Pár éve a gyártók tömegversenyre készültek a viselhető, értesítéskijelző és aktivitásmérő kütyük piacán, néhány szereplőt leszámítva ma azonban a legtöbben futhatnak a pénzük után, a kütyürevolúcióból ugyanis hamar zsákfutás lett. 2018 elejére lényegében stagnáló pozícióba került a karra csatolható eszközök piaca, igaz, mennyiségi változások helyett minőségiek történtek. A korábbiaknál jobban fogynak az okosabb és a szenzorok, adatkommunikáció oldaláról sokrétűbb ketyerék az egyszerű aktivitáskövetők kárára, és a FitBit is ráérzett a dologra. Ugyan az Ionic szoftvere pont annyira szögletes és csiszolatlan volt, mint a külleme, belépőt jelentett a gyártó részéről az okósóra piacra, a FitBit OS operációs rendszerrel pedig megnyitotta a kaput a fejlesztők előtt.



Az Ionic még küzdött, mint a pocakos ember az első tavaszi futáskor, aki túlbecsülte a képességeit, a Versa viszont kényelmes futótempót vesz fel, kritikus pontokon javítva teljesítményén, és ez a külsején is meglátszik. A Pebble vagy Apple Watchra emlékeztető, a sarkainál kerekdedebb forma, a 24,075 milliméteres szélesség és magasság, valamint a 23 grammos órarész roppant kecsessé és a karon észrevétlenné teszi a Versát, amit sport, munka és alvás közben is kényelmes viselni. A 14-18, illetve 18-22 centiméteres pántok ráadásul stabil viseletet biztosítanak mindenféle csuklón, masszív zárszerkezettel. Az alumínium órarész -10 és +60 Celsius-fok között használható, 50 méteres vízállósági rátával, azaz úszni is el lehet vinni (a sós vízbe merítésről a termékoldal nem nyilatkozik), és akár 8535 méteres magasságig fel lehet mászni vele. Ez azt jelenti, hogy az Annapurna vagy a Nanga Parbat meghódítható vele, ám a K2 vagy a Csomolungma sajnos nem. Azt, hogy mi történik a Kancsendzönga 8586 méteres csúcsán, idő és erőforrások hiányában nem állt módomban kipróbálni. Az összeillesztés mindenesetre masszív, a Versát mégsem érdemes jégfalnak vagy a húzódzkodó állványnak odaverni, a széleinél ívelt kijelzővédő üveget perem ugyanis nem védi, és az üveg típusát, strapabírását sem részletezik.



Az anyagminőség mindenesetre kifogástalan, csak a körömszaggató szíjlecsatolás és visszapattintás procedúrája lehetne kevésbé fájdalmas. Bonyolódott a töltés: a négynapos aktív használatra becsült és a gyakorlatban 3-4 napot valóban hozó Versát ezúttal nem mágneses kábelvéggel, hanem egy bölcsőbe pattintva lehet tölteni. Az pedig a szíjak miatt a ráhelyezéskor az asztalról felemelkedik és billeg, plusz a Versa gombait teljesen eltakarja. Ilyenből egyébként három akad: a bal oldali a főképernyő és visszalépés billentyű, bár a színes, 1,34” átmérőjű LCD kijelzőt a másik két gombbal és csuklórázással is fel lehet villantani, illetve amikor hívás, riasztás érkezik. A jobb felső gombbal mindjárt az edzésekhez lehet ugrani, az alsóval pedig a rezgéses ébresztésekhez, csipogni ugyanis a Versa nem tud. Erősre állítva amúgy a rezgés kellően erélyes, hogy az ember felkeljen rá (kipróbáltam és álmaimat szertefoszlatta), az értesítéseket pedig intenzív testmozgás közben is megérezni. Vagy lustulás közben, mert erre is érkezik figyelmeztetés.



Hosszú gombnyomáshoz is társítható funkció: a bal oldalira tapadva a zenelejátszó indul, a jobb felsőn tartva az ujjat pedig megjelennek az olvasatlan értesítések. A 300 x 300 pixeles, automata és kitűnő fényerejével kívül-belül remekül látható panel érintéssel és simítással is kezelhető: balra húzva az ujjat az alkalmazások, fentről lefele az értesítések, fordított irányban pedig a napi mozgásadatok érhetők el. A gyártó ígéri, és a gyakorlatban igaz is: az immáron 2.0-s FitBit OS-t könnyebb navigálni és kevesebb mozdulattal el lehet jutni a kívánt menüpontra a korábbiaknál. Óralapból akad több tucat, akár harmadik féltől, sokféle információ lehetséges megjelenítésével. A cseréhez és adatcseréhez persze először okoseszközhöz kell csatlakozni, erről a következő oldalon.



A Versa esztétikáját értékelje mindenki maga, a hordás komfortja mindenesetre férfi és női csuklón is pozitív előjelű, aki pedig a bőr-, textil- vagy fémszíjra esküszik, a fekete, ezüst vagy rózsaarany óratest mellé ilyen fajtából is vásárolhat. Egyébként magából a Versából is két kiszerelés létezik: a szilikonpántos alapvető mellett akad egy speciális kiadás textilpánttal. Ezzel együtt sem drága a Versa, sőt: az Ionichoz képest kifejezetten olcsó. Alapkiszerelésben 64, speciális kiadásban 74 ezer forintért szerezhető be. Az áresés viszont legalább egy véráldozattal járt: oda a sportórákon esszenciális GPS, így háromtengelyes giroszkóppal és gyorsulásmérővel, a hátlapon pislogó pulzusmérővel, magasságmérővel, fénymérővel, véroxigén-telítettség szenzorral, 802.11b/g/n WiFi modemmel és 4.0-s Bluetoothszal kell beérni, LE protokollon. Elérhető továbbá errefelé mindkét kiadásban az NFC, viszont a kapcsolódó FitBit Pay mobilfizetés még nem. A csomagolás az órát, a rövidebb és hosszabb szíjakat, a normál USB portra köthető töltőbölcsőt és a leírásokat tartalmazza, hozzám a SpeedShoptól az alapmodell jutott el.

