Hirdetés

Bevezető

A kínai márkák alapvetően három kategóriába sorolhatók. Vannak az A-brandek, amelyekről ma már tudjuk, hogy frankó cuccokat raknak össze és megbízhatóságuk egy szinten van az ismert cégek termékeivel, ebbe a halmazba tartozik elsősorban a Huawei, valamint a ZTE, a Xiaomi, a OnePlus, az Oppo és mondjuk a Meizu. Aztán van a másodvonal, ahol ingadozó az egyes modellek minősége, illetve az is, hogy mennyire sikerült eltalálniuk az eszközt, van már valamilyen nevük és felbukkantak az európai hadszíntére, tesztünk alanya, a Doogee például ilyen, de ide sorolhatjuk a fiatal Vernee-t, ide tartozhat a ZUK is. A LeEco és a Coolpad valahol az első és a második kategória határán egyensúlyoz. A harmadik kalapba pedig azok kerülnek, amelyeknél nagyobb az esélye, hogy amit kipréselnek magukból, azzal esetleg lesz gond, de ez sem törvényszerű. De itt focizik a Elephone, az Uhans, a Leagoo, az Ulefone, az UMi, ami nem azt jelenti, hogy ezek okvetlenül szörnyűségesek, hanem azt, hogy itt körültekintőbben kell választani és érdemes komolyan venni azt, hogy mennyire működik a garanciális ügyintézés.



Milyen átlagosnak tűnik, pedig jó nagy és súlyos [+]

A kínai márkák nagy számossága (elég csak egy tetszőleges kínai webshopban körülnézni) és az általuk gyártott modellek óriási kínálata miatt számunkra alapvetően totálisan esélytelen, hogy az összes innen származó készülékről tesztet tudjunk írni. Viszont azokkal érdemes foglalkoznunk, amelyek bekerülnek hivatalosan is hazánkba, ez a legtöbbször persze nem úgy történik, hogy helyi irodát nyit az adott cég, hanem szerződik egy itthoni disztribútorral, aki vállalja a logisztikát, a marketinget, a szoftverezést és a szervizt. A Xiaomi és a Meizu kapcsán ez már régóta megvan, de a Doogee, a ZTE és a Vernee mellett UMi és Ulefone is elérhető így, ahogyan a Coolpadnek is volt magyar forgalmazója (és lehet, hogy lesz is). A Doogee pedig egész ismert név lett az ár/tudást nagyra értékelő és a kínai motyók elől el nem zárkózó júzerek körében, az X5 igen szépen fogyott, ezért az Y6-nak is helye lehet a boltok polcain.



Kézben tartva azért látszik, hogy nem egy csöppség [+]

Különösebben most nem megyünk bele abba, hogy valamiért magyarul hallva a kínai brandeket általában az ember facepalm állapotba kerül, de érdemes talán tisztázni, hogy tesztalanyunk gyártójának nevét hogyan szokás ejteni. Én már hallottam mindent, volt már Dogi, Dugi, Dodzse, de legjobb tudomásom szerint a Duzsi a hivatalos kiejtési protokollnak megfelelő verzió, noha ez nyilván relatív mindegy akkor, ha a termék amúgy jó. Az X5 (és annak mutációi) után érdekes volt, hogy az Y6 mit nyújt, annyi bizonyos, hogy a cég egy fél lépcsővel fentebb próbál kapaszkodni, legalábbis az ujjlenyomat-olvasó jelenléte és a fémes hátlap erre utalnak. Ahogyan az árcédula is, amely 50 ezer forint körül helyezkedik el valahol a beszerzési forrás függvényében.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!