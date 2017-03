Küllem, viselés, tartozékok

Kevésbé ismert tény, hogy a Huami a világ egyik legnagyobb viselhető eszközgyártója, de ha azt mondom, hogy Mi Band, máris érhető. A Huami gyártja ugyanis többek között a Xiaomi karra vagy lábra erősíthető kütyüit, de önálló termékvonala is van, Amazfit néven. Az Amazfit Watchot tavaly már a Xiaomival közösen jelentették be, ami aztán az EU-ba Amazfit Pace néven érkezett meg. Mi hangsúlyozottan ez utóbbit teszteltük, vannak ugyanis szoftvertámogatásban eltérések a kínaihoz képest. Azt, hogy mennyire tekinthető a Watch/Pace a Xiaomi első okosórájának, éppenséggel vitatni lehet, hisz’ még mindig egy Huami gyártmányról van szó, másfelől pedig a rendszere zárt, úgyhogy inkább egy sor aktivitáskövetési nyalánksággal felszerelt, színes kijelzős, csatlakoztatott sportóra. Persze nem a hovatartozás, hanem a tudás, a kényelem és az üzemidő a fontos, 50 ezer forintért pedig sikerült a hasonló riválisok árazása alá vágni, nem is kevéssel.



[+]

Adott ugyanis egy igazi órára hajazó, kívül kerámiaburkolatot kapott, polikarbonát szerkentyű, amely 45 milliméteres órarészével, 12,7 milliméteres vastagságával, 24,8 centiméteres, cserélhető narancs vagy fekete szilikon pántjával és 54,5 grammos tömegével egész kényelmesen viselhető. A különféle csuklóméretekhez 15 luk tartozik, a fém csat stabilan tartja az órát a karon, az IP67-es por és víz elleni védelem pedig azt jelenti, hogy a szakadó eső vagy a vízbe pottyantás sem okoz neki gondot. Igaz, hosszabb víz alatti használatról és ütésállóságról már nem szól a fáma, sem a védőüveg típusáról. Az egyetlen gomb egyébként a bekapcsoló, amely jobb oldalt, 2 óra magasságba került, kissé a hátlap felé, így nem túl kényelmes kitapintani és lenyomni. Még kevésbé, ha a bepattintós töltőbölcső rácuppan a Pace-re – ilyenkor küzdelem a billentyűt eltalálni.



[+]

Szerencsére opció az órarészen a duplakoppos felébresztés, ami azt is jelenti, hogy az 1,34 hüvelykes, színes, transzflektív LCD megjelenítő érintésérzékelős, a pixelek pedig 320 x 300-as kiosztásban, „lyukas gumikerék” kivitelben foglalnak kör formában helyet, alul némi levágással a fénymérő miatt. Ez pedig az automatikus fényerőállítást vetíti előre, bár háttérvilágításban a Pace roppant gyenge. De ha szobabelsőben és sötétben még éppen okés, miért van széles mosoly az arcomon a napfényre kilépve? Itt jön be a képbe a mindig aktív, a beeső fényt a maga színeivel visszaverő panel, amely tökéletesen látszik odakint, főleg abból a szögből, ahonnan az ember egy órára rápillant (teljesen szemből kevésbé látszanak a tartalma).



[+]

Nagy piros pont jár tehát azért, hogy akár egy ultramarton közben végig bámulni lehet az aktivitásstatisztikákat, vagy úgy egyébként az órát és az értesítéseket, miközben fogyasztásról alig lehet beszélni. A háttérvilágítás egyébként felemelésre is bekapcsol, bár kezelni a panelt ilyenkor még nem, csak az említett dupla koppra vagy a gomb lenyomása után lehet. A kezelés az óralapon négyirányú simítómozdulattal és érintéssel működik, vissza jobbra húzva lehet lépni, a főoldalra pedig a bekapcsoló juttat. A Pace-t megfordítva optikai pulzusszámmérő figyel elő zöld lámpáival, ez sport közben vagy akár egész nap aktív lehet, serényen zabálva a 280 milliamperórás akkumulátorból.



[+]

Az értékek mondjuk néha irreálisan alacsonyak és a hatékonyabb követéshez kényelmetlenül a csuklóra kell szorítani, ami engem éppen zavart sport közben. Ilyenkor sem volt mindig folyamatos a mérés, plusz azt is meg kell jegyezni, hogy még mindig összehasonlíthatatlanul pontosabb egy orvosi műszer vagy egy mellkasra erősíthető, pántos pulzusmérő, de azért a Pace hellyel-közzel eltalálja, mennyire vagyunk nyugalmi állapotban és mikor terheljük túl a szívünket hegymenetben. Az optikai szenzor alatti négy pötty a töltőbölcső csatlakozópontja, de nem csak az energia áramlik ezeken keresztül: a mellékelt, lapos microUSB-USB kábelt a bölcsővel és a PC-vel összekötve már mehetnek is át a zenefájlok a belső tárolóra, erről később. Az EuStocktól idevándorolt csomagolás ezen felül leírásokat (beleértve az A4-es, magyar nyomtatványt) tartalmazza – hálózati adaptert és egyéb kiegészítőt viszont nem.

