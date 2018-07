Bevezető

Egy jó poént egyszer lehet úgy elsütni, hogy az mindenkinek tessék. Másodszorra már azért elég erőltetett. Pláne, ha egyébként már az első poén is csak ötletes volt, nem pedig különösebben forradalmi. És a HMD a 3310 újragondolásával a múltba való nosztalgikus révedezés poénját már nem csak maximálisan kiaknázta, de túl is tolta, mert odáig oké volt, hogy milyen menő, hogy visszanyúltak egy klasszikushoz, csak aztán kiderült, hogy el is akarják adni, mi meg használtuk is volna, ha a formán kívül bármennyire is sikerült volna megidézni az elődöt.



Az előd és az utód egymás mellett [+]

De a 3310-ről kiderült, hogy azt a tudást (tudásocskát), amit nyújt, azt ugyanez a Nokia feleennyiért is képes kínálni egy 2-es szériás cuccban (Nokia 222), tehát egy rakás, párás szemüvegű, a nosztalgiától elérzékenyült geekkel kifizettetek némi felárat azért, mert úgy nézett ki a cucc hetven méterről, ellenfényben és hunyorítva, mint egy korabeli 3310, miközben ergonómiai szempontból súrolta a katasztrófa határait. És akkor nesztek, itt egy másik, ha lehet, akkor még patinásabb előd, gyorsan elrontjuk ezt is. És ezzel össze is foglaltuk így elöljáróban azt, amint a 8110 4G-ről leginkább tudni érdemes.



Jóval vékonyabb az új 8110, nem csak a régi modell extra akkumulátora miatt [+]

Pedig mi legalább nem vesszük ezt a dolgot félvállról. Mert lehetne, hogy ez az anyag úgy néz ki, mint egy teszt, csak épp helyette egy ömlengős bemutató arról, hogy jaj, van rajta kígyó és milyen jópofa, hogy gombokkal lehet gépelni, láttam egy csomó ilyen felületes és alapvetően egocentrikus YouTube-bemutatót akkor, amikor a 3310 megjelent. Oké, elmúltak az idők, amikor azon húztam fel az agyam, hogy minek beszél videóban valaki egy termékről, amihez szakmailag hozzá sem tud szagolni, ha valaki van olyan korlátolt, hogy ezek alapján dönt, akkor szíve joga, de biztos vagyok benne, hogy majd megint lesz egy csomó vélemény arról, hogy mekkora jópofaság a Nokia 8110 4G, pedig csak odáig kéne eljutni, hogy az ember — ha már a lehetőség adott — importál egy combosabb GMail névjegyzéket. Megtettem, átugrott 1800 bejegyzés a készülékre, onnantól számítva a telefonkönyv ikonra való kattintás és a keresőmezőbe való beírás lehetősége között fixen 8 másodpercet kell várni. És abban sem volt különösebb köszönet, mert annyira összeroskad a termék ennyi adat kapcsán, hogy ha én egy “b” betűt szeretnék ide beütni (kétszer a 2-es gomb), akkor mindenképpen az lesz, hogy “22”, mert annyira le van terhelve a rendszer, hogy még ezt sem képes felfogni, hogy mennyi idő telik el két darab 2-es gombnyomás között.



[+]

Tudom, előreszaladtunk.

Mert egyébként lehetett volna ezt másképpen is. Biztosan a HMD-nél is fogtak egy eredeti 8110-est, ahogyan mi is megtettük (ezer hála a Mobilmementók csapatának érte), de ők addig jutottak, hogy banán alakú, meg flipes, pedig ha bekapcsolják, akkor még ennyi év távlatából is mellbevágóan remek az ergonómia, a menürendszer logikája és sebessége. A régi 8110 egy pillanatnyi időre sem gondolkodik el, nyilván kevesebbet tud, de tök őszintén: ki fog ezzel Facebookra postolgatni? Ki fog vele navigálni? Fotózni? YouTube-ot nézni!? Mert ezeket az új Nokia 8110 4G papíron mind tudja. Csak az a kérdés, hogy minek. Oké, tudom a választ, rá lehet írni a dobozra, meg rá lehet tenni a kreatívokra, meg a weboldalra, meg a boltban a kis papírfecnire a tulajdonságok közé. Hogy nézzed már, ez olyan, mint régen, de mennyivel többet tud. Csak az nincs odaírva sehová, hogy hogyan.

