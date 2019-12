Lenovo Yoga Smart Tab - bemelegítő gyakorlat

Bevezető, külső, kijelző

Már tavaly sem volt tele tesztelésre váró tabletekkel a szerkesztőségünk, de idén gyakorlatilag egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy a körülbelül 170 megjelent tesztünk közül mennyi szól hagyományos táblagépekről. Amikor az Apple 2010-ben úgy döntött, hogy felújítja ezt a termékkategóriát az első iPaddel, még nagyon más volt a mobilos piac, főleg a kijelzőméreteket illetően. 9 éve még jóval kevésbé akartunk komolyabb mennyiség tartalmat fogyasztani a zsebre vágható eszközünkön, a laptopok pedig nagyok, vastagok, nehezek voltak, és aligha láttunk 180 fokban visszahajtható megoldást - a korabeli tabletek abban a korszakban tökéletesek voltak a hiányzó láncszem betöltésére, és mivel trendi is volt, komoly igény volt rájuk, gyakorlatilag nem volt olyan gyártó, aki ne állt volna elő a saját megoldásával.

Azóta viszont kis lépésekkel, de nagyot fordult a világ - megérkeztek a néhány száz grammos laptopok és 2 in 1 megoldások, de ami ennél is feltűnőbb: sokkal nagyobbak lettek a mobilkijelzők, így aztán aligha nyújt többet egy átlagos tablet a mindennapi tartalomfogyasztás és közösségi média használata közben, nem is beszélve a jövőre már biztosan látható arányban megjelenő hajlítható kijelzős megoldásokról. A trend tehát elmúlt, viszont a termékkategória egy darabig biztosan nem fog: szűk, de biztos vevőkört hoznak azok a munkapozíciók, amikben a tablet bizonyított: adatbázis-kezeléshez, raktározáshoz vagy épp diszkrét információközpontnak továbbra is a legjobb alternatívaként tarthatjuk számon ezeket az eszközöket.



A globális tabletpiacon szokás szerint az Apple vezet, viszont a Samsung, az Amazon és a Huawei után közvetlenül említhetjük a Lenovót is 2019 harmadik negyedévében, a teljes piac 6,7%-át leszüretelni pedig még akkor sem rossz eredmény, ha tudjuk, hogy egyébként tényleg nem beszélhetünk ámulatba ejtő összmennyiségekről. A cég a szeptemberi IFA alkalmával mutatta be a Yoga Smart Tab néven futó újdonságát, ami dupla JBL hangszóróval, Dolby hangzásvilággal és 10 hüvelykes Full HD kijelzőjével szól a tartalomfogyasztókhoz, viszont a kialakítása és a beépített támasztéka azoknak is kedvezhet, akik alapvetően munkára használnák a 80-90 ezer forintért megvehető gépet.



A tartozékokon nem fogunk meglepődni, a fekete színű dobozban hagyományos, USB-s töltőadaptert és Type-C kábelt találunk. A termék alapvető dimenziói közt a vastagság-érték a legérdekesebb, a 8,5 és 24 milliméter közötti szélsőségek az alapvetően vékony kialakítású gép szélén elhelyezett, fogást könnyítő henger különbségét jelzik. Nem egy tipikus kávamentesítési bajnok a Yoga Smart Tab, viszont tényleg bárhol, kényelmesen meg lehet fogni kéretlen bevitel nélkül, álló helyzetben tartani, vagy megmutatni valakinek pedig tényleg nagyon kényelmes. A henger egyébként abból a szempontból is jó, hogy belefértek a kommunikációs modulok és két darab, tabletes szinten igen méretesnek számító hangkeltő, amivel tényleg kellemes erővel, sztereóban szólalnak meg a tartalmak.



A támasztéknak két fő állása van, ha a gombbal kipattintjuk a helyéről: a körülbelül 90 fokos állásával hagyományosan, monitorszerűen feltámaszthatjuk, lefektetve pedig egy kissé emelt, de asztalon heverő gépet csinálhatunk belőle. Teljesen kifordított állásában felakaszthatjuk valahová, vagy ha alulra rendeztük, akkor két hüvelykujjunkkal alátámasztva biztosíthatunk neki stabil vízszintes fogást. Mindegyik lehetőség jó lehet a mindennapokban, de ha nem használjuk semmire, akkor sem zavar sok vizet, tökéletesen illeszkedik a gép síkjába, pontosabban ívébe. Ha a hengeres részt tekintjük a gép aljának, akkor jobb oldalt látható a bekapcsológomb, illetve a két hangerőszabályzó, alatta pedig a 3,5 milliméteres jack port. Bal oldalon csak a Type-C csatlakozó tűnik fel.

Kijelző-teszt Mérés Lenovo Yoga Smart Tab Huawei MediaPad M5 Samsung Galaxy Tab S5e Apple iPad (2018) Képátló 10,1 hüvelyk 10,8 hüvelyk 10,5 hüvelyk 9,7 hüvelyk Felbontás 1920 x 1200 2560 x 1600 2560 x 1600 2048 x 1536 Technológia IPS LCD IPS LCD Super AMOLED IPS LCD Fehér fényerő 367 / 418 nit 379 nit 292 / 408 / 589 nit 507 nit Fekete fényerő 0,25 nit 0,25 nit 0 nit 0,5 nit Kontrasztarány 1468:1 1516:1 végtelen 1015:1 Színhőmérséklet 8334 K 7978 K + kézi 7562 / 6567 K + kézi 6650 K

A 10,1 hüvelykes, 1200 x 1920 pixel felbontású, tehát 16:10-es IPS panel jó színhűséggel, elegendő maximális fényerővel és elfogadható, 224 ppi-s képpontsűrűséggel kecsegtet, viszont összességében kompromisszumos, leginkább a közepes betekintési szögei miatt - sajnos oldalról ránézve nem csak fényerőveszteséget, hanem némi színtorzulást is tapasztalhatunk. Az áruházból letölthető alkalmazások közt egyébként továbbra is csomó olyat lehet látni, ami gyenge textúrák miatt rosszul néz ki nagy fizikai méretű kijelzőkön, ez nyilván nem a tablet hibája, de szomorú, hogy ennyi tabletes év elteltével is észrevehető, sőt, feltűnő. Nagyon jó viszont az érintésérzékelés, pontosságban és sebességben egyaránt.

