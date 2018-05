Bemutatkozott az LG G7 ThinQ

Aránylag sokat kellett várni a tavaly februárban debütált LG G6 utódjára, a cég konkrétan ma rántotta le a leplet a LG G7 ThinQ típusszámú modellről, illetve RAM-ban és tárhelyben erősebb, pluszos kiszereléséről. A felső indexes utótag a V30 vonatkozó változata után a legkevésbé sem meglepő, ahogy a specifikáció kapcsán is kevés érdemi meglepetés érkezett. A Super Bright kijelző 6,1 hüvelykes, 19,5:9 arányú, 3120 x 1440 pixel felbontású, notch-megszakított, 563 ppi-s, HDR10 kompatibilis és akár 1000 nites fénysűrűségre is képes.



[+]

Az elő- és hátlap védelméről Gorilla Glass 5 üveg gondoskodik, de a készüléket összességében is a legtöbb sérülékeny okostelefonnál strapabíróbbra tervezték, a 153,2 x 71,9 x 7,9 milliméteres, 162 grammos ház ugyanis az IP68-as certifikáció mellett némi MIL-STD-810G kategóriába tartozó katonai tesztet is teljesített. Az LG viszont nem pontosította, a széleskörű tesztekből a phablet pontosan melyeknek felelt meg és az ütésálló szócska is hiányzik, úgyhogy aligha lesz érdemes az LG G7 ThinQ-et beton felett dobálni.



[+]

Hátul maradt az ujjlenyomat-olvasóval egybeépített bekapcsológomb, bal oldalt a hangerőszabályzók láthatók, jobb oldalra pedig egy külön, asszisztenst előhívó gomb került, ez a Google Segédet aktiválja és egyelőre nem lehet átprogramozni. Része a felhozatalnak a Super Far Field fantázianevű hangérzékelés, amivel az eddigieknél is messzebbről is meg lehet szólítani a Google asszisztensét, amely felismeri a tulajdonos hangját és zajosabb környezetben is érti a szavát.



[+]

Hardveresen a nyolcmagos Snapdragon 845 megfelel az előzetes pletykáknak, RAM/tároló kiszerelésből pedig kétféle akad. A 4/64 GB-os modell LG G7 ThinQ névre hallgat, míg a 6/128-as LG G7+ ThinQ-ra, ami már kellően kaotikus titulus, mind írásmódban, mind pedig kiejtésben. A microSD kártyával való bővítés egyaránt adott, és a G7-nek élen járnak a kommunikációs készségei is, Cat16/13-as (1 Gbps/150 Mbps) LTE, ac-s WiFi, Bluetooth 5.0, illetve 3.1-es, OTG-képes USB Type-C csatlakozó került bele. A 3000 mAh kapacitású akkumulátor a Quick Charge 3.0-szabványú adapterrel villámgyorsan tölthető, de akinek kényelmesebb, használhat vezeték nélküli töltőt is.



[+]

A kamera kiosztása szokásosnak nevezhető: 16 megapixeles páros került a hátuljára, a normál látószögű 71 fokos, a széles viszont csak 107 fokot zár be, tehát tovább csökkent a hajdanán 135 fokot lefedő másodlagos kamera halszem effektusa. A főkamera f/1,6-os lencsét kapott PD + lézeres autofókusszal és optikai képstabilizátorral. Az extra széles kamera f/1,9-es lencsét kapott, itt sem optikai képstabilizálás, sem autofókusz nincs. A kamera-élményt fokozza az AI CAM mód, aminek az aktiválásával a készülék elemzi a témát és finomhangolja a beállításokat. Nem maradt ki a 4K 30 FPS képkockájú videórögzítés, ami mindkét hátlapi kamera esetében elérhető. Az előlapi kamera 8 megapixeles, f/1,9-es.



[+]

Megmaradt a 3,5 milliméteres jack csatlakozó, és ahogy az a cégtől nem idegen, ez egy különleges 32-bites, ESS Sabre DAC-val egészül ki, korábbi tapasztalataink alapján meg merjük előlegezni, hogy ez remekül fog szólni. A mikrofonok akár 5 méteres hatótávolságot is elérhetnek (Super Far Field Voice), ez főként a remek szoftveres normalizációjának köszönhetően működött remekül a V-szériás elődökben. A készülék hangszórója LG BoomBox Speakerre és magát a G7 házát is felhasználja a minőségibb hang gerjesztésére. Ehhez DTS X minősítés, a füleshez pedig DTS:X 3D Surround Sound certifikáció jár 7.1-es hangcsatornával és továbbfejlesztett EQ-val.



[+]

Akad még FM-rádió, AI haptikus visszajelzés, Google Lens támogatás és arcalapú feloldás, úgyhogy az LG tényleg mindent beleszórt két kiszerelésben bejelentett készülékébe. A kütyü természetesen Android Oreóval startol el, és benne lesz az LG-féle AI Pack 2.0, a cég pedig már jelezte, hogy az Android P programban is aktívan benne van a készülék. A színopciók: platina szürke, aurora fekete, marokkói kék és málna vörös. Az árakat és a hazai megjelenést még nem konkretizálta a gyártó, a május végi magyar sajtóbemutatón ezekre is fény fog derülni.