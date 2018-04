Bevezető, kényelem, zajszűrés

Elsőként megnyugtatnám az MDR-1000X-tulajdonosokat: nem kell azonnal meghirdetni és lecserélni a régi példányokat, jobb lett az újdonság, de érdemi, objektív előrelépést hangminőség szempontjából aligha hoz, zenei téren inkább azt mondanám, hogy más irányt vett. Aki nem ismeri a szériát, egy kezdetben 150 000, manapság 100 000 forint körüli összegért megvásárolható, aktív zajszűrős, kényelmes Sony Bluetooth-fejhallgatóról szól a mai cikkünk.



[+]

A húsvéti hétvége alkalmából néhány napos túrára is velem jött a fejhallgató, szerencsére a pakolásnál nem felejtettem el, hogy hiába van nálam egy, a kütyühöz tökéletesen passzoló forrás, az Xperia XZ2, az ahhoz tartozékként járó Type-C kábellel nem tudom tölteni az eszközt. A hagyományos microUSB csatlakozó néhány éve még alapvető volt a mobiloknál is, mostanra azonban egyre ritkább, főleg azon eszközök tulajdonosainál, akik potenciálisan egy ennyire borsos árú kiegészítőt szemeltek ki maguknak. A megfelelő töltőkábel mindenesetre ott volt a kütyü dobozában, ahogy egy 3,5 milliméteres jack csatlakozókkal ellátott vezeték is jelen van, repülős adapterrel együtt. Ezeken kívül egy cipzáros, kimondottan jól használható, kemény fedelű tok képzi az alapcsomag részét.



[+]

A külcsín aligha változott, továbbra is kiváló minőségű anyagokból, hibátlanul van összerakva, nincsenek zajok/zörejek a csuklópontok környékén és apró részleteiben is lenyűgöző: maradt a kívül szálcsiszolt fém, belül finoman párnázott műbőr pánt a típusjelző plakettel, nincs eltérés a gombok és csatlakozók elrendezésében sem. Bal oldalt van a bekapcsológomb az állapotjelző leddel, mellette egy NC/Ambient billentyű (ezt egységesítették), minden mást az érintőpaddal tudunk vezérelni: fogásra kicsit sprődebb, műanyagosabb lett az elődnél a fültányér külső felülete, viszont a gesztusvezérlésen rengeteget finomítottak, az azonnali némítás, illetve a számléptetés vagy hangerőállítás is biztosabb lábakon áll.



[+]

Szerencsére a kényelem is jött az elődből, a circumaural párnák könnyedén simulnak a fülhöz, a pántok szorítóereje épp annyira markáns, hogy ne folyamatosan azzal a félelemmel használjuk, hogy le fog esni a fejünkről, viszont egy huzamban akár órákat is a fejünkön lehet – a fül megszellőztetése hamarabb lesz esedékes, mintsem a szorítás miatt akarnánk levenni. A kialakításból eredően már eleve sokakkal el lehetne hitetni, hogy dolgozik az aktív zajszűrés, az MDR-1000X-szel volt is erre példa, viszont amikor a zajszűrést bekapcsoljuk, ismét jön a meglepetés.



[+]

Hogy a piac legjobb zajszűrése van-e benne, arra nem mernék megesküdni, de hogy ott van a legjobbak között a kategória eddigi királyának számító Bose kütyük mellett, az biztos, ennél többet csak közvetlen egymás melletti teszteléssel és részben egyéni preferenciák alapján lehetne mondani. A Sony újdonságába mindenesetre légnyomásmérő is került, ami tovább javítja a repülős zajcsillapítást, a hajtóműzajt már a korábbi modellek is remekül redukálták, itt pedig még jobb végeredményre számíthatunk. Ugyanígy remekül csillapodnak a környezet neszei, a körülöttünk beszélgető emberek, és már minimális zenei hangerő mellett sem fogjuk hallani a nyitott irodákra jellemző, kánonban hangzó klaviatúrapötyögést.

A többmikrofonos megoldás és az alkalmazáson keresztüli, kézzel is időzíthető optimalizálás valóban nagyon hatékony munkát végez, és akár zene vagy egyéb tartalom lejátszása nélkül, némi nyugalom megteremtésére is használható. Mindemellett viszont legalább ennyire hasznos lehet az Ambient mód, ami a külvilágot nyitja meg zenehallgatás közben, pont annyira engedi be a környezet zajait, amennyire szükséges a komfortérzethez például sétálás közben. Használatával az izoláció-élmény nagyjából egy nyitott fejhallgatóéval vetekszik, miközben szinte semennyire nem hallatszik ki.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!