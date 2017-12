Bevezető, tartozékok

Aki olvasta a közelmúltban megjelent Moto C, és főleg Alcatel U5 tesztünket, az valószínűleg pontosan tudja, miért éppen most jelent meg a belépő szintű mobilokról szóló elmélkedésünk a szerkesztőségi blogban. Szomorú, hogy még idén is sorra jönnek ki 1 GB RAM-mal szerelt, FWVGA kijelzős, a jó eséllyel kezdő felhasználót a végtelenségig idegesíteni próbáló mobilok, fixfókuszos kamerával és számos egyéb, évek óta mókásnak számító komponenssel.



A Moto G5 mellett feltűnően gyerektelefonos az anyaghasználat, pedig a külső egyébként rendben van [+]

A fő kérdés ezúttal az, hogy mi van egy szinttel feljebb, a szinte semmit sem tudó U5 gyártójánál. Az ötvenezer forintos, középkategóriába szánt mobilokba ugyanis már jó esetben nem a raktár padlójáról összesöprögetett alkatrészek kerülnek, itt már jóval komolyabb minőség van kilátásban, ezeket jóval könnyebb szívvel veszi meg az ember, még akkor is, ha sokszor csak éppen nyújtanak többet a minimálprogramnál. Egy biztos: a kártyafüggetlen piacon ez már nem kevés pénz, és olyan mobilokra elegendő, amik várható minőségükkel és ehhez tartozó felszereltségükkel már első blikkre csábítóbbak, mint tesztünk alanya.



Az A3 az ujjlenyomat-olvasós, középkategória aljára pozicionált modellek közt indul, de vajon mire elég a hardver? [+]

Rögtön pozitív meglepetéssel kezdődött az ismerkedés, az XXL GSM-től érkezett csomagolás kibontása ugyanis feltárt egy manapság egyre könnyebb szívvel elhanyagolt tartozékot. Az elöl fóliázott mobilon kívül nem csak a közepes töltési sebességre képes, 1 amperes töltőfej és az ehhez tartozó microUSB-kábel kapott helyet, hanem egy hagyományos kialakítású earbud fülhallgató is, ami persze zeneileg harmatos, beszélgetésekhez azonban kimondottan jó szolgálatot tehet.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!