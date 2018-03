A kínai Huami, amely a Xiaominak is gyárt okoskütyüket, Amazfit branddel több terméket is piacra dobott már, a Pace-hez pedig nekünk is volt szerencsénk, bár messze nem találtuk kellően kiforrottnak, hogy olvasóinknak bátran ajánljuk. A folytatás mindjárt két verzióban debütált Kínában, és ha minden igaz, Stratos néven is emlegetik, a gyártó célja pedig az előd negatívumainak javítása.



A szénszálas polikarbonát ház rozsdamentes acél elemekkel, kerámiabevonatú keretekkel és a szélein csiszolt zafírkristály üveggel áll ellen a természet és a felhasználó áldatlan erőbehatásainak, az 5 ATM minősítés pedig lehetővé teszi, hogy úszni lehessen vele.



A főszereplő természetesen az óra 1,34"-es, 320 x 300 pixeles, színes és kerek megjelenítője, amely érintéssel, illetve a három oldalsó gombbal kezelhető. A Pace 2 / Stratos meghajtásáért egy 1,2 GHz-es, kétmagos SoC felel 512 MB RAM és 4 GB-os tároló társaságában, aminek a fele áll a felhasználó rendelkezésére.



A határozottan elegánsabb formához a szilikon mellett akár bőrszíjat is lehet választani, a testmozgáshoz persze jobban passzolnak a sportszíjak, végső soron a Pace név is az aktivitásra utal. Éppen ezért jó hír a GPS és GLONASS műholdakat használó vevő, a pulzusszámmérő, a gyorsulásmérő, a giroszkóp, az iránytű és a légnyomásmérő, míg a kijelző fényerejét a fénymérő szabályozza. A Pace 2 alkalmas a véroxigén-telítettség mérésére is.



A Huami a 280 mAh-s teleppel ötnapos üzemidőt ígér (napi 30 perc futás és 200 telefonos értesítés megjelenítése), illetve 35 óra működést aktív GPS és pulzuskövetéssel. Az óra rezgésekkel jelez és az Amazfit Watch 2.0 alkalmazással kapcsolódik iOS-es vagy androidos okostelefonokhoz, természetesen Bluetoothon.



A Pace 2 tucatnyi sporthoz kínál aktivitáskövetést, az úszást és a triatlont beleértve, az útvonal rögzítése és a széleskörű statisztikázás természetesen alaptudás. Emellett a mellékelt ábrák szerint a friss Amazfit alkalmas az Alipay fizetésre, az okosotthon bizonyos elemeinek és a bejövő hívások kezelésérére, illetve a néma, rezgéses jelzésekre, értesítésekre és ébresztésre.



A teljes körű statisztikákat nyilván az Amazfit Watch 2.0 mobilalkalmazás jeleníti meg, de nincs szükség a csatlakoztatott telefonhoz a helyben tárolt zeneállományok lejátszására, megfelelő Bluetooth füles bevetésével. Standard változatban az Amazfit Pace 2 / Stratos 1000 jüanon rendelhető elő Kínában (40 ezer forint), és állítólag nemsokára a nemzetközi forgalmazás is megindul.