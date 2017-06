Hirdetés

A strapabíró telefonok kategóriája elég régóta létezik és valószínűleg mindig is létezni fog. Az egyik első ilyen mobil volt az R310-es Ericsson, aminek annak idején a csodájára jártunk, narancsszínű ház, cápauszony, brutális méretek és súly, de tényleg nem lehetett elpusztítani. Aztán voltak olyan termékek, amelyek elérhető áron adták az elnyűhetetlenség mítoszát (Siemens M35i), majd kábé mindenki megismerte a Sonim márkát, akik az akkor már létező YouTube-on ontották arról a videókat, hogy mit ki nem bír a készülékük.



Az okostelefonos éra viszont új kihívás elé állította a gyártókat, amit nem is tudott mindenki megugrani (Sonim nincs, Ericsson nincs, Siemens nincs), itt is vannak ismertebb szereplők (CAT) és kínai versenyzők (Evolveo, Blackview, Nomu), illetve olyan cégek is, akik nem csak erre a vonalra repülnek rá, de gyártanak ilyesmit is. Ezeket is két kategóriába oszthatjuk, a kissé strapabíró és a tényleg durván ellenáló szegmensre, előbbivel foglalkozik a Samsung (Galaxy Active és Xcover), utóbbival egy csomó másik cég. A Homtom HT20 Pro a durvábbik kategóriában indul, úgy is néz ki. Hazánkban az Eustock forgalmazza ezt a terméket, 40 lepedőt kérnek érte, ami egy nyolcmagos processzorral, 3 GB RAM-mal és vaskos akkuval feltápolt strapatelefonért barátságosnak mondható, de elég nyilvánvaló, hogy ennyiért bőven lesznek kompromisszumok.



Viszont bírja 30 percig víz alatt, bírja az 1,2 méterről történő eséseket bármilyen felületre, bármilyen szögből, bírja a hideget és a meleget, ami sokaknak sokkal többet számít, mint egy jól sikerült kamera. Ha pedig ezeket papíron tudja, akkor érdemes is kipróbálni, hogy valóban számíthatunk-e rá ilyen esetekben, úgyhogy némi nyúzásnak is alávetettük a készüléket. Előbb azonban körbejárjuk (még makulátlan és biztosan működő állapotában), hogy mit tud, mint telefon.

