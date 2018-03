A Mi Mix 2S és a Mi Wireless charger

Kevés titka maradt a mai bemutatóra a Xiaomi Mi Mix 2S-nek, és az is nyilvánvalóvá vált az előző napokban, hogy az ügyes, négy oldalán kávamentesített és jobb felső sarokba szánt szelfikamerás dizájn vágyálom marad, pedig volt benne fantázia.



A Mi Mix 2S[+]

A Mi Mix 2 félgenerációs frissítése ugyanakkor három oldalt kávamentes kivitelével sem panaszkodhat: elöl továbbra is az 5,99"-es IPS kijelző dominál 1080 x 2160 pixeles felbontással és HDR támogatással, és most már az új generációs és villámgyors nyolcmagos Snapdragon 845 hajtja meg, top konfigurációban 8 GB RAM-mal és 256 GB-os tárolóval a fedélzeten.



[+]

A Xiaomi külön hangsúlyozza a ketyere játékra termett képességeit, és mivel a Google AR Core platformjával is kompatibilis, kihasználható minden Adreno 630-ban lakozó lóerő a The Machines AR kiterjesztett valóság játékvariációban is. A mesterséges intelligencia is szót kért, ami a MIUI 9 felület mellett mindent áthat a készülék esetében, bár ugye a MI mozaikszót boldog-boldogtalan kimondja a száján, a kínai nyelvű megoldásoknak és hangasszisztenciának errefelé pedig kevésbé veszi hasznát az ember.



[+]

Nem is ez a lényeg magyar szemszögből, hanem a gigebites 4G modem globális LTE támogatása, a B20-as sávot beleértve, így nem lepődnénk meg, ha a Mi Mix 2S is felbukkanna errefelé valamikor. Ez általában a kínai vásárlási láz lecsengése után szokott megtörténni, és van, amikor a kínai vásárlási láz egyszerűen nem cseng le, főleg a Mi Mixek esetében, amelyekből eleve kevesebb készül a szokásosnál.



[+]

Egyébként a phablet ac-s WiFi modemmel, 5.0-s Bluetoothszal és Type-C USB porttal is fel lett szerelve, ami 3400 mAh-s telepet tölt Qualcomm QuickCharge 3.0-s támogatással. A 3,5 milliméteres jack kimenet viszont ismét kimaradt. Talán kárpótol ezért a Qi szabvány szerinti vezetékmentes töltés, akár 7,5 Wattal, amit az üveg hátlap tesz lehetővé.



[+]

És ha már tudja ezt a ketyere, bemutatkozott a Mi Wireless Charger is, amely pont ilyen teljesítménnyel eteti a phabletet, aminek a váza továbbra is fémből van. Így aztán nincs kétségünk afelől, hogy a hasonló formájú elődhöz hasonlóan kitűnő az összeszerelése, bár a komolyabb por- és vízálló védelem nem a felhozatal része.



[+]

A Mi Mix 2S így is elég masszív: 150,86 x 74,9 x 8,1 milliméteres és 189 grammot nyom. A dupla nanoSIM foglalathoz az egyik oldalon lehet hozzáférni, a tárhely nem bővíthető. Az ujjlenyomat-olvasó hátul kapott helyet. Kamera paraméterek, árak és gaming laptop a következő oldalon!

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!