A tabletpiac szűkülését rég nem divat firtatni, hiszen a folyamat évek óta tart. Beszédesebb talán az a tény, hogy május van, és ez az első táblagép tesztünk 2019-ben. A kisebb darabok ugyebár kikoptak az óriástelefonok elterjedésével, a csúcskategóriás, méregdrága variációk meg nem fogynak olyan jól, mint régen. Bár mindig hozzá kell tenni: igazából az androidos tabletek szénája nem áll olyan jól, az iPad és az iPad Pro közönsége, széleskörű, nagy képernyőre optimalizált alkalmazás felhozatala él és virul. A Google viszont elszúrta a műfajt, vagy csak magasról tojik rá: kis túlzással a mobilképernyő felnagyítása jár egy-egy kósza, kicsit értelmesebb térkihasználású progival. Régen egyesülnie kellett volna a Chrome OS-nek az Androiddal, hogy 8"-en és afelett kinézzen a dolog valahogy, ehelyett marad a gyártók részéről a kreativitás, hogy ezt megoldják.



A Samsung a Galaxy NotePRO-val öt éve például csempés elrendezéssel próbálkozott, egyébként pedig hamar rácsavarodott a fejlettebb multitaskingra. Az áttörést mégis a DeX felület hozta, ami monitorra kötve életképes, csak ritkán használt asztali kiterjesztés, méretes tablet képernyőn viszont akár első számú és elsőrangú megjelenítés. Az Android és a One UI túlméretezett ikonjai és feliratai egyszerűen nem elegánsak és hasznosak 10,5”-re nagyítva, 1600 x 2560 pixelen pedig a legapróbb feliratnak, rendszerelemnek és opciónak is van hely – a Galaxy Tab S5e éppen ezt kínálja második, DeX nézetével, csak a Tab S4 zászlóshajó után középkategóriás hardverrel, S Pen nélkül és kellemesebb indulóárral.



Kijelző-teszt Mérés Samsung Galaxy Tab S5e Huawei MediaPad M5 Samsung Galaxy Tab S4 Apple iPad (2018) Képátló 10,5 hüvelyk 10,8 hüvelyk 10,5 hüvelyk 9,7 hüvelyk Felbontás 2560 x 1600 2560 x 1600 2560 x 1600 2048 x 1536 Technológia Super AMOLED IPS LCD Super AMOLED IPS LCD Fehér fényerő 292 / 408 / 589 nit 379 nit 318 / 527 / 643 nit 507 nit Fekete fényerő 0 nit 0,25 nit 0 nit 0,5 nit Kontrasztarány végtelen 1516:1 végtelen 1015:1 Színhőmérséklet 7562 / 6567 K + kézi 7978 K + kézi 7588 / 6549 K + kézi 6650 K

Az e utótag és a Snapdragon 670 jelzi: talán érkezik az abszolút csúcskiszerelés valamikor, ugyanakkor ezt a táblagépet sem adják éppen olcsón, miközben kell kötni kompromisszumokat. Kávái mindenesetre pont annyira elvékonyodtak, hogy álló és fekvő nézetben még kényelmesen meg lehessen markolni, de amúgy az előlapon a Super AMOLED panel domináljon. Élénk színeivel, szerteágazó kalibrációs sémáival, olvasási módjával, remek betekintési szögeivel és napfény alatti jó láthatóságával meg is teszi, és videózásra is tökéletes. Olyannyira sikerült a fémház méretein faragni, hogy a 245 x 160 milliméteres Tab S5e mindössze 5,5 milliméter vékony lett, és csak 400 grammot nyom.



A 10,5”-es képátlóhoz és a masszív, remekül egyberakott konstrukcióhoz mérten ez komoly fegyvertény – a Note 10.1 alatt pár éve még több mint fél kilót mutatott a mérleg. És még így is elfért két-két hangszóró, illetve a Type-C port rövid oldalon, illetve a dokkoló pár eleme az egyik hosszún, bár billentyűzetes tok híján most nem tudtuk kipróbálni, hogy milyen Samsung táblagéppel cikket írni. A 3,5 milliméteres kimenetnek viszont nem jutott hely, úgyhogy bekerült a dobozba a jack átalakító, plusz a gyorstöltő, a Type-C kábel, a leírások, valamint a SIM-tű. Az utóbbi a WiFi only kiszerelés esetében is kapóra jön, hiszen a Tab S5e microSD kártyát befogad, az LTE variáns meg ugye nanoSIM-et is.



A One UI-t a Samsung vállaltan mobiljai egykezes használatához igazította – aztán jött a Galaxy S10 család, és minden létező tagján jó messzire került a bekapcsoló és a hangerőszabályzó a hüvelykujjtól. Ugyanez táblagépes helyzetben is probléma: ritkán esnek kézre a billentyűk, a gyors és pontos ujjlenyomat-olvasó miatt a bekapcsolót pedig olyan mélyre süllyesztették, hogy konkréten egy kézzel nem lehet lenyomni, kell a másik, hogy gépészkedés közben a táblagépet megtartsa. Ezt a dizájnbakit csak részben orvosolja a duplakoppos felébresztés, az androidos táblagépek állandó kezelősávját viszont teljesen kiválthatja a One UI ujjhúzós gesztusvezérlése.



A Samsung lemondott az íriszleolvasóról, és ugyebár nincs beszélgetési hangszóró vagy közelségérzékelő, így elöl csak a fénymérő és a 8 megapixeles szelfikamera maradt, 2D arcazonosítással, amit inkább kerüljünk. A hátlapi egység 13 megapixeles, LED villanó nélkül (ha már adott egy jobbfajta kamera, vajon a LED miért marad mindig ki?), a hófehér antennavezetéseken túl errefelé már csak egy Samsung és AKG felirat töri meg a jelen esetben ezüst, egyébként opcionálisan fakóarany vagy fekete festés mutatós eleganciáját. Táblagép esetében én bármikor aláírom a fémburkolatot a törékenyebb üvegszendvics ellenében. Bár az f/2-es lencse némileg kiáll a sarokban, a Tab S5e nem billeg az asztalon. Kecses házába 7040 mAh-s telepet sikerült zsúfolni, amely a Type-C port mellett a POGO csatlakozón tölthető, vezetékmentes opció nélkül.

