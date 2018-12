Kialakítás, megjelenítő

Az LG G7 Fit tulajdonképpen a G7 ThinQ szerényebb hardverrel és kamerával. Közel (mivel a G7 ThinQ beesett 189 ezer forintos árszintre) hatvan ezer forinttal kedvezőbb áron. A két készülék viszont majdnem minden paraméterben megegyezik, leszámítva a lapkakészletet és a hátlapi kamerarendszert. Nem mintha bármelyik is rossz lenne, csak az idei csúcsszett helyett a tavaly előtti, akkori top szett dolgozik, nincs Qi töltés, kamerából pedig csak egy van a hátlapon. Ezeket leszámítva teljesen egyformák, ami vonatkozik a méretre és a kivitelre is. Olyannyira, hogy az IP68-as minősítés és a MIL-STD-810G tanúsítvány is szerepel a kvázi lite verzió specifikációjában, amit mi a VIP-Phone-tól kaptunk tesztelésre.



[+]

Az ergonómia már a G7 ThinQ esetében is kifogástalan volt, a kijelző alsó harmada még kezelhető egy kézzel, a hardveres kezelőgombok elvileg tökéletes pozíciót kaptak, csak nekem a bekapcsoló picit magasan van a kicsi kezemhez, de a hátlapi ujjlenyomat-olvasó pont remek magasságban van. A vékony és viszonylag keskeny készüléket viszont élmény kézbe venni. Gyönyörű és finom tapintású az enyhén mattított fém keret, a hátlapon erősebb ívelés stabil és kellemes fogást eredményez, az üveg burkolat pedig nem kifejezetten csúszós fajta.



[+]

A számadatok teljesen megegyeznek, leszámítva a tömeget, mert a szintén 153,2 x 71,9 x 7,9 milliméteres készülék mindössze 158 gramm. A kijelző viszont ugyanúgy 6,1 hüvelykes, 19,5:9-es képarány mellett 1440 x 3120 pixel felbontással (ez csökkenthető) és csúcskategóriás megjelenítési minőséggel. Ha nem tudnám, hogy IPS panel, kérdés nélkül elhinném, hogy AMOLED. De nem az. Ettől függetlenül a betekintési szögek kiválóak, a kontraszt borzasztó erős, a maximum fényerő megközelíti az 1000 nitet, a kalibráció pedig tetszés szerint állítható RGB skálán vagy sémák szerint, illetve adott a Dolby Vision/HDR10 kompatibilitás is.

Kijelző-teszt (frissítve, a táblázat szétnyitható) Mérés LG G7 Fit Honor Play Xiaomi Mi 8 Pocophone F1 LG G7 ThinQ Képátló 6,1 hüvelyk 6,3 hüvelyk 6,21 hüvelyk 6,18 hüvelyk 6,1 hüvelyk Felbontás 1440 x 3120 1080 x 2340 1080 x 2248 1080 x 2246 1440 x 3120 Technológia IPS LCD IPS LCD Super AMOLED IPS LCD IPS LCD Fehér fényerő 583 / 931 nit 391 nit 533 / 748 nit 466 nit 464 / 887 nit Fehér fényerő (min.) 4,2 nit 1,1 nit 3,4 nit 0,9 nit 3,0 nit Fekete fényerő 0,24 nit 0,24 nit 0 nit 0,28 nit 0,31 nit Kontrasztarány 2429:1 / 3879:1 1628:1 végtelen 1664:1 1498:1 Színhőmérséklet 8736 K + kézi 7856 K + kézi 7148 K + kézi 7674 / 6037 K + kézi 8640 K + kézi

Hogyan mérjük a kijelzőt?



[+]

Szenzorsziget ide, vagy oda, a G7 Fit panelje és megjelenítési minősége egészen kiemelkedő, a noccsot pedig nem muszáj nézni, ha nem tetszik. Noha egészen kulturált méretű és megjelenésű. A hátlap annyiban tér el, hogy csak egy darab 16 megapixeles szenzor került az ujjlenyomat-olvasó fölé, a szenzor alá pedig szimpla LED segédfény. Meg persze a G7 mellett egy Fit felirat van. Google-gomb nincs, ESS Sabre DAC viszont igen, amihez jack csatlakozó is jár az alsó élen. Ugyanitt audioközvetítésre is alkalmas Type-C USB port, monó multimédiás hangszóró és beszédmikrofon.



[+]

A két nanoSIM-et vagy a másodlagos SIM helyére egy microSD kártyát a felülről előszedhető, továbbra is műanyag SIM tálcába lehet tolni, ami mellett csak egy másodlagos zajszűrő mikrofon és két alig észrevehető antennakilépés látszik. Ezek egyébként alul is megfigyelhetőek, ha nagyon keressük. A picike beszédhangszóró, a fény- és közelségérzékelő, illetve az előlapi kamera evidensen a hagyományos formájú, de viszonylag keskeny szenzorszigeten keresendő. A megjelenítő inaktív állapotban is informatív, van Always on Display, amit tetszés szerint szerkeszthetünk.



[+]

A dobozban is ugyanaz található, mint a G7 ThinQ esetében: törlőkendő, készülék, Quick Charge 3.0 szabványú, 9/5V – 1,8A gyorstöltőfej, Type-C USB töltő- és adatkábel, valamint LG megjelölésű, harisnyázott kábellel szerelt, sztereó headset három pár gumiharanggal. Plusz papírok és SIM-tű. A G7 Fit viszont csak fekete és szürke színben kerül a dobozba, más színvariáció nem opció.

A cikk még nem ért véget, kérlek, lapozz!