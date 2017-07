Hirdetés

Bevezető, tartozékok

Az idei MWC uán sem tétlenkedett a japán gyártó, alig egy pár héttel a barcelonai kiállítás után mutatták be a termékpaletta belépő modelljét, az Xperia L1-et. A készülék lényegesen egyszerűbb, mint az XA sorozat új tagjai, szintén nem rendelkezik ujjlenyomat-olvasóval, ami alapvetően már ezen a szinten sem sci-fi, sőt kezd elvárássá fejlődni az igény. Persze ennek hiányában is lehetséges életképes, akár vonzó ajánlatot is prezentálni, lásd például az Xperia XA1-et. A szegmens viszont talán minden más kategóriánál árérzékenyebb, ami nem kifejezett erőssége a Sonynak.



[+]

Az Xperia L1 alapvetően nincs könnyű helyzetben, a hardver kulturált, de alapszintű, a készülékház plasztik, ezzel együtt kiváló minőségű, az 5,5 hüvelykes panel felbontása viszont megállt HD-nál. A multimédiás képességek egyébként elfogadhatóak, de semmi kiemelkedőt vagy sajátosan egyedit nem mutat az emblematikus Sony formaterven kívül, ami ellenben igen megosztó. A rendszer viszont friss, a felület a gyártótól megszokott, a működés stabil és gyors, az adatkapcsolati képességek pedig gazdagnak tekinthetők a kategóriában.



[+]

A doboz, amit kaptunk szintén csak jelzésértékű, ennek tudható be például a fülhallgató hiánya és a kissé gyenge minőségű karton, amiről a dizájn azért simán megállapítható. A szokásos, fehér alapra nyomott X motívum és a határozott Xperia felirat továbbra is domináns, a típusmegjelölés mindössze a doboz egyik rövidebb oldalán olvasható. Az egyszerű doboztetőt leemelve a már hagyományosnak számító, színes ívekkel díszített felület kerül elő. És a készülék. Az egyebeket alant, a térelválasztót kiemelve találjuk. Ez esetben egy kellemesen matt felületű, UCH20-as, 1,5 amperes töltőfejet és C típusú adat- és töltőkábelt. A bolti csomagban egy MH410-es headset is ücsörög majd, nem képvisel óriási értéket, külön is beszerezhető kétezer forint körüli áron.

