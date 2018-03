Sony h.ear on 2 Mini Wireless teszt

Bevezető, doboz

Aki a múltkori cikkünk után ismét a címlaphölgy telefonszámáért jött, azt el kell szomorítsam, ilyesmivel sajnos most sem tudok szolgálni. Helyette van itt egy remek adottságokkal bíró fejhallgató, ami egészen apró helyen elfér, viszont kényelmes, remekül izolál és ráadásul még jól is szól.



Az első generációs Sony h.ear on kapható volt hagyományos, kábeles kialakítással, mi is így teszteltük akkor, az új szériában viszont csak a Bluetooth-képes kütyük érhetők el. Ennek egyik fő oka lehet, hogy időközben a Sony által fejlesztett LDAC-kodek ott figyel a legtöbb okostelefonjukban és tartozékukban – természetesen a Sony h.ear on 2 Mini Wireless is tudja –, sőt, az Android Oreo rendszer megjelenése óta bármelyik mobilgyártó élhet a lehetőséggel, hogy a sztenderd, nem kimondottan jó minőséget és bitrátát szolgáltató SBC kodeket ezzel a megoldással egészítse ki, ha a hozzá kapcsolódó eszköz is alkalmas erre.



Tesztünk alanya ráadásul nem csak a fent említett szabványokat ismeri, hanem a Qualcomm által használt AptX és AptX HD szabványokat is, így amikor elsőként kipróbáltam az LG G6-ommal a kütyüt, máris ez utóbbival komminukáltak, körülbelül 576 kbps adatsűrűséggel. A felhasználónak nem is kell ezekkel a kodekekkel sokat foglalkoznia, ugyanúgy Bluetooth segítségével fognak egymásra találni az eszközök, de a végső hangminőség szempontjából rengeteget számít, hogy milyen módszerrel tudnak kommunikálni a termékek. A h.ear on 2 mini pedig az összes, kurrensnek mondható certifikáció szerint tud működni, tehát kihozza a forrásból, amit lehet. Legvégső esetben pedig még mindig ott van rajta a jack csatlakozó.



A dobozában a gyártótól megszokott igényességgel találtuk meg az eszközt, hibátlan összeszereléssel. Tartozékok szempontjából is rendben van a helyzet, a jack- és microUSB-kábel természetesnek mondható, hordozáshoz pedig egy vékony szövettok áll rendelkezésünkre.

