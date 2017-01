Bevezető, tartozékok

A Samsung Gear S2 egészen formabontónak minősült a maga nemében. Kialakítás szempontjából mindenképpen. A valóban kör alakú számlapot körülvevő lünetta végtelenül funkcionális, amellett klasszikusan és hagyományosan óra-jellegzetesség, ami megdöbbentően kézenfekvő formában hozta közelebb egymáshoz egy hagyományos óra érzetét és megjelenését az aránylag újnak számító, hordható technológiával. A funkció és a forma egy egyébként klasszikus, az okosórák körében viszont merőben újszerűnek számító megoldással kiváló kezelhetőséget eredményezett.



Nem aprózták el a bemutatót. Sem. [+]

A Gear S3 kétféle kialakításban, Classic és Frontier változatban érhető el, a különbség nem csak a felhasználói célcsoportban, vagy formatervben, de az adatkapcsolati képességekben is megmutatkozik. A Gear S3 Frontier létezik GSM képes kiszerelésben, amely saját SIM kártyával, maximum Cat.4-es LTE kapcsolatot, ennek köszönhetően pedig csatlakoztatott készülék nélkül is teljes funkcionalitást tesz lehetővé. Tesztalanyunk ezúttal a kissé sportosabb, ezzel együtt még mindig igen kifinomult megjelenésű, szilikonszíjas Frontier WiFi-only változata. Ennek egyébként különösebb korlátait, vagy felhasználói élményt jelentősen csökkentő hatását nem éreztük, azon kívül, hogy a telefonos funkciók, és mobilnet használatához nyilván a készüléknek is a közelben kellett lennie.



Nem csak a gyári képeken tetszetős [+]

A Gear S3 lényegi megkülönböztető jegye (mert a recézett funkciógyűrű azért nem annyira perdöntő, bár kifejezetten ergonomikus) a beépített, GLONASS műholdakkal is együttműködő GPS. A Samsung hordható okoseszközeinek új generációja esetében, így a Gear Fit 2-nél is prioritásként kezelte a készülékek minél szélesebb körű önállóságának megteremtését, ami az aktivitáskövetésre fókuszáló Gear Fit 2 esetében nyilván a szabadtéri sporttevékenységek kényelmesebbé és hatékonyabban monitorozhatóvá tételét jelentette. A Gear S3 természetesen alkalmas arra, amire a Fit széria GPS-szel ellátott tagja, ugyanakkor gyalogos, vagy járművel történő navigáció esetén is bevethető, valamint a kisegítő szenzorokkal együtt magasság- és légnyomás-mérésre is alkalmas.



A Gear S2 is megkapja a legújabb frissítéseket.

A Gear S3-mal bevezetett szoftveres extrák, mint a funkciógyűrű újonnan kialakított képességei, az új számlapok, a magasság és légnyomásmérő alkalmazás, vagy az egyelőre igen kevés és specifikus nyelven, de elérhető kézírás alapú bevitel az elődmodellek számára is hozzáférhető lesz. GPS hiányában viszont a Gear S2 továbbra is a készülék segítségére lesz utalva helymeghatározás és navigáció során.



Samsung Gear S3 [+]

A Gear S3, elődjéhez hasonlóan nem kizárólag a gyártó saját eszközeivel hajlandó együttműködni, de minden Androidos készülékkel is, amelyben legalább 1,5 GB RAM áll rendelkezésre, valamint a robotos rendszer legalább 4.4-es verziójával, vagy annál frissebb rendszerrel fut. Január közepe óta az iOS felhasználók is választhatják a Samsung újabb generációs okos-kiegészítőit, tehát a Gear S3-mon kívül a Gear S2 és a Gear Fit 2 is opció, noha a rendszerek eltérő természetéből fakadóan nem tökéletesen egyforma funkcionalitással működnek. A különbségekre a későbbiekben részletesen kitérünk.



[+]

A párosítás a szokásos módon zajlik, bár furcsa módon S7 edge típusú készülékünk anélkül érzékelte az órát, hogy akár a Bluetooth, akár az NFC be lett volna kapcsolva, mindössze térben aránylag közel helyezkedtek el egymáshoz. Valószínűleg a WiFi lesz a megoldás, amit viszont elvileg a Gear nem ismerhetett még akkor. De valahogy csak sikerült. Az összekapcsolódási szándékot elfogadva a Samsung Gear alkalmazás végzi a dolog nagy részét, néhány alapbeállítás után máris személyre szabhatjuk egyrészt az órát, másrészt a kapcsolat jellegét. Tehát mindent, amit az appban egyébként is lehet. WiFi hálózat alatt a készülékek a Bluetooth sztenderd hatókörén kívül is képesek kommunikálni, noha ilyenkor a hívásfunkciók nem lesznek elérhetőek a SIM kártyát be nem fogadó változat esetében. Az órán mindenképpen végig kell csinálni egy kezelési gyorstalpalót, aminek a végén a rendszer közli, hogy Pompás!, használjuk egészséggel.



Ha sok ilyen lenne egymás mellett, másnak is tűnhetne a töltőpad [+]

A kereskedelmi forgalomba szánt csomagolást sajnos még mi sem láttuk, a Samsung a szokásos szatyorban küldte a holmit a hozzá tartozó, mindössze két darab tartozékkal. A 2.0-s microUSB kábel pont ugyanolyan, mint bármelyik másik szabványos töltőkábel, így több figyelmet nem igazán érdemel annál, minthogy természetesen jár. Magán az órán sem interfészt, sem bemenetet nem fogunk találni, a dokkoló vezeték nélküli töltéstechnológiát használ, ráadásul abból is a gyors fajtát (ami ehhez képest meglepően lassú), így elég csak a precízen kialakított helyére tenni a készüléket.



[+]

A dokkoló teljes támasztófelületét és talapzatát határozott tapadású, gumis érzetű, matt matéria borítja, összességében meg kissé temetői fejfára emlékeztet, hátulján anyagába nyomott Samsung felirattal. A töltőbölcső alapjának felső és alsó szegélye fényes díszletöréssel ad a dizájnnak. Itt található a hátsó részen a microUSB csatlakozó, elől pedig értesítő egy LED. A csatlakoztatáskor sorrendben piros, zöld, majd sárga felvillanás jelzi, hogy a cucc üzemképes, az órát ráhelyezve pedig pirosan világít mindaddig, amíg a töltés el nem éri a maximumot.



[+]

Az órát bármely irányból a dokkolóra helyezhetjük, mármint nyilván hátlappal a támasztófelületnek, viszont az óratest jobb oldalán lévő fizikai vezérlőgombok pozíciója nem befolyásolja a töltés hatékonyságát. Tehát pont mindegy, hogy gombokkal lefele, vagy felfele rakjuk be a Geart, ráadásul a stabilitást és az illeszkedést sem nagyon érinti, erre nem szükséges külön figyelmet fordítani. A töltőalkalmatosság talpán körbefutó csúszásgátló lényegében minden ésszerű felületre helyezve meggátolja, hogy ugye elcsússzon, középre felragasztott, fehér matricán pedig technikai információkat találunk, mint 5V=0,7A. A többi meg nem érdekes.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!