Jelenleg nem úgy tűnik, hogy a 2018-as év lesz az, ami kimozdítja a HTC-t a gyengébbnél gyengébb piaci negyedévek sorából, sajnos a rendkívüli módon várt csúcsmodell, az U12+ egyáltalán nem váltotta be a hozzá fűzött nagy reményeket, és a középkategóriás Desire-sorozat legújabb tagjai sem lettek maradéktalanul meggyőzőek.



Elsőként a Desire 12+ jutott el hozzánk: a 80 000 forint körüli árcímke mellé elfogadható a 3/32 GB-os memóriacsomag és a közel 3000 mAh-s akkumulátor, ám a Snapdragon 450 teljesítménye már 720 x 1440 pixelen is karcsú, ez a manapság már nagyon kevésnek számító képpont pedig 6 hüvelyken terül el, így 268 ppi-s, harmatos sűrűségű panelt lát maga előtt, aki bekapcsolja a mobilt. A dupla kamera önmagában biztató is lenne, de ha a 13 + 2 megapixeles párost magunk elé képzeljük, inkább vakításnak tűnhet a bokeh-effektekért felelős segédszenzor.



A doboz kicsomagolásakor tűnik fel, hogy nem gyorstöltős az adapter és a microUSB is múltidéző, viszont legalább jár hozzá headset, a 3,5 milliméteres jack csatlakozót pedig nem tüntették el, így nincs meg a U12+-féle probléma, hogy csak gyári fülhallgató jár hozzá, adapter nem, az analóg kimenet pedig lemaradt. A Desire 12+ esetén viszont az earbud headset az, ami minőségben meg sem közelíti a USonicot.



158,2 x 76,6 x 8,4 milliméteres dimenzióival ez egy igazán méretes phablet, és bár a 157 grammos tömeg sem kevés, az anyaghasználat erősen műanyagos. A keret már messziről megnézve is árulkodóan plasztik, a hátlap pedig a csillogása és az ujjlenyomat-mágnessége alapján akár üveg is lehetne, de valójában szomorú hangon kopog, jelzi, hogy valójában csak üvegnek látszik. A méreteihez képest kimondottan jó fogása van, kényelmesen vannak elhelyezve a jobb oldalra került bekapcsoló- és hangerőállító gombok. Alulra csoportosították a két csatalakozót, illetve a multimédiás hangszóró is itt terül el.

Kijelző-teszt HTC Desire 12+ Meizu 15 Lite Huawei P Smart Xiaomi Redmi 5 Képátló 6,0 hüvelyk 5,45 hüvelyk 5,65 hüvelyk 5,7 hüvelyk Felbontás 720 x 1440 1080 x 1920 1080 x 2160 720 x 1440 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD Fehér fényerő 444 nit 545 nit 536 / 576 nit 484 nit Fehér fényerő (min.) 12,7 nit 2,2 nit 4,0 nit 1,1 nit Fekete fényerő 0,35 nit 0,44 nit 0,35 nit 0,26 nit Kontrasztarány 1269:1 1293:1 1534:1 1861:1 Színhőmérséklet 7675 K + kézi 7984 K + kézi 7365 K + kézi 8022 / 7423 K

Nagyon furcsa manapság a Sense felületet egy szemmel láthatóan pixeles kijelzőn nézni, a 268 ppi alig haladja meg a 8 évvel ezelőtti, legelső HTC Desire-ét (ami persze akkor egy csúcsmodell volt...). Az IPS technológiával megjelenített 720 x 1440 pixel értelemszerűen 18:9-es, ami vállalhatóan kicsivé teszi az alsó-felső kávákat, oldalt ugyanakkor feltűnőek a fekete sávok. A saját méréseink a vártnál jobb színhűséget és kontrasztarányt mutatnak, de a fényerő semmiképp nem acélos, napfény alatti láthatósága legfeljebb közepesnek mondható a 444 nittel. Éjszaka szerencsére nem vakít el, és az érzékenysége is megfelelő.



A felső káván színes értesítési ledet találunk, ezen kívül a szokásos fény- és távolságmérő páros, a beszédhangszóró és a másodlagos kamera látható rajta. Alul fizikai gomb nincs, a kijelző alsó sávját foglalja el a három androidos vezérlő. Vessünk még egy pillantást a hátlapra: a dupla kamera mellett egy szimpla ledes vaku és másodlagos mikrofon látható, a gyártói felirat fölött pedig ujjlenyomat-olvasó terül el.

