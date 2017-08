Bevezető, tartozékok

A Nomu viszonylag új szereplő, legalábbis Európában, de nagyon igyekeznek jelenleg három androidos és egy teljesen használhatatlan készülékből álló termékpalettájukat megismertetni a fogyasztókkal. Méghozzá azokkal, akik nem óhajtják temperált vitrinben, organikus selyempárnán tárolni az eszközt. A széria az S10, S20 és S30-as készülékből állt, amihez most csatlakozott az S30 mini változata, ami értelemszerűen kisebb, szerényebb felszereltségű és nyilván olcsóbb. Az S30 alapvetően kedvező képet festett a gyártótól, noha a készülék valós képességeiről szóló hivatalos, ne adj’ isten nemzetközileg is elismert tanúsítványokkal pont nem tudtak szolgálni, de nagyon vagányul hajigálta egy hölgy a promóciós videóban.



[+]

A gyártó hírneve viszont nem olyan irányba épül, ami bizakodásra adna okot. Kezdjük azzal, hogy lényegében nem is nagyon volt nekik, mármint hírnév, amin a teljesen diszfunkcionális, 2G képes Nomu T10 meg pont nem segített. Hogy finoman fogalmazzunk. Ennek tetejébe kiderült, hogy a Leagoohoz hasonlóan az ő készülékeik is érintettek a trójai ügyben. Legalábbis az S10 és az S20, ami a jelenlegi felhozatal pont fele. Annyi baj legyen, bátran beköltöztünk az eszközbe annak ellenére is, hogy a Nomu, a Leagooval ellentétben nem nagyon törte magát, hogy megnyugtassa a felhasználókat. Érdeklődtünk, hogy akkor mi van, majd nagy nehezen tájékoztattak, hogy semmi, mindenki nyugodjon le, már kiadtak egy szoftverfrissítést. És akkor ennyiben maradtunk, noha nekünk azért jól esett volna például némi értetlenkedés, kicsit határozottabb sajnálkozás, esetleg egy pardon.



[+]

A csomagolással sem nagyon strapálják magukat, ismét semmi jele annak, hogy a benne lévő készülék specifikus termékkategóriába esik, cserébe lényegesen jobb minőségű, mint a T10 papírdoboza, de pont ugyanolyan, mint az S30-é. A natúr karton anyaghasználat meg akár ökotudatosnak is tekinthető. A készüléket ismét habszivacs keretben találjuk, alatta pedig egy 2 amperes hálózati töltőfej és egy microUSB töltő és adatkábel foglal helyet egy szál garipapírral és egy üzembe helyezési útmutatóval. Ez manapság már szegényesnek érződik, viszont egy sokadik, feltehetően kevésbé meggyőző minőségű fülhallgatóval úgysem mennénk sokra, védelem meg elvileg ugye nem kell. Leszámítva a kijelzőt, azon viszont eleve van egy patentul felrakott fólia.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!