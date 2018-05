Bevezető

Tologattuk itt egymás között a P20 Lite-ot, mint valami egzotikus ételt a tányéron, hogy ki lesz az a szerencsés, aki írhat egy tesztet egy olyan Huawei-ről, ami külsőben a P20-ra hajaz, a belbecs kapcsán pedig már fél tucatnyi alkalommal találkoztunk vele. Senki sem jelentkezett ujjongva, hogy ő annyira roppant kíváncsi lenne a P20 Lite-ra, viszont ez lehet a friss P-sorozat egyik legkelendőbb tagja, mivel úgy néz ki, mint egy P20, viszont sokkal olcsóbb. És ez persze nem véletlen.



P20 Pro és P20 Lite [+]

Miután a Huawei most már elég nagy mértékben a saját chipsetjeire támaszkodik, ezért olyan nagy variácós lehetőségük nincs. A csúcsgépekbe most éppen Kirin 970-et tesznek, a középkategóriás cuccokba pedig Kirin 659-et. Más nagyon nincs. Mivel a megfizethető szegmensben erre épül a P Smart, a Honor 9 Lite, a a Honor 7X és a Mate 10 Lite is, ezért kábé kisujjból kiráznak egy következő ilyen telefont, van némi variálás a RAM és a kijelző méretével, rádobják ugyanazt az EMUI-t, mint mindig, kap egy közepesen pofás külsőt és már mehet is a boltba.



[+]

A P20 Lite-nál ennél egy fokkal összetettebb a történet, mert a P20-féle formavilágot kellett kicsit megvariálni, hogy illeszkedjen a termék a sorozat többi tagjához és ez egyébként annyira jól sikerült, hogy külsőre ez testesíti meg legjobban azt, amit a Huawei megpróbált összehozni. És ennek egyetlen igazi oka van: az ujjlenyomat-olvasó a hátlapra került, ami miatt a kijelző alatt nincs gomb, így az ember könnyebben elnézi a notch meglétét, pedig ezúttal nem is lehet optikailag eltakarítani.



[+]

Csak hát amíg a P Smart 65 lepedőért kapható, a Honor 9 Lite 70-ért megy, a Mate 10 Lite pedig 75 körül, addig a P20 Lite-ért elkérnek 100 ezer forintot, miközben tudásban nincs érdemi eltérés a felsoroltakhoz képest. Nyilván új, meg hosszúkás, meg notch, meg modern, de ha szigorúan nézzük, akkor kvázi ugyanazt kapjuk, más csomagolásban. Apropó, csomagolás: a fehér színű dobozt mi a VIP-Phone-tól hoztuk el, van benne Type-C kábel, gyorstöltő, Type-C headset. És ez rögtön egy eltérés, az eddig felsorolt, hasonló hardverű gépekben microUSB volt.

