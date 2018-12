Bevezető, doboz

Ha megkérdeznének, melyik volt idén az a tesztkészülék, ami szerintem semmiféle hardverfrissítésre nem szorult, egész biztosan elsők közt említem a WH-1000XM2-t. Már az eredeti, MDR-1000X néven futó első generáció is messze kiemelkedett az akkor Bluetooth fejhallgatók átlagából, az idén áprilisban tesztelt, most kifutó szérián pedig már tényleg azt lehetett érezni, hogy egy tökéletességig csiszolt termék. Rögtön idekívánkozik egy tipp: a WH-1000XM2-t mostanra már 70-80 000 forint körül meg lehet venni, annyiért pedig – főleg egy LDAC-os forrással párosítva – zseniális vétel.

Az egyetlen, amibe nagyon bele lehet kötni, az a nevezéktan: audio termékek kapcsán erre még a legnagyobb cégek sem fektetnek elég energiát, pedig a semmitmondó kódnév mögé egyértelműen kellett volna valami kellemes fantázianév, amit mindenki azonnal megjegyez. A Bose QuietComfort szinte beleég az emberek fejébe, ahogy látják rengeteg boltban, mellette hiába tudja ugyanazt valami, amit simán csak WH-1000XM3-nak hívnak. Nagyon érik valami a Sony-nál a belépőszériás Xtra Bass és a prémium cuccokat remek minőségben felvonultató Signature-széria közé. Pedig tudnak ők, a h.ear on-széria például tök jól van elnevezve, miközben azok nem is annyira kiemelkedő termékek.



[+]

Végre otthon maradhatnak a microUSB-kábelek! Már az előző szériánál sem értettem, miért maradtak meg a régi csatlakozónál, mikor a mobilok esetén generációkkal ezelőtt átálltak az új portra, itt már szerencsére Type-C-vel találkozik az ember. A dobozban töltőt nem találunk, viszont egy mobilos gyorstöltőfejjel egészen gyorsan képes magába szippantani a százalékokat, ha az utolsó pillanatban jövünk rá, hogy elfelejtettük feltölteni a kiegészítőt, 10 perc alatt körülbelül 5 órás üzemidőt pumpálhatunk bele a gyártó szerint. Ez körülbelül 10-ről 50%-os töltöttséget jelent, nem is kell hozzá más, mint egy egyszerű, kétamperes adapter. A dobozban egyébként van 3,5 milliméteres jack kábel és repülős átalakító a hosszú utakhoz, illetve egy keménytok is a cipelgetéshez, másra nagyon nincs is szükség.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!