OnePlus Nord N10 5G - szeszélyes északok

Külső, kijelző, csomagolás

Nem nehéz öt OnePlus karakterjegyet felsorolni: szemrevaló forma remek összeszereléssel, topkategóriás AMOLED panel, csúcssebesség, gyakran frissülő rendszer és némítókapcsoló. A OnePlus Nord N10 5G viszont már bonyolult nevével botladozik (simán hívhatnák OnePlus Südnek), és bár adott a 90 Hz-es panel, a jókora telep, a bővíthető tároló, a jack kimenet és a sztereó hangszóró, mintha bérgyártó katalógusából választották volna a formát, az összeszerelés végén rásütve a logót.



[+]

Horpadós a vékony plasztik hátlap a 4300 mAh-s telep fölött (a vázszerkezet rendben), IPS típusú a panel megnövekedett kávákkal és közepes kontrasztokkal, oda a némítókapcsoló és egyetlen generációs rendszerfrissítés jár – vagyis inkább fél, mert a OnePlus 8T-vel szemben a Nord N10 Android 10-zel indult és a 11-es lesz az utolsó update. Ezzel nem azt mondom, hogy az újdonság kiadása értelmetlen, csak 130 ezer forintért, a gyártó legtöbb egyedi jegyét hátrahagyva teljes mértékben jellegtelen.



[+]

Kijelző-teszt (a táblázat szétnyitható) Mérés OnePlus Nord N10 Redmi Note 9S Huawei Nova 5T TCL 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite 5G Realme 6 Képfrissítés 90 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 90 Hz Képátló 6,49 hüvelyk 6,67 hüvelyk 6,26 hüvelyk 6,47 hüvelyk 6,57 hüvelyk 6,50 hüvelyk Felbontás 1080 x 2400 1080 x 2400 1080 x 2340 1080 x 2340 1080 x 2400 1080 x 2400 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD AMOLED AMOLED IPS LCD Fehér fényerő 444 nit 422 / 470 nit 435 nit 445 nit 434 / 600 nit 431 nit Fehér fényerő (min.) 2,5 nit 1,3 nit 1,0 nit 4,8 nit 1,5 nit 2,6 nit Fekete fényerő 0,31 nit 0,34 nit 0,35 nit 0 nit 0 nit 0,34 nit Kontrasztarány 1433:1 1242:1 1245:1 végtelen végtelen 1242:1 Színhőmérséklet 7101 K + kézi 8140 / 6651 K + kézi 8252 K + kézi 6814 / 7690 K + kézi 7360 K + kézi 6537 K + kézi

Hogyan mérjük a kijelzőt?

Két kisszámú készülékéről ismert gyártó szaporította fel idei kínálatát, és míg az Apple helyesen két apróságot is piacra dobott a méretesebb modellek mellett, a OnePlusnak csak óriáskészüléke van, így a 163 x 74,7 x 9 milliméteres és 190 grammos N10 is túl nagy lesz a többségnek. Az egykezes használat kilőve, cserébe viszont a 6,49”-es megjelenítő kellően nagy és világos a kinti használathoz, átlagos betekintési szögekkel. Odabent a panel rendben elsötétül, 1080 x 2400 pixelen a képélességre pedig nem lehet panasz. A gyenge rezgőmotorra és érintési érzékelésre viszont igen: nem mindig vette be a kijelző pontosan az inputot, ami játék közben zavaró volt.



[+]

Az előlapra 16 megapixeles szelfilyuk, fénymérő, közelségérzékelő és beszédhangszóró került, értesítő LED nem, és mindig aktív kijelzőfunkció sincs. Alul legalább megvan a 3,5 milliméteres jack és a Type-C típusú USB kimenet, illetve a beszédhangszóró. Ritka vendég a gyártótól a balról kihúzható tálcán a microSD foglalat, amely a második nanoSIM helyét csenheti el. A hangerőszabályzó picit lejjebb és a bekapcsoló jobbra tökéletes helyen van és kényelmes őket működtetni, nekem viszont hiányzik a nevezett háromállású kapcsoló.



[+]

IPS panel lévén az ujjlenyomat-olvasó hátra költözött, könnyű kitapintani és fürgén operál, viszont ezt az oldalt tapogatva minden egyes alkalommal feltűnik a telep és a vékony plasztik lap között maradt légrés, az N10 a kameranégyesével pedig még billeg is az asztallapon. Ne számítsunk nagy dobásra: a 64 megapixeles főkamera mellé 8 megapixeles ultraszéles és 2-2 megapixeles makró és mélységérzékelő került, plusz LED villanó.



[+]

Nem bántam volna, ha a rendszer inkább a OnePlus 7T tárcsás elrendezést örökli meg, a telefon pedig a nyári Nord összeszerelési minőségét. A türkizkék feliratos fekete dobozra viszont nincs panasz: külsőleg megnyerő, belsőleg pedig bőséges. Találni benne leírást, piros USB-A - USB-C kábelt, SIM tűt és 30 wattos Warp Charge gyorstöltőt, ami kellemes extra a szegmensben. Más kérdés, hogy nem csak a füles maradt ki, hanem ezúttal a tok és fólia is.

