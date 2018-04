Külső, kijelző, tartozékok

A Honor 6X közvetlen jogutódja tavaly októberben mutatkozott be, ezzel együtt papíron továbbra is érvényes ajánlatnak tűnik: a formaterv megfelel a legutóbbi trendeknek, a 18:9-es képarány bevetése lehetővé tette a közel 6 hüvelyk panel beépítését a fém ház méretének jelentős növekedése nélkül; a hardver korrekt és stabil működést biztosít, az EMUI 5.1 a felhasználói élmény vonatkozásában pedig a megszokott funkciókat és megjelenést hozza. Arc alapú azonosítás viszont csak OTA frissítés után lesz, ami úgy tűnik, még várat magára.



[+]

A készülék értelemszerűen magasabb lett, cserébe a megegyező méretű akkumulátor ellenére jelentősen vékonyabb és valamivel keskenyebb, minimálisan pedig nehezebb, számszerűleg 156,5 x 75,3 x 7,6 milliméter és 165 gramm lett. A fém kasztni és a 2.5D előlapi üveg tökéletes egységet alkot, kifogástalan precizitással szerelt, az anyagminőség a prémium kategóriát idézi, a megjelenés viszont nem valami egyedi, cserébe aktuális és a viszonylag nagy átmérővel bíró panel ellenére ergonomikus. Persze az egykezes használat fogalma a kijelző alsó harmadáig terjed.



[+]

Egy Type-C USB csatlakozó mondjuk jólesett volna, de továbbra is be kell érnünk az alsó élre helyezett 2.0-s szabványú microUSB-vel, amelyet két oldalról apró csavarok, balról 3,5 milliméteres jack csatlakozó, jobbról pedig hangszórófuratok fognak közre. A sztereó hangzás látszatát sem keltő megoldás miatt ugyanitt a beszédhangszóró is kiszórható, amelynek másodlagos, zajszűrő párja a felső élen található. Jobb oldalon tökéletesen pozicionált bekapcsológomb, feljebb hangerőszabályzók, a hosszanti bal élen pedig a hibrid microSIM/microSD kártya foglalathoz férünk hozzá a mellékelt SIM-tűvel.



[+]

Az előlapot a 18:9-es képarányú, FHD+ felbontású IPS panel dominálja, noha alul és felül is maradt hely, lent egy márkajelzésnek, fent pedig a 8 megapixeles szelfikamerának, beszédhangszórónak, fény- és közelségérzékelő szenzornak és szokatlanul apró, de legalább RGB értesítő LED-nek. A virtuális navigációs gombok a sávval együtt bármikor elzavarhatóak, a gombok sorrendje pedig tetszés szerint módosítható. Az előlap/kijelző arány a kategóriában teljesen rendben van, minimális kávák azért vertikálisan is akadnak, az összmegjelenés és a megjelenítés minősége abszolút rendben van.

Kijelző-teszt Honor 7X Honor 6x LG Q6 Xiaomi A1 Képátló 5,93 hüvelyk 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk Felbontás 1080 x 2160 1080 x 2160 1080 x 2160 1080 x 1920 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD Fehér fényerő 455 nit 556 nit 477 nit 471 nit Fehér fényerő (min.) 3,00 nit 5,40 nit 3,10 nit 1,90 nit Fekete fényerő 0,23 nit 0,29 nit 0,31 nit 0,33 nit Kontrasztarány 1979:1 1952:1 1540:1 1428:1 Színhőmérséklet 7919 K + kézi 8166 / 6590 K + kézi 8161 / 6645 K 7404 K

Hogyan mérjük a kijelzőt?

Az egy hüvelykre eső 402 pixel már bőven kielégítő élességet és részletgazdagságot jelent, a maximális fehér fénysűrűség nem kiemelkedő, erős napsütésben viszont komolyan rádolgozik az automatika, a tartalom láthatóságával még úgy sem volt probléma, hogy direkt kedvezőtlen körülményeket teremtettünk. A betekintési szögek az egyébként hűvös színvilágot nem nagyon érintik, inverzió vagy torzulás nem fordul elő, a fényerő viszont jelentősen csökken, ha kevésbé optimális pozícióból pillantunk az eszközre. A kalibrációval amúgy lehet ügyeskedni, a kékfény-szűrő pedig Szemvédelem címszó alatt szerepel a beállítások között.



[+]

A hátlap enyhén mattított, esetünkben kék, szaténfényű felületétkét diszkrét, az oldalakra kifutó, horizontális antennakilépés töri meg alul és felül. A középső harmadba került a hibátlanul működő, tévedhetetlen, továbbra is hihetetlen gyorsasággal működő ujjlenyomat-olvasó, ami biometrikus azonosításon kívül szokás szerint tud még néhány trükköt. A Honor 7X esetében is elmondható, a Huawei árkategóriától függetlenül még mindig kiemelkedő minőséget biztosít a biometrikus azonosítás területén. A bal felső sarokban két kamera is megfigyelhető, amelyek masszívan kilógnak a síkból, ettől függetlenül nem teszik instabillá a készüléket sík felületen sem. A sort a szimpla, egytónusú LED segédfény nyitja, amelyet egy 16 és egy 2 megapixeles szenzor követ.



[+]

A doboz is a megszokott türkiz megoldás, semmi különöset nem rejt. A készülék alatt kizárólag egy 2 amperes hálózati töltőfej és a hozzá tartozó microUSB kábel található. Tok, fülhallgató, fólia, átalakító nincs, mondjuk utóbbi nem is kell. SIM-tű viszont igen, ezt a készüléktálca felső sarkába fűzték.

