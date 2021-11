Asus ROG Phone 5s - upgrade

Külső, kijelző, csomagolás

Jogos kérdés volt pár éve, hogy több-e puszta marketingígéretnél egy gaming mobil – ami egyébként csak eggyel jobb jelző, mint a játéktelefon. Jött aztán az Asus és a ROG Phone csattanós válasza: hogyne lenne értelme a sok millió mobiljátékosra fókuszálni komoly belső és aktív külső hőelvezetéssel, kiemelkedő üzemidővel és teljesítménymódokkal, magas képfrissítéssel és villámgyors érintésérzékeléssel, extra kezelőgombokkal és óriáskijelzővel. A szériához ráadásul egy rakás tartozék is befutott, például dokkoló vagy telefontartó kontrollerhez, hogy streaming szolgáltatással is mehessen a képernyőről a dolog. Van aztán toldalék, amelyik a ROG Phone-ból csinál kontrollert, itt-ott pedig a hátlapra csapható ventilátor is a csomagolás része, bár az Asus alapkiszereléseknél azt külön kell beszerezni.



Volt persze a gyártónak használható Zenfone-ja, mégis a játékvilágból sikerrel átemelt receptből csinált ikonikus szériát, és az egyszerűen nem történhetett volna meg a szélsebes Snapdragon 888-cal szerelt ROG Phone 5 után, hogy a Qualcomm bejelenti a Snapdragon 888+-t, a márka pedig kimarad a dologból. Erről szól az itt látható ROG Phone 5s , illetve a szintén forgalomba kerülő 5s Pro, ám annyi a közös pont a tavaszi elődökkel, hogy inkább upgrade a dolog, mint akár félgenerációs váltás. Úgyhogy akinek maradt pár hónap türelme, tulajdonképpen meg is várhatja, mit süt ki az Asus a közelgő 4 nm-es Snapdragon chipből. De ez még a jövő, az 5s viszont akkora darab lett, hogy nehéz levenni róla ma a tekintetet.



A 173 x 77 x 9,9 milliméteren és 238 grammon bizony az esetek nagy részében kétkezes jószág, ám a sok tepsi között ezt éppen megköszöni a játékos kommuna, akárcsak a programozható RGB LED-del tarkított hátlapot vagy a 6,78”-es, 10 bites, 144 Hz-es, HDR10+ támogatású, 1000 nites fehér fényerőre képes, 360 Hz-es érintési érzékelésűre növelt csúcsképernyőt noccs vagy lyuk nélkül. 2 x 3000 mAh-s telepével az akkumulátorra sem lehet panasz, melyhez a mágnesesen záródó, anime témájú pakk 65 wattos adaptert, Type-C - Type-C kábelt, SIM tűt, a LED fénynél kivágott tokot, matricákat, gumi porvédő bigyókat és egy regénynyi leírást mellékel. A Gorilla Glass 3 hátlapra csapható ventilátor viszont csak a Pro kiszerelés dobozába fért bele.

Kijelző-teszt (a táblázat szétnyitható) Mérés Ausus ROG Phone 5s Ausus ROG Phone 5 Xiaomi Mi 11 Apple iPhone 12 Pro Samsung Galaxy S21+ Huawei Mate 40 Pro Képátló 6,78 hüvelyk 6,78 hüvelyk 6,81 hüvelyk 6,10 hüvelyk 6,70 hüvelyk 6,76 hüvelyk Felbontás 1080 x 2448 1080 x 2448 1440 x 3200 1170 x 2532 1080 x 2400 1344 x 2770 Technológia HDR10+ AMOLED HDR10+ AMOLED HDR10+ AMOLED Super Retina XDR OLED HDR10+ Dynamic AMOLED HDR10 OLED Képfrissítés 60 / 90 / 120 / 144 Hz 60 / 90 / 120 / 144 Hz adaptív 120 Hz 60 Hz adaptív 120 Hz adaptív 90 Hz Fehér fényerő 536 / 1001 nit 535 / 1075 nit 536 / 1001 nit 528 / 825 nit 415 / 560 / 980 nit 446 / 905 nit Fehér fényerő (min.) 3,2 nit 4,4 nit 1,9 nit 2,8 nit 1,3 nit 1,1 nit Fekete fényerő 0 nit 0 nit 0 nit 0 nit 0 nit 0 nit Kontrasztarány végtelen végtelen végtelen végtelen végtelen végtelen Színhőmérséklet 7968 / 6547 K + kézi 8067 / 6489 K + kézi 7257 / 6372 K + kézi 6755 K + TrueTone 6975 K + kézi 7626 / 6582 K + kézi

Hogyan mérjük a kijelzőt?

Elöl Gorilla Glass Victus üveglap védi az adaptív megjelenítőt, amelyről nem túlzás szuperlatívuszokban beszélni. Oké: nincs 4K felbontás, 1080 x 2448 pixellel kell beírni, de az is tűéles, játékvonalon pedig a képkockasebesség és az üzemidő fontosabb a puszta képpontszámnál. Az elsőre egy csöppet kékes, de szépen szabályozható kalibráció, a tökéletes feketék és betekintési szögek, a napfény alatti, remek láthatóság és a tényleg szuper érintésérzékelés a ROG 5 után nem meglepő, mégis jó az olvasóközönséggel megosztani. Akad ráadásul ezen az oldalon értesítő LED (az értesítésekről a túloldal is tájékoztat), plusz mindig aktív kijelző, ahogy a teljes képernyős gesztusvezérlés és a villámgyors ujjlenyomat-olvasó működése is rendben.



Elöl nem csak a fénymérő, a közelségérzékelő vagy a beszédhangszóró van meg, az alsó ráccsal a sztereó hangzás is, plusz a jack kimenet már a keret alján, a 2.0-s USB Type-C port mellett. Ám egy gumifül mögött, hosszanti oldalon szintén van egy töltőport DisplayPort és USB 3.1 képességekkel, plusz egy spéci 5 pines csatlakozó a tartozékoknak. Jobbra a bekapcsoló és a hangerőszabályzó éppen hüvelykujjra esik, a két szélen az ultrahangos AirTrigger 5 gombok pedig mutatóujjra. Ezek amúgy darabonként két-két érintőfunkciót is kaphatnak, és simító, illetve csúsztatómozdulathoz is tudunk társítani irányítási lehetőséget.



Ha ez sem volna elég, a telefon rázásához, döntéséhez, elhúzásához és billentéséhez is csaphatunk játékfunkciókat, és a ZS676KS kódjelű 5s még két hátlapi érintésérzékelőt is biztosít, noha ezeket a I005DA kiszerelésű tesztkészüléken nem találtam meg. Mindez persze éppúgy ismerős történet, mint a 24 megapixeles kamera elöl, vagy a 64 + 13 (ultraszéles) + 5 megapixeles hátul (makró), LED villanóval megtámogatva. Maradt a tökéletesen egyberakott házon a négy mikrofon is, alul pedig dupla nanoSIM tálca tolható elő microSD bővítés opciója nélkül. Végül az IP-védelemről és a Qi töltésről is le kell mondani, hogy szerepeljen azért végre valami a hiánylistán is, ám annak ezennel vége.

