Bevezető, tartozékok

Az LG idén megfontoltabban frissítette az elérhető csúcsmodelleket felsorakoztató G-szériát, és míg tavaly a G6 egy korán piacra dobott, de az előző évi Snapdragon-alapokra épülő, elsősorban a kedvező árával és az akkor még ritkaságnak számító, 18:9-es nyújtott kijelzőjével hódító csúcsmodell volt, addig a G7-tel inkább kivártak, és a jelenleg elérhető legjobb Qualcomm rendszerchipet használták a megvalósításhoz, számos egyéb extra mellett.



A betüremkedés már a 2018-as csúcsmobilok többségének része [+]

Ezzel párhuzamosan emeltek az áron is, a G7 ThinQ (az utótag egyébként az LG új ökoszisztémája, amit mindenféle termékre rá fognak sütni, ami közös rendszerben tud működni egymással) nem esik be 200 000 forint alá a megjelenés utáni napokban, hanem közvetlen konkurensei közelében, a 230-240 000 forint körüli összeghatár környékén fog mozogni. Tudásban és árban is közelebb jött tehát az abszolút csúcsmodellhez, ami jelenleg a V35 ThinQ, viszont a szolgáltatóknál ezzel a mobillal kapcsolatban van esélyünk egy kellemesebb pénzügyi konstrukcióban találkozni, így ismerkedjünk is meg vele alaposabban!



Azonos a tartozéklista és a felszereltség a G7-ek esetében [+]

A szürke (Platinum Gray), kék (Morrocan Blue), málnapiros (Raspberry Rose) és fekete (Aurora Black) színekben megvehető mobilt mi ez utóbbi árnylatban kaptuk meg a VIP Phone-tól, ami egy kimondottan visszafogott és elegáns megjelenést kölcsönöz a mobilnak. A csomagolásában találunk egy méretre szabott mikroszálas kendőt a tisztításhoz, egy Quick Charge 3.0-kompatibilis gyorstöltőfejet, egy Type-C kábelt, illetve egy LG márkajelzésű, tehát ezúttal nem B&O-s, de in-ear kialakítású, távirányítós fülhallgatót, jack csatlakozóval.

