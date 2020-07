Bevezetés

A Nubia Alphat nehéz alulmúlni diszfunkcionalitásban, de a TicWrisnek azért sikerült. Feltehetően a név sem véletlenül hasonlít annyira arra az ismert brandre (TicWatch), amelyik valóban használható, minőségi okosórákat gyárt, hátha. De a TicWris kínálatát látva sok minden eszünkbe jut, csak ez nem. Cserébe hihetetlenül szórakoztató a termékkínálatuk, ami egy darab Apple Watch klónból és egy izéből áll, ami ormótlan, nehéz, kényelmetlen és ennek az a megdöbbentően prózai oka, hogy technikailag nem egy óra, hanem egy komplett telefon szíjjal.



A Nubia Alpha azóta is kísért.

Na, szóval az úgy volt, hogy a TicWris beköszönt a térségben megszokott hurráoptimista, derűs és barátságos stílusban, hogy helló, vannak ők és szeretnének barátkozni mivelünk. Bog meg teljes lelki nyugalommal közölte velük, hogy WTFLoL semmi akadálya, de ha jól látja, két termékük van: az egyik ugye egy Apple Watch koppintás, a másik meg egy TV karpánttal, szóval nem biztos, hogy ez a legjobb kiindulási alap egy boldog és kölcsönösen kielégítő kapcsolathoz, de végül is küldjenek nyugodtan egy tesztpéldányt. Ezt láthatóan nagyon asszertívnek érezték, úgyhogy meglepő gyorsasággal postára is adták a TicWris Maxot.



[+]

Ami egyébként nem is annyira rossz, mint amilyen szörnyen hangzik elsőre. És igazából másodikra is. Az nem kérdés, hogy hordható okoseszközként totálisan diszfunkcionális, de ultramini okostelefonnak egész jó lehet, van IP67-es hitelesítése és még pulzusszenzor is jutott bele. Elképzelni nem tudom amúgy, hogy mégis ki és milyen mentális állapotban érezte úgy, hogy ez így szupi lesz, esélyes, hogy egy tipikus, nyuszi vagy, McFly szituáció futott ki oda, hogy oké, boomer, fogd meg a söröm, de legalább rendesen összerakták, ha már senkinek nem volt annyi esze, hogy legalább még egyszer átgondolja a koncepciót, mielőtt kibérel egy gyártósort.

