átalakítóval át tudtam hidalni a problémát, még ha az eredmény kissé gányolt is lett, de működött. Jellemző egyébként, hogy később kölcsönadtam valakinek, akinél egy Redmi 3S volt, aztán amikor olyan helyszínre értünk, ahol tényleg volt értelme használni, akkor majdnem visszakértem azzal, hogy a Mate 9 jobb fotókat csinál. Miközben teljesen mindegy, hogy milyen telefonja van az embernek, hiszen a képalkotás feladata a kis golyót illeti, a csatlakoztatott mobil csak a szoftveres oldalt adja hozzá. Illetve a tárhelyet, az kamerának nincs saját memóriája, a telefonra tárolódnak az eredmények.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!