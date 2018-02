Bevezető

Az elmúlt években elindult valami aprócska forradalom a kép és videorögzítés területén, amit elsősorban a 360 fokos tartalmak megtekintésére alkalmas megoldások hívtak elő. A közösségi oldalak (Facebook, YouTube) felkészültek az ilyen anyagokra, a telefonos VR-megoldások (még a leginkább fapados CardBoard-papírhajtogatósok is) szintén új dimenziót adnak a megtekintés élményéhez, most már csak az hiányzott, hogy mi magunk is tudjunk ilyesmit gyártani.



És tudunk. Egyrészt ott a Samsung, akik már a második generációnál járnak a Gear360-nal, de az LG is belépett a piacra különálló eszközzel, a telefonhoz csatlakoztatható univerzális megoldások közül pedig az Insta360 végez úttörő munkát, Apple termékekhez és Androidhoz is dobtak már ki kamerát, az IFA kiállításon pedig megint újítottak azzal, hogy az editort is belegyömöszölték az alkalmazásba. A Huawei pedig ezt az utat követi, olyannyira, hogy bár nem erősítették meg hivatalosan, az általuk hivatalosan Huawei 360 Panorama Camera néven bemutatott kütyü nagyon masszívan hajaz az Insta360 megoldására. Kinézetében és szoftveresen is. Erős a gyanú, hogy az Insta360 csapata minimum tanácsadóként ott ugrált a projekt körül.



Szóval a fentiekből már egyértelmű, hogy egy olyan kis gombócot fogunk bemutatni, ami Type-C csatlakozón keresztül illeszkedik a mobilhoz, hogy ezzel 360 fokos fotók és videók elkészítését tegye lehetővé. A puszta számok nyelvén két darab, 13 megapixeles, 210 fokos látószögű Sony szenzort kell megemlítsünk, a rekesztérték F/1,8, elvileg sötétben is vállalható alkotásoknak kéne születniük. Az egész kütyü 50 grammot nyom csupán, adnak hozzá cuki kis szütyőt, hogy abban hurcolásszuk. Belül egy I-CATCH V35 nevű képfeldolgozó egység csinálja a képek összeillesztését több-kevesebb sikerrel — ahogyan azt majd látni fogjuk. És az ár: 39 ezer forintért lehet majd megkaparintani, ami olcsóbb, mint az Insta360 Air, de nem is tud annyit.

