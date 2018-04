Külső, kijelző

A Sony sokáig abban a pozícióban volt, mint az Apple ma van: az egyik legmeghatározóbb techóriásként nem csak csodálói voltak, hanem követői és utánzói, a Walkman és PlayStation nevek pedig beírták magukat a történelemkönyvekbe. Azt viszont, hogy Xperia mobiljai mit keresnek eladási mutatókban a Samsung/Apple/Huawei triászon túl a Xiaomi/Oppo/Vivo feltörekvő trió mögött, megmagyarázhatják a BetaMax vagy a MiniDisc jelzők. Ha fiatalabb olvasómnak fogalma nincs, miről beszélek, ne csüggedjen: ezek azok a megbukott fejlesztések, amelyekhez a Sony csökönyösen ragaszkodott, míg a zsákutca végére nem ért. Az Xperia telefonok az elmúlt években a gyártó legjavát és legrosszabb tulajdonságait kombinálták, és ez bizony a számokra is rányomta bélyegét, ezért is volt fontos a 2018-as MWC kiállítás, de ne szaladjunk ennyire előre.



Véleményem szerint még mindig egy lapos, szögletes és végtelenül leegyszerűsített Sony a legszebb okostelefon, ám a gyártót éppen az esztétika kötötte gúzsba, aminek a szemrevaló, de döbbenetesen sok kávát meghagyó XZ Premium volt a kicsúcsosodása, miközben a piac rég a képernyődominanciáráról szólt. Persze éppen most tolják túl a dolgot a gyártók a notchcsal, olvasóink többségének ellenérzésével. A képernyőkeretből mindenesetre a Sonynak is faragnia kellett, és ebből született meg a méretes Xperia XZ2 mellett a kisebbik XZ2 Compact, kevesebb kompromisszummal, mint valaha. Legalábbis látszólag. Szimmetrikus minimalizmusát elveszítve az apróság elöl és a sarkoknál is kerekdedebb lett, az ívelt hátlap pedig annyira komfortos használatot biztosít, mintha az ember tenyerére öntötték volna – az XZ2 Compact fogása tökéletes.



Hiába zárja a fémházat hátul plasztik (ami egyébként ütésállóbb a törékeny üvegnél), az összeszerelésen nem esett csorba, a riválisok abszolút többségénél pedig jobban tapad ez a kivitel, ami újabb jó pont egy olyan piacon, ahol legfeljebb az iPhone 8 mondható a kompakt Xperiák riválisának. Oké, a 135 × 65 × 12,1 milliméteres jószág már nem az az apróság, ami a Compact két-három generációval ezelőtt volt, kiváltképp a hátlapon nőtt meg a sörhas. Az 5”-es IPS panel Triluminos és X-Realityvel vezényszavakkal, illetve HDR-rel (BT.2020 certifikáció) jóval dominánsabb vastag kávás elődjeinél, még ha a „széltől szélig érő kijelző” jókora marketingtúlzás, főleg a Vivo Apex mellé téve. Az XZ2 Compact mindenesetre elhagyhatja végre a „kvázi” csúcskészülék jelzőt, mert a panel HD-ről 1080 x 2160 pixelesre és 18:9 arányúra váltott, megfelelő kinti fényerővel, elfogadható betekintési szögekkel és hasznos kalibrációs opciókkal.

Kijelző-teszt Mérés Sony Xperia XZ2 Compact Sony Xperia XZ1 Compact Apple iPhone 8 HTC U11 Képátló 5,0 hüvelyk 4,7 hüvelyk 4,7 hüvelyk 5,5 hüvelyk Felbontás 1080 x 2160 720 x 1280 750 x 1334 1440 x 2560 Technológia IPS LCD (Triluminos) IPS LCD (Triluminos) IPS LCD Super LCD5 Fehér fényerő (max.) 633 nit 624,9 nit 662 nit 482 / 586 nit Fehér fényerő (min.) 6,4 nit 5,5 nit 3,0 nit 5,1 nit Fekete fényerő 0,41 nit 0,46 nit 0,45 nit 0,29 nit Kontrasztarány 1471:1 1358:1 1450:1 1661:1 Színhőmérséklet 8220 K + kézi 7634 K + kézi 7575 / 6498 K + kézi 7255 K

