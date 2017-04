Hirdetés

Külső, kijelző, doboz

Csodás találmány a Galaxy S8: gigászi kijelző, eltüntetett kávák, íriszleolvasó és formaautónyi lóerő, csak épp a 275 ezres árcímke borzasztóan fenyegető, amit nem mindenki tud vagy akar kiadni, sokan fele vagy negyed ennyit sem. A HomTom HT17 Pro épp az S8 egytizedébe kerül, és ennek is van méretes kijelzője, navigációs modulja, 4G-s SIM-foglalatai, két kamerája és akkumulátora, szóval letudható a phablet téma belépőszinten is, csak tisztában kell lenni a kompromisszumokkal. Ilyen például a plasztik ház és a tekintélyes kávák az 5,5 hüvelykes HD kijelző körül, ám az első fogást, sőt: férfias szorítást is olyan jól tűri a HomTom phabletje, hogy máris lehet csettinteni – remekül egyberakták. Egy hordozható eszköznek márpedig ezt kell elsőre kipipálnia.



Nem mindig volt így 27 ezer forintért, a mobilgyártás mára viszont annyira belelendült, hogy igazából egy ismeretlen márka is fordíthat kellő figyelmet a dologra, csak a szándék szükségeltetik. A homokszerű textúra ráadásul elegáns csillogást ad a hátlapnak, a perforált mintázatú oldalalak pedig némi karaktert a konstrukciónak, inkább elölről bumfordi a történtet. A HT17 Pro 150 grammot nyom a mérlegen, a vonalzó pedig 77,6 x 153 x 7,9 millimétert mér, amit komfortérzetre konvertálva azt jelenti, hogy két kézzel kell majd használni, vagy fogást váltva eggyel, nyújtózkodva. Annyi ívet egyébként kaptak a sarkak és az oldalakra hajló fedlap, hogy egyik kezelési preferencia se legyen kényelmetlen, bár a hátlap csúszós mivolta növeli a baleset kockázatát, ha az a hüvelykujj navigál a 720 x 1280 pixeles IPS panel tetején, amelyiknek a töve támasztja meg a phabletet.



Kijelző-teszt Mérés HomTom HT17 Pro Doogee Shoot 1 Huawei Y6 II Oukitel U7 Plus Képátló 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk 5,5 hüvelyk Felbontás 720 x 1280 1080 x 1920 720 x 1280 720 x 1280 Technológia IPS LCD IPS LCD IPS LCD IPS LCD Fehér fényerő (max.) 360 nit 339 nit 464 nit 442 nit Fehér fényerő (min.) 12,3 nit 13,8 nit 13,6 nit 17,65 nit Fekete fényerő 0,20 nit 0,31 nit 0,38 nit 0,44 nit Kontrasztarány 1094:1 1094:1 1221:1 1066:1 Színhőmérséklet 14657 K + kézi 7478 K + kézi 9038 K + kézi 8137 K

Hogyan mérjük a kijelzőt?

Itt egyébként már kiviláglik a költségsapka: a panel pixelsűrűsége és fényereje túl alacsony és oldalról még kevesebb látszik a kontrasztját veszítő, gyenge megjelenítőből. A kalibráció pedig úgy megcsúszott, mind szürke szamár a tükörjégen, a tartalmak meg annyira kékesek és lilásak, mintha az előlapot egy aluljáróban orrba vágták volna. Mivel a szoftveres igazítás kalibráció helyett elszínez, sokat javítani nem lehet a dolgon, plusz az érintőpanel érzékelő pontjai is ritkásak, ami görgetésnél dadogással jár. A szövegbevitel javarészt pontos, a rezgőmotor közepes erejű. A képernyő alatti menü, kezdőképernyő és vissza gombok háttérvilágításáról is le kell mondani, fönt viszont nemcsak fénymérő, közelségérzékelő, beszélgetési hangszóró és 5 megapixeles kamera van, értesítési LED is pislákol.



A mintázott oldalélek segítik a fogás biztonságát, a hangerőszabályzó és a bekapcsoló pedig jobbra került, még épphogy elérhető hüvelykujjal. Van telefon 160 és 300 ezer forintért is jack port nélkül, itt viszont 27 ezerért belefért a 3,5 milliméteres kimenet – felül a microUSB port a társasága. Alul mindössze egy mikrofonfurat kandikál ki, kártyaügyileg mindenhez a hátlap lepattintása után lehet hozzáférni. A két microSIM cseréjéhez sajnos el kell távolítani a kék festésű, 3000 mAh-s telepet, a microSD behelyezéséhez azonban nem. A precízen visszapattintható hátlap két meglepetést is rejt: a kamerának a 13 megapixeles felbontása a szokatlan az árszinten, az ujjlenyomat-olvasónak meg a léte ennyiért. A kettő közé villanó LED szorult, alul pedig márkafelirat és monó hangszóró zárja a külsőségek sorát.



Az EuStocktól hozzánk vándorolt dobozról is érdemes pár szót szólni: a fekete, kék, pezsgőarany, fehér vagy ezüst HT17 Prót rejtő kartonszerkezet a leírás és a jótállási jegy mellett egy microUSB kábelt, egy 1 amperes hálózati töltőfejet, egy átlátszó TPU oldal- és hátlapi védőtokot és még egy előlapi fóliát is felvonultat. Ebben sem fukarkodott tehát a HomTom, a mikrofonos füles kimaradásáért meg talán azért nem kár, mert belépőszinten a humor kategóriában szoktak ezek teljesíteni. Más a helyzet, amikor a 270 ezres Pixelnek rójuk fel a headset hiányát, abból is pont 10 HomTom phablet jön ki. És mivel egyik sem szenved összeszerelésben csorbát a plasztik ház ellenére, a rossz kijelzővel együtt is kitart a a cikkírói lendület.