El is várható a tűéles kép 200 ezer forint felett, és ha maradt is káva az előlapon, az aszimmetrikus formájú sztereó hangszórópár odafért – véleményem szerint inkább ez a jó megoldás, mint a notch és a kihasználatlan alsó sáv. Felül értesítési LED, fénymérő, közelségérzékelő, beszédhangszóró és 5 megapixeles kamera kapott helyet, az alsó rácsnak Sony felirat a társasága. Hibátlan az érintési érzékenység a Gorilla Glass 5 üvegen keresztül, a rezgőmotor erőssége pedig elmegy, azonban át is nyargalhatunk a kettős személyiségű Sony rosszabb oldalára. Büszkén hirdeti a Xperia XZ2 termékoldala a multimédiás tartalmak mellé járó, intenzív új rezgőfunkciókat (Dynamic Vibration System). Na és melyik mobilba nem jutott ebből? 12,1 milliméterével vékonynak épp nem nevezhető, kompakt alanyunkba.



A nagy testvér vezetékmentes töltése sem fért bele a kisebbik házába, aminek a 6”-es OnePlus 5T tömegét meghaladó, 168 grammos (!) paraméterét sem az IP68-as védelem, sem az apró, 2870 mAh-s telep nem indokolja. A csattanó azonban a végére maradt: a jack kimenet is eltűnt, mint szürke szamár a ködben. Igen, a Walkman gyártója kispórolta a 3,5 milliméteres kimenetet, és a magyarázat mindent visz: a tervezőknek el kellett távolítani, hogy új, gyönyörű és makulátlan készülékforma születhessen. Ha legalább azt mondják, hogy szeretnének több vezetékmentes fülest eladni, mert egyébként tényleg nő ezeknek a piaca... Akik egyébként ennyire hisznek a kábelmentes jövőben, úgy gondolom, 200 ezer forint felett mellékeljenek a csomagolásban Bluetooth headsetet. De nem: még csak nem is Type-C-s jár az XZ2 Compacthoz, hanem 3,5 milliméteres, úgyhogy azt is a mellékelt átalakítóra kell dugni. És akkor ülnek a fejesek valamelyik japán felhőkarcoló 79. emeletén, és csodálkoznak, miért nem az Xperia a néptelefon.



Az sem menti fel a Sonyt, hogy az elővételesek méregdrága, minőségi Bluetooth fejhallgatóhoz juthattak – ez a pluszköltség igazán vezetékmentes gyári alaptartozékra lehetett volna váltható az LDAC nagyfelbontású kodek fejlesztőjétől. Furcsa tehát, miért jár az időszerű és üdvözölendő formai változás új öngólokkal, pedig tényleg nem használtam évek óta jobb fogású mobilt. Pont hüvelykujjra esik az elkeskenyedett bekapcsoló és a hangerőszabályzó jobbra, a kétlépcsős exponáló még mindig nagyon jól jön. A nanoSIM és microSD foglalat balról húzható ki, ezen felül a kereten csak egy-egy mikrofonfurat és az USB 3.1-es átvitelű Type-C port, illetve pár antennacsík fedezhető fel.



Az elvékonyodott bekapcsoló velejárója, hogy a sokak szerint logikus helyről az ujjlenyomat-olvasó a mások szerint ideális pozícióba került: a hátlap közepére. Hiába egyébként a plasztik fedél, a telep nem cserélhető, és hiába a 12,1 milliméteres vastagság, a 19 megapixeles Motion Eye kamera és fém védőkerete azért kiemelkedik, pedig ezt az optikai képstabilizátor helyigénye nem indokolja. Mert nincs benne. Síkban maradt ellenben a LED villanó a prediktív autofókusz különálló elemeivel, a színszenzor, az NFC logó és az alsó Xperia felirat. Szó mi szó: akadt az idők során szebb Xperia, de azzal szentkuti11 kolléga is egyetért, hogy sokkal jobb fogású nem nagyon – az XZ2 Compact picit meghízott, meglepően nehéz, mégis valahogy pont megfelelő méretű. Az apró fehér dobozka QuickCharge 3.0-s töltőt, némi leírást, Type-C - jack átalakítót és 3,5 milliméteres, hagyományos kialakítású sztereó headsetet tartalmaz.

